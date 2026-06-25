غرق لاعب كرة قدم في نهر الرون وسط موجة حر شديدة تجتاح فرنسا

توفي لاعب كرة قدم فرنسي، يبلغ من العمر 21 عاماً، يلعب في أحد أندية الدرجة الثانية، غرقاً وسط موجة الحر التي تجتاح البلاد.

وتوفي كينزو كيس، لاعب فريق الرديف بنادي جانجون، بعد انتشاله من نهر الرون هذا الأسبوع.

وقد نعى كل من ناديي جانجون وسانت إتيان -حيث قضى كيس 7 سنوات في أكاديمية النادي- اللاعب الراحل في بيانين رسميين مساء الأربعاء.

وسجّلت فرنسا، الأربعاء، أعلى درجة حرارة في تاريخها لليوم الثاني على التوالي؛ حيث تجاوزت 40 درجة مئوية في بعض المناطق، بما في ذلك العاصمة باريس.

وتوفي 40 شخصاً على الأقل غرقاً في فرنسا خلال الأسبوع الماضي، في ظل لجوء الناس للأنهار والمسطحات المائية الأخرى هرباً من درجات الحرارة العالية، رغم تحذيرات الجهات المسؤولة بشأن السباحة دون إشراف.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، يوم الثلاثاء، إن معظم حالات الغرق كانت لعناصر شابة.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أنه جرى انتشال كيس من نهر الرون يوم الاثنين في حالة حرجة بعد غرقه في منطقة محظورة للسباحة قرب ليون قبل الإعلان عن وفاته لاحقاً بسكتة دماغية.