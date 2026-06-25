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الرياضة رياضة عالمية

مسؤول بـ«الأولمبية الدولية»: تعديلات الميثاق بشأن حياد الرياضة ضرورية في عالم «معقد»

خوان أنطونيو سامارانش (أ.ف.ب)
خوان أنطونيو سامارانش (أ.ف.ب)
  • لوزان : «الشرق الأوسط»
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  • لوزان : «الشرق الأوسط»
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مسؤول بـ«الأولمبية الدولية»: تعديلات الميثاق بشأن حياد الرياضة ضرورية في عالم «معقد»

خوان أنطونيو سامارانش (أ.ف.ب)
خوان أنطونيو سامارانش (أ.ف.ب)

قال مسؤول كبير في اللجنة الأولمبية الدولية، الخميس، إن التعديلات التي أُدخلت على الميثاق الأولمبي بهدف تعزيز الحياد السياسي للرياضة كانت ضرورية للحفاظ على استقلالية اللجنة الأولمبية الدولية في عالم وصفه بأنه يزداد تعقيداً.

وأقرت اللجنة الأولمبية الدولية، الأربعاء، تعديلات تُعزز الصياغة التي تُشدد على ضرورة أن تبقى الرياضة بعيدة عن التدخل السياسي. ويقول منتقدون إن هذه الإصلاحات قد تسهل عودة روسيا إلى الرياضة الدولية.

وقال خوان أنطونيو ساماران، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، للصحافيين على هامش الاجتماع الاستثنائي الذي استمر يومين في لوزان: «من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى أن يمنحنا الميثاق السلطة للحفاظ على استقلاليتنا. علينا الحفاظ على هذه الاستقلالية، الأمر يزداد صعوبة يوماً بعد يوم. لقد أصبح أكثر تعقيداً. نحن نتعرض لمزيد من الضغوط. العالم يزداد تعقيداً أكثر فأكثر».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى تسليح أنفسنا وحماية أنفسنا من خلال الميثاق، حتى نتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة».

وقال ساماران إن التغييرات التي أدخلتها اللجنة الأولمبية الدولية على برنامجها الرياضي، والتي ستُقيم الإدراج في الألعاب الأولمبية، حسب التخصص الرياضي وليس الرياضة ككل، تعد عادلة.

وأضاف: «ستحظى الرياضات الصغيرة بفرصتها العادلة للمنافسة بشكل منصف مع الرياضات الأكبر».

ترحيب بالملف الأولمبي السويسري

يأتي اجتماع لوزان بعد أيام من الدعم الرسمي الذي قدمته الحكومة السويسرية لملف الترشح لاستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية لعام 2038. ولم تستضف سويسرا الألعاب منذ عام 1948.

وقال ساماران إنه من المتوقع صدور قرار قريباً دون الخوض في تفاصيل.

وأضاف: «نحن نحب هذا البلد، ونحن هنا. إنه موطننا، ونود أن نرى هذا الأمر يتحقق».

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الرياضة رياضة عالمية

آرسنال يضم هينكابي بصفة نهائية من ليفركوزن

بييرو هينكابي (نادي آرسنال)
بييرو هينكابي (نادي آرسنال)
  • «الشرق الأوسط»
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  • «الشرق الأوسط»
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آرسنال يضم هينكابي بصفة نهائية من ليفركوزن

بييرو هينكابي (نادي آرسنال)
بييرو هينكابي (نادي آرسنال)

أعلن آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تفعيل بند الشراء في عقد المدافع بييرو هينكابي، الذي انضم للنادي على سبيل الإعارة قادماً من باير ليفركوزن الألماني الموسم الماضي.

ذكرت تقارير إعلامية أن آرسنال دفع 34.5 مليون جنيه إسترليني (45.5 مليون دولار) إلى جانب مبالغ إضافية للتعاقد مع اللاعب الدولي الإكوادوري (24 عاماً) بموجب عقد مدته خمس سنوات.

هينكابي، الذي يشارك حالياً مع منتخب بلاده في كأس العالم، خاض 25 مباراة في الدوري الموسم الماضي، إذ توج آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاماً.

لعب دوراً بارزاً في مسيرة ليفركوزن في دوري الدرجة الأولى الألماني موسم 2023-2024، عندما فاز الفريق باللقب دون أي هزيمة.

