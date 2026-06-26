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الرياضة رياضة عالمية

مدرب الرأس الأخضر: لا مستحيل في المونديال... نؤمن بحظوظنا أمام السعودية

بوبيستا مدرب منتخب الرأس الأخضر (أ.ف.ب)
بوبيستا مدرب منتخب الرأس الأخضر (أ.ف.ب)
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مدرب الرأس الأخضر: لا مستحيل في المونديال... نؤمن بحظوظنا أمام السعودية

بوبيستا مدرب منتخب الرأس الأخضر (أ.ف.ب)
بوبيستا مدرب منتخب الرأس الأخضر (أ.ف.ب)

أكد بوبيستا، مدرب منتخب الرأس الأخضر، أن منتخبه سيدخل مواجهة السعودية متمسكاً بحلمه في بلوغ دور الـ32 من كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن فريقه لا يرى المستحيل، ويتمسك بأسلوبه رغم صعوبة المهمة أمام منتخب سعودي وصفه بالقوي والمنظم.

وقال بوبيستا في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «أردنا خوض هذه المغامرة بالمشاركة، ولن نتوقف عن الإيمان بقدراتنا. علينا التحلي بالإيمان والعمل جاهداً لتحقيق الحلم، فلا يوجد شيء مستحيل».

وأضاف: «لا يجب أن نخسر التركيز والثبات، علينا التحلي بالشجاعة لتحقيق أهدافنا. مررنا بأوقات صعبة، وتمكنا من أن يبقى رأسنا مرفوعاً».

وشدد مدرب الرأس الأخضر على أهمية الاستمتاع بتجربة المشاركة في المونديال، قائلاً: «يجب أن نستمتع باللحظة، نحن نلعب في كأس العالم، ويجب الاستمتاع حتى آخر لحظة».

واعترف بوبيستا بأن ما يقدمه منتخبه في البطولة تجاوز توقعاته إلى حد ما، لكنه أرجع ذلك إلى العمل المتواصل، وقال: «متفاجئون قليلاً بما نقدمه، لكننا كافحنا بجهد، وعملنا على التنظيم والتخطيط، وهدفنا خوض المواجهة وتحقيق أهدافنا».

وكشف أن حلم التأهل لا يفارق ذهنه، مضيفاً: «دائماً أتحدث مع المقربين بأننا سنصل إلى دور الـ32، وهذا ما يدور في رأسنا. سنواجه منتخباً صعباً، لكن الجميع يستحق أن يحلم، ولا يوجد ما هو مستحيل».

وأكد أن منتخبه لن يتخلى عن هويته الفنية، قائلاً: «نحاول أن نكون أوفياء قدر الإمكان لأسلوب لعبنا، ويجب أن نكون منظمين ومنضبطين. نريد أن يرى العالم أننا فريق منضبط، وبطبيعة الحال سنضطر إلى ارتكاب بعض الأخطاء، لكن هدفنا دائماً هو التحسن والتطور وتحقيق أهدافنا».

وفي حديثه عن المنتخب السعودي، أشاد بوبيستا بإمكانات «الأخضر»، وقال: «لدى المنتخب السعودي لاعبون رائعون، ويلعبون بطريقة رائعة، وهم أقوياء، وسنعرف كيف ندير أمر الاستحواذ. سنواجه فريقاً قوياً ونعرف ذلك مسبقاً، لديهم لاعبون تطوروا تقنياً، كما يمتلكون تنظيماً عالياً».

وأضاف: «سنكون حريصين، فنحن نتابع ونراقب جميع المنتخبات، ونركز على الفريق بشكل كامل، وليس على الأفراد».

وختم مدرب الرأس الأخضر تصريحاته قائلاً: «نحترم المنتخب السعودي وتجربته، لكننا سنخوض المواجهة بثقة في لاعبينا وأسلوب لعبنا».

