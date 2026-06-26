السخيري صاحب أسرع هدف بـ«النيران الصديقة» في مونديال 2026

دخل لاعب المنتخب التونسي إلياس السخيري، تاريخ بطولة كأس العالم، ولكن برقم سلبي؛ إذ بات صاحب أسرع «هدف ذاتي» في مونديال 2026، وثاني أسرع هدف بالنيران الصديقة في تاريخ البطولة.
واهتزت شباك تونس بهدف أول أمام هولندا بعد دقيقتين و22 ثانية فقط من انطلاقة المباراة التي يختتم بها (نسور قرطاج) مشاركتهم في كأس العالم 2026، بعد الهزيمتين الثقيلتين في الجولتين الماضيتين أمام السويد 1 - 5 واليابان صفر - 4، ضمن منافسات المجموعة السادسة بالمونديال.
وأصبح السخيري صاحب ثاني أسرع هدف ذاتي في تاريخ كأس العالم، بعد البوسني سياد كولاشيناتس الذي سجل في شباك منتخب بلاده بعد دقيقتين و10 ثوانٍ أمام الأرجنتين في مونديال 2014 بالبرازيل.
كما بات السخيري صاحب أسرع هدف بالنيران الصديقة في كأس العالم الحالية، متجاوزاً الرقم السلبي لدامياني بوباديلا لاعب باراغواي، الذي سجل في شباكه في الدقيقة 7 أمام الولايات المتحدة في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة.