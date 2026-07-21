عاصفة عنيفة في تشيلي تودي بـ10 أشخاص... وتعزل 100 ألف

تسبَّبت عاصفة عنيفة تضرب تشيلي بمقتل 10 أشخاص على الأقل وعزل نحو 100 ألف آخرين؛ بسبب تعطّل شبكتَي الاتصال والنقل، وفق حصيلة جديدة نشرتها، أمس (الاثنين)، الحكومة التي أعلنت حالة الطوارئ واستدعت الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ.
وتضرب العاصفة، التي بدأت في 15 يوليو (تموز)، خصوصاً منطقتَي كوكيمبو وأتاكاما الشماليَّتين اللتين نادراً ما تشهدان أمطاراً غزيرة.
وقالت مديرة جهاز الطوارئ الوطني (سينابريد)، أليسيا سيبرايان، للصحافي: «إنّ حصيلة العاصفة بلغت 10 قتلى و4 مفقودين و17 جريحاً، بينما بلغ عدد المتضررين 2422 شخصاً»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت حصيلة أولية أشارت في وقت سابق إلى 5 قتلى.
وأفادت السلطات بأنَّ العاصفة العنيفة تسببت أيضاً بتدمير أو تضرُّر نحو 2200 منزل، وتشريد قرابة 2400 شخص، وعزل أكثر من 100 ألف شخص.
وأدت فيضانات الأنهر إلى قطع الطرق الرابطة بين عدد من القرى؛ ما أدى إلى عزل بلدات عن بعضها بعضاً.
وفي المناطق الريفية من كوكيمبو، على بُعد نحو 460 كيلومتراً شمال سانتياغو، استخدم الجيش الجرارات لإنقاذ السكان المحاصَرين جراء الفيضانات، واضطر إلى إجلاء عدد منهم بواسطة مروحيات من أسطح منازلهم، وفق ما أظهرت صور عرضتها وسائل الإعلام المحلية.