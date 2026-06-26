مدرب ألمانيا: فقدنا السيطرة وكايسيدو أحبط هجماتنا أمام الإكوادور

اعترف يوليان ناغلسمان مدرب ألمانيا، بأن المنتخب فقد تفوقه بعد هدف التقدم المبكر الذي سجله، وكان يعتقد أن الأمور جيدة قبل أن يفقد السيطرة في مباراته ضد الإكوادور بالجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم.

وفشل منتخب ألمانيا في الحفاظ على تقدمه 1 - صفر ليخسر 1 - 2، ورغم ذلك يبقى متصدراً للمجموعة الخامسة للمونديال.

وسئل المدرب في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، عن سر التراجع في الأداء بعد البداية الجيدة، حيث قال: «في الواقع، اعتقدت أننا كنا في وضع جيد جداً بعد تسجيل الهدف الأول. كنا نسيطر على الكرة ونبدو مرتاحين، لكن منذ تلك اللحظة، رفع منتخب الإكوادور من مستواه ولم نتمكن من الرد. خسرنا معركة خط الوسط تماماً».

كما تحدث عن تأثير مويسيس كايسيدو لاعب خط وسط الإكوادور في هذه المباراة، حيث قال حسبما نقل موقع «سنتر غولز»: «بالتأكيد. لقد كان رائعاً. في كل مرة حاولنا فيها بناء هجمة، كان حاضراً. فاز بالالتحامات، واستعاد الكرات السائبة، وكسر إيقاعنا، واستمر في دفع الإكوادور للأمام. بصراحة، شعرت كأنه في كل مكان بالملعب. لم نجد أبداً طريقة للتعامل معه».

وعما إذا كان يقر بأحقية الإكوادور في نتيجة الفوز، قال مدرب ألمانيا: «نعم، أتفق. لقد أظهروا حماساً أكبر، وإيماناً أعمق، واستغلوا فرصهم عندما كان الأمر مهماً. أحياناً تجب الإشادة بالفريق الأفضل، واليوم كان هذا الفريق هو الإكوادور. إذا أصبح هذا الفوز لحظة تاريخية بالنسبة لهم، فنهنئهم، فقد استحقوه بجدارة».