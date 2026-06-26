بيلسا: سنهاجم إسبانيا... ونحرمهم من الاستحواذ

قال مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي، إن فريقه يتعامل مع لقاء إسبانيا ضمن المجموعة الثامنة لكأس العالم لكرة القدم، على أنه مباراة نهائية، من أجل تحقيق الفوز الذي يحتاجونه لحسم تأهلهم إلى دور الـ32.

وأضاف بيلسا للصحافيين أمس (الخميس)، أنه لن يتم التغاضي عن أي تفاصيل في المباراة التي ستقام في وادي الحجارة، بعد أن ترك التعادلان أمام السعودية والرأس الأخضر آمال الفريق في بلوغ مرحلة خروج المغلوب معلقة بخيط رفيع.

ورغم أن التعادل سيبقي أمام أوروغواي فرصة ضئيلة للتأهل باحتلال المركز الثالث، قال بيلسا إن فريقه سيحاول إزالة كل الشكوك بالفوز يوم السبت.

وقال بيلسا: «نتعامل مع مباراة الغد كأنها مباراة نهائية»، وأضاف أنه يتعين على فريقه إظهار الحيوية والمبادرة في مواجهة إسبانيا، مع حرمان المنافس من الاستحواذ على الكرة.

وأضاف أن أوروغواي لا تنوي ببساطة التراجع خلف الكرة.

وتابع: «إحدى أفضل طرق الدفاع التأكد من أن المنافس لا يحتفظ بالكرة لفترة طويلة».

وقال بيلسا إن بطل أوروبا يقدم كرة قدم «رائعة» تحت قيادة نظيره لويس دي لا فوينتي، وإن إيجاد طريقة لتقييد حركة لامين يامال سيكون عاملاً حاسماً في فرص أوروغواي.

وأضاف: «إنه لاعب قادر على تغيير توازن المباراة. أنا لا أقول شيئاً جديداً... إنه لاعب مزعزع للاستقرار وحاسم».