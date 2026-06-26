مدرب إيران: سنسعد شعبنا في مباراة مصر

قال المدرب أمير قالينوي إن منتخب إيران يسعى لأن تشعر البلاد بالفخر والسعادة عند مواجهة مصر، حيث يتوقف على نتيجة هذه المباراة تأهل الفريق إلى دور الـ32 في كأس العالم، بينما رفض التعليق على احتفالات «المثليين» التي ستحيط بالمباراة.

وكافح منتخب إيران ليحقق تعادلين متتاليين أمام بلجيكا ونيوزيلندا، مما يمنحه فرصة ضئيلة لتصدر المجموعة السابعة، على الرغم من اضطراره إلى دخول الولايات المتحدة ومغادرتها قبل مبارياته وبعدها بفترة قصيرة.

وخففت السلطات الأميركية قيود السفر قبل المباراة ضد مصر، على الرغم من أن الاتحاد الإيراني للعبة قال الأربعاء الماضي، إن مسؤولين «تسببوا في مشكلات» عندما سافر الفريق من معسكره في المكسيك لخوض مباراة يوم السبت المقبل.

وقال قالينوي للصحافيين إن القيود «أثرت علينا جسدياً» في المباريات السابقة، لكن إيران الآن «في حالة بدنية أفضل، كما أننا في وضع أفضل».

وأضاف أن قدرة إيران على دخول الولايات المتحدة قبل المباريات بوقت مبكر «كانت حقاً لنا، وكان ينبغي أن نتمتع به في المباراتين السابقتين».

وبدأ المؤتمر الصحافي يوم الخميس، بقراءة مسؤول من الاتحاد الدولي (الفيفا) بياناً صادراً عن الاتحاد الإيراني للعبة، أبلغ فيه الصحافيين بأن قالينوي سيجيب فقط عن الأسئلة المتعلقة بمباراة مصر.

وكرر قالينوي تعليقات مدرب مصر حسام حسن، قائلاً إن فريقه لا يهتم سوى بالمباراة.

وقال: «سنكون إيجابيين. لن نفكر في أي قضايا أخرى... نسعى إلى إضفاء البهجة على شعبنا».

وأضاف: «سيكون تركيزنا بالكامل منصباً على المباراة، وعلى الفوز بها، وأي شيء آخر محظور... لا نريد التحدث عنه. لن نتحدث إلا عن كرة القدم، وعن مدى جمال هذه اللعبة ومدى المتعة التي ستجلبها لنا».