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الرياضة رياضة عالمية

خضيرة بعد خروج تونس من المونديال: إنها خيبة أمل لنا وللبلاد وللاتحاد

راني خضيرة يصافح زميله حازم المستوري بعد الهدف في هولندا (إ.ب.أ)
راني خضيرة يصافح زميله حازم المستوري بعد الهدف في هولندا (إ.ب.أ)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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خضيرة بعد خروج تونس من المونديال: إنها خيبة أمل لنا وللبلاد وللاتحاد

راني خضيرة يصافح زميله حازم المستوري بعد الهدف في هولندا (إ.ب.أ)
راني خضيرة يصافح زميله حازم المستوري بعد الهدف في هولندا (إ.ب.أ)

أعرب لاعب المنتخب التونسي راني خضيرة عن خيبة أمله بعد خروج منتخب (نسور قرطاج) من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2026، من دون أي نقطة، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته في مستقبل الفريق والاتحاد التونسي لكرة القدم.

وقال خضيرة عقب المباراة: «ليس شعوراً جيداً أن نخرج من المونديال من دون أي نقطة. حاولنا تقديم أفضل ما لدينا، لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا. إنها خيبة أمل لنا وللبلاد وللاتحاد».

ورداً على سؤال بشأن مستقبل المنتخب التونسي ودوره مع الفريق، قال خضيرة: «الأمر لا يتعلق بي شخصياً؛ بل بالمجموعة. أنا أومن بهذا البلد وأومن بالاتحاد، وأعتقد أن المستقبل سيكون أفضل مما قدمناه في هذه البطولة».

واعترف لاعب الوسط التونسي بأن أداء المنتخب لم يكن بالمستوى المطلوب، مضيفاً: «لم يكن أداؤنا جيداً بما يكفي، ولذلك خرجنا من البطولة؛ لكن الجميع بذل أقصى ما لديه».

وكشف أن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب التونسي، أشاد بردة فعل اللاعبين بعد البداية الصعبة للمباراة، قائلاً: «الفريق أظهر شخصية قوية وتمكن من العودة إلى أجواء اللقاء بعد هدف حازم المستوري، لكن ذلك لم يكن كافياً لتغيير النتيجة».

كما أعرب خضيرة عن اعتزازه بالمشاركة في كأس العالم وتمثيل تونس، مشيداً بالدعم الجماهيري الذي رافق المنتخب طوال البطولة، رغم النتائج المخيبة.

ورداً على سؤال من أحد الصحافيين التونسيين بشأن الانتقادات التي طالته منذ انضمامه إلى المنتخب، أكد خضيرة أنه لم يتردد في تمثيل تونس، حيث قال: «كان قراراً مشتركاً بين الاتحاد والمدرب وبيني، وأنا كنت هنا وحاولت أن أقدم أفضل ما لديّ».

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كأس العالم أميركا
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بيلسا: سنهاجم إسبانيا... ونحرمهم من الاستحواذ

مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي (أ.ف.ب)
مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي (أ.ف.ب)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
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  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
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بيلسا: سنهاجم إسبانيا... ونحرمهم من الاستحواذ

مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي (أ.ف.ب)
مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي (أ.ف.ب)

قال مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي، إن فريقه يتعامل مع لقاء إسبانيا ضمن المجموعة الثامنة لكأس العالم لكرة القدم، على أنه مباراة نهائية، من أجل تحقيق الفوز الذي يحتاجونه لحسم تأهلهم إلى دور الـ32.

وأضاف بيلسا للصحافيين أمس (الخميس)، أنه لن يتم التغاضي عن أي تفاصيل في المباراة التي ستقام في وادي الحجارة، بعد أن ترك التعادلان أمام السعودية والرأس الأخضر آمال الفريق في بلوغ مرحلة خروج المغلوب معلقة بخيط رفيع.

ورغم أن التعادل سيبقي أمام أوروغواي فرصة ضئيلة للتأهل باحتلال المركز الثالث، قال بيلسا إن فريقه سيحاول إزالة كل الشكوك بالفوز يوم السبت.

