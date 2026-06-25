الرياض تحتضن فعالية «هجولة» بمشاركة سائقين محترفين

يستعد عشاق السيارات في المملكة لخوض تجربة استثنائية مع فعالية «هجولة» التي يطلقها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يوم 26 يونيو (حزيران) على مدرج مطار بنبان في الرياض.

وتجمع الفعالية بين العروض الاستعراضية وأجواء الترفيه والمحتوى المرتبط بعالم السيارات، حيث تنطلق من الساعة التاسعة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل. وتُعد الهجولة، أو ما يُعرف بالتفحيط، إحدى أبرز الظواهر المرتبطة بعالم السيارات في المملكة، إذ ارتبطت لسنوات طويلة بالشباب ومحبي القيادة الاستعراضية. وتعتمد على مجموعة من الحركات الاستعراضية التي يؤديها السائق، وتشمل انزلاق السيارة بسرعات عالية بشكل جانبي، إضافة إلى تدوير السيارة بزوايا 180 و360 درجة بشكل متكرر، ما يتطلب مستوى عالياً من المهارة والتحكم بالمركبة.

يستعد عشاق السيارات في المملكة لخوض تجربة استثنائية مع فعالية «هجولة» (الاتحاد السعودي للسيارات)

وانطلاقاً من حرصه على تعزيز الممارسات الآمنة، يقدم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية هذا النوع من العروض ضمن بيئة منظمة ومخصصة، تتيح للمشاركين والجمهور الاستمتاع بالتجربة بعيداً عن الطرق العامة، وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم. ويشهد الحدث مشاركة سائقين محترفين تم اختيارهم لتقديم عروض استعراضية أمام الجمهور، تستعرض مهاراتهم في التحكم والدقة، ضمن عرض يعكس الجانب الاحترافي لهذا النوع من القيادة. وتستقطب الفعالية عشاق السيارات وصناع المحتوى ومجتمعات السيارات من مختلف مناطق المملكة، ضمن تجربة تفاعلية صُممت للاحتفاء بالشغف بعالم المحركات، وتقديم محتوى وتجارب تعكس حضور ثقافة السيارات السعودية في أجواء تجمع بين الترفيه والتفاعل والتنظيم. وتعد «هجولة» منصة تجمع المهتمين بثقافة السيارات في المملكة، وتقدم نموذجاً حديثاً يجمع بين الشغف والحماس والتنظيم المسؤول في بيئة آمنة ومخصصة لهذا النوع من الفعاليات.