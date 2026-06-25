بارك جي سونغ ينتقد أداء كوريا الجنوبية

انتقد لاعب خط الوسط الكوري الجنوبي السابق بارك جي سونغ أداء الفريق خلال هزيمة منتخب بلاده 0-1 أمام جنوب أفريقيا، الخميس، في كأس العالم لكرة القدم، وقارن ذلك بأدائهم المخيب للآمال في نهائيات 2014 التي شهدت خروجهم من دور المجموعات.

ولا تزال أمام المنتخب الكوري الجنوبي، الذي بدأ المباراة بإبقاء قائده سون هيونغ مين على مقاعد البدلاء، فرصة للتأهل ضمن أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث. غير أن بارك لم يُبدِ أي تفاؤل بشأن قدرة الفريق على المضي بعيداً في البطولة.

وقال بارك خلال تحليله للمباراة: «علينا أن نراجع ما إذا كنا قد خضنا هذه المباراة بعقلية السعي إلى الفوز فعلاً.

لم تكن هناك خطة هجومية واضحة، وهذه المشكلة رافقتنا طوال كأس العالم. ويبدو أن بعض الجوانب الأساسية قد أُهملت بالفعل خلال فترة الإعداد».

واستهلت كوريا الجنوبية مشوارها بفوز 2-1 على جمهورية التشيك، لكنها أخفقت في تسجيل أي أهداف خلال الهزيمة أمام المكسيك وجنوب أفريقيا.

وأعاد هذا الأداء المخيب إلى ذاكرة بارك ذكريات بطولة 2014، عندما خرجت بلاده من البطولة من دور المجموعات بعد تعادل واحد وهزيمتين.

وقال بارك، الذي لعب دوراً بارزاً في وصول منتخب بلاده إلى قبل النهائي في كأس العالم 2002 التي أقيمت على أرضه: «كان لدينا متسع من الوقت للتفكير فيما حدث من أخطاء في كأس العالم 2014».

وأضاف: «لكن هذه المرة أيضاً يبدو أن عملية التحضير والنتائج هي تكرار لما حدث في ذلك الوقت. حتى لو ما زالت هناك فرصة للتأهل إلى دور الـ32، فأنا لست واثقاً بقدرتنا على تقديم أداء جيد في تلك المرحلة بهذا المستوى الحالي الذي يقدمه الفريق».