وقال بيلسا: «نتعامل مع مباراة الغد كأنها مباراة نهائية»، وأضاف أنه يتعين على فريقه إظهار الحيوية والمبادرة في مواجهة إسبانيا، مع حرمان المنافس من الاستحواذ على الكرة.

وأضاف أن أوروغواي لا تنوي ببساطة التراجع خلف الكرة.

وتابع: «إحدى أفضل طرق الدفاع التأكد من أن المنافس لا يحتفظ بالكرة لفترة طويلة».

وقال بيلسا إن بطل أوروبا يقدم كرة قدم «رائعة» تحت قيادة نظيره لويس دي لا فوينتي، وإن إيجاد طريقة لتقييد حركة لامين يامال سيكون عاملاً حاسماً في فرص أوروغواي.

وأضاف: «إنه لاعب قادر على تغيير توازن المباراة. أنا لا أقول شيئاً جديداً... إنه لاعب مزعزع للاستقرار وحاسم».

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كأس العالم رياضة رياضة إسبانية الأوروغواي إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

مدرب إيران: سنسعد شعبنا في مباراة مصر

أمير قالينوي (أ.ف.ب)
أمير قالينوي (أ.ف.ب)
  • سياتل الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • سياتل الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مدرب إيران: سنسعد شعبنا في مباراة مصر

أمير قالينوي (أ.ف.ب)
أمير قالينوي (أ.ف.ب)

قال المدرب أمير قالينوي إن منتخب إيران يسعى لأن تشعر البلاد بالفخر والسعادة عند مواجهة مصر، حيث يتوقف على نتيجة هذه المباراة تأهل الفريق إلى دور الـ32 في كأس العالم، بينما رفض التعليق على احتفالات «المثليين» التي ستحيط بالمباراة.

وكافح منتخب إيران ليحقق تعادلين متتاليين أمام بلجيكا ونيوزيلندا، مما يمنحه فرصة ضئيلة لتصدر المجموعة السابعة، على الرغم من اضطراره إلى دخول الولايات المتحدة ومغادرتها قبل مبارياته وبعدها بفترة قصيرة.

وخففت السلطات الأميركية قيود السفر قبل المباراة ضد مصر، على الرغم من أن الاتحاد الإيراني للعبة قال الأربعاء الماضي، إن مسؤولين «تسببوا في مشكلات» عندما سافر الفريق من معسكره في المكسيك لخوض مباراة يوم السبت المقبل.

وقال قالينوي للصحافيين إن القيود «أثرت علينا جسدياً» في المباريات السابقة، لكن إيران الآن «في حالة بدنية أفضل، كما أننا في وضع أفضل».

وأضاف أن قدرة إيران على دخول الولايات المتحدة قبل المباريات بوقت مبكر «كانت حقاً لنا، وكان ينبغي أن نتمتع به في المباراتين السابقتين».

وبدأ المؤتمر الصحافي يوم الخميس، بقراءة مسؤول من الاتحاد الدولي (الفيفا) بياناً صادراً عن الاتحاد الإيراني للعبة، أبلغ فيه الصحافيين بأن قالينوي سيجيب فقط عن الأسئلة المتعلقة بمباراة مصر.

وكرر قالينوي تعليقات مدرب مصر حسام حسن، قائلاً إن فريقه لا يهتم سوى بالمباراة.

وقال: «سنكون إيجابيين. لن نفكر في أي قضايا أخرى... نسعى إلى إضفاء البهجة على شعبنا».

وأضاف: «سيكون تركيزنا بالكامل منصباً على المباراة، وعلى الفوز بها، وأي شيء آخر محظور... لا نريد التحدث عنه. لن نتحدث إلا عن كرة القدم، وعن مدى جمال هذه اللعبة ومدى المتعة التي ستجلبها لنا».

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