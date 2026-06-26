مدرب الرأس الأخضر: لا مستحيل في المونديال... نؤمن بحظوظنا أمام السعودية

أكد بوبيستا، مدرب منتخب الرأس الأخضر، أن منتخبه سيدخل مواجهة السعودية متمسكاً بحلمه في بلوغ دور الـ32 من كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن فريقه لا يرى المستحيل، ويتمسك بأسلوبه رغم صعوبة المهمة أمام منتخب سعودي وصفه بالقوي والمنظم.

وقال بوبيستا في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «أردنا خوض هذه المغامرة بالمشاركة، ولن نتوقف عن الإيمان بقدراتنا. علينا التحلي بالإيمان والعمل جاهداً لتحقيق الحلم، فلا يوجد شيء مستحيل».

وأضاف: «لا يجب أن نخسر التركيز والثبات، علينا التحلي بالشجاعة لتحقيق أهدافنا. مررنا بأوقات صعبة، وتمكنا من أن يبقى رأسنا مرفوعاً».

وشدد مدرب الرأس الأخضر على أهمية الاستمتاع بتجربة المشاركة في المونديال، قائلاً: «يجب أن نستمتع باللحظة، نحن نلعب في كأس العالم، ويجب الاستمتاع حتى آخر لحظة».

واعترف بوبيستا بأن ما يقدمه منتخبه في البطولة تجاوز توقعاته إلى حد ما، لكنه أرجع ذلك إلى العمل المتواصل، وقال: «متفاجئون قليلاً بما نقدمه، لكننا كافحنا بجهد، وعملنا على التنظيم والتخطيط، وهدفنا خوض المواجهة وتحقيق أهدافنا».

وكشف أن حلم التأهل لا يفارق ذهنه، مضيفاً: «دائماً أتحدث مع المقربين بأننا سنصل إلى دور الـ32، وهذا ما يدور في رأسنا. سنواجه منتخباً صعباً، لكن الجميع يستحق أن يحلم، ولا يوجد ما هو مستحيل».

وأكد أن منتخبه لن يتخلى عن هويته الفنية، قائلاً: «نحاول أن نكون أوفياء قدر الإمكان لأسلوب لعبنا، ويجب أن نكون منظمين ومنضبطين. نريد أن يرى العالم أننا فريق منضبط، وبطبيعة الحال سنضطر إلى ارتكاب بعض الأخطاء، لكن هدفنا دائماً هو التحسن والتطور وتحقيق أهدافنا».

وفي حديثه عن المنتخب السعودي، أشاد بوبيستا بإمكانات «الأخضر»، وقال: «لدى المنتخب السعودي لاعبون رائعون، ويلعبون بطريقة رائعة، وهم أقوياء، وسنعرف كيف ندير أمر الاستحواذ. سنواجه فريقاً قوياً ونعرف ذلك مسبقاً، لديهم لاعبون تطوروا تقنياً، كما يمتلكون تنظيماً عالياً».

وأضاف: «سنكون حريصين، فنحن نتابع ونراقب جميع المنتخبات، ونركز على الفريق بشكل كامل، وليس على الأفراد».

وختم مدرب الرأس الأخضر تصريحاته قائلاً: «نحترم المنتخب السعودي وتجربته، لكننا سنخوض المواجهة بثقة في لاعبينا وأسلوب لعبنا».