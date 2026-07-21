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عاصفة عنيفة في تشيلي تودي بـ10 أشخاص... وتعزل 100 ألف

ينقل ضباط الشرطة جثة ضحية انهيار طيني بعد هطول أمطار غزيرة في لا سيرينا بتشيلي (رويترز)
ينقل ضباط الشرطة جثة ضحية انهيار طيني بعد هطول أمطار غزيرة في لا سيرينا بتشيلي (رويترز)
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عاصفة عنيفة في تشيلي تودي بـ10 أشخاص... وتعزل 100 ألف

ينقل ضباط الشرطة جثة ضحية انهيار طيني بعد هطول أمطار غزيرة في لا سيرينا بتشيلي (رويترز)
ينقل ضباط الشرطة جثة ضحية انهيار طيني بعد هطول أمطار غزيرة في لا سيرينا بتشيلي (رويترز)

تسبَّبت عاصفة عنيفة تضرب تشيلي بمقتل 10 أشخاص على الأقل وعزل نحو 100 ألف آخرين؛ بسبب تعطّل شبكتَي الاتصال والنقل، وفق حصيلة جديدة نشرتها، أمس (الاثنين)، الحكومة التي أعلنت حالة الطوارئ واستدعت الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

مدينة ملاهٍ غارقة بالمياه بعد هطول أمطار غزيرة في لا سيرينا بتشيلي (رويترز)

وتضرب العاصفة، التي بدأت في 15 يوليو (تموز)، خصوصاً منطقتَي كوكيمبو وأتاكاما الشماليَّتين اللتين نادراً ما تشهدان أمطاراً غزيرة.

هطول أمطار غزيرة ناجمة عن جبهة جوية أدت إلى فيضانات دفعت السلطات التشيلية إلى إعلان حالة الطوارئ في لا سيرينا بتشيلي (رويترز)

وقالت مديرة جهاز الطوارئ الوطني (سينابريد)، أليسيا سيبرايان، للصحافي: «إنّ حصيلة العاصفة بلغت 10 قتلى و4 مفقودين و17 جريحاً، بينما بلغ عدد المتضررين 2