من المتوقع أن يشارك هينكابي، الذي لعب أساسياً في أول مباراتين للإكوادور ضمن المجموعة الخامسة بكأس العالم، في المباراة أمام ألمانيا في وقت لاحق من اليوم الخميس.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

أونلي «محبط» لغيابه عن سباق فرنسا للدراجات بسبب إصابة في الكتف

أوسكار أونلي (رويترز)
أوسكار أونلي (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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أونلي «محبط» لغيابه عن سباق فرنسا للدراجات بسبب إصابة في الكتف

أوسكار أونلي (رويترز)
أوسكار أونلي (رويترز)

قال فريق نتكومباني إنيوس يوم الخميس إن المتسابق الاسكوتلندي أوسكار أونلي، الذي حل رابعاً في الترتيب العام لسباق فرنسا للدراجات العام الماضي، سيغيب عن نسخة 2026 من السباق بعد تعرضه لإصابة في الكتف إثر حادث خلال سباق أوفيرن-رون-ألب.

وتعرض أونلي (23 عاماً) لحادث هذا الشهر خلال المرحلة السادسة من السباق الذي أقيم في جنوب شرقي فرنسا.

وقال الفريق في بيان: «أكدت الفحوص الطبية الإضافية وجود إصابة كبيرة في الكتف. وللأسف، هذا يعني أن أوسكار لن يكون قادراً على المشاركة في سباق فرنسا للدراجات هذا العام».

كما سيغيب البلجيكي فاوت فان آرت عن سباق فرنسا للدراجات بعد تعرضه لإصابة في المرفق خلال سباق أوفيرن-رون-ألب.

وقال أونلي إنه «محطم للغاية» بسبب الغياب عن أكبر سباق في الموسم.

وأضاف: «ينصب تركيزي الآن على التعافي وإعادة كتفي إلى أفضل حالة ممكنة، لكنني متحفز للغاية لمحاولة تحقيق شيء إيجابي هذا الموسم».

ومن المقرر أن ينطلق سباق فرنسا للدراجات في الرابع من يوليو (تموز)، على أن يبدأ بسباق ضد الساعة للفرق في برشلونة.

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الرياضة سباق للدراجات بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

دورة باد هامبورغ: أوساكا تبلغ نصف النهائي بسهولة

ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
  • باد هومبورغ: «الشرق الأوسط»
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  • باد هومبورغ: «الشرق الأوسط»
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دورة باد هامبورغ: أوساكا تبلغ نصف النهائي بسهولة

ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
ناومي أوساكا (أ.ف.ب)

بلغت اليابانية ناومي أوساكا، المتوجة بـ4 ألقاب في البطولات الكبرى، الدور نصف النهائي من دورة باد هومبورغ التحضيرية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك بعد فوزها الكبير على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6 - 2 و6 - 2، الخميس.

وحقّقت أوساكا، المصنفة السادسة في الدورة والمصنفة الـ15 عالمياً، فوزاً سريعاً في 59 دقيقة فقط، لتواصل مشوارها في الدورة المقامة على الملاعب العشبية قبل أيام قليلة من انطلاق ويمبلدون.

وبدأت ألكسندروفا المباراة بكسر إرسال أوساكا مبكراً، إلا أن اللاعبة اليابانية ردّت سريعاً بقوة على منافستها غير المصنفة.

وتمكنت أوساكا من الفوز بـ8 أشواط متتالية، تخللتها سلسلة من 15 نقطة دون ردّ، لتحسم المجموعة الأولى وتتقدم 3 - 0 في الثانية.

ورغم نجاح الروسية المصنفة 19 عالمياً في استعادة بعض التوازن والفوز بشوطين على إرسالها، فإن أوساكا أنهت المباراة سريعاً خلال أقل من ساعة.

وفي مباريات أخرى ضمن الدور ربع النهائي، تلتقي التشيكية الرابعة كارولينا موخوفا مع الدنماركية كلارا تاوسون، فيما تواجه الأميركية إيما نافارو الرومانية إيلينا - غابرييلا روسه.

وكانت الصينية وانغ شينيو، المصنفة 52 عالمياً، قد حجزت مقعدها في نصف النهائي بعد انسحاب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة الثامنة عالمياً، الأربعاء، بسبب الإرهاق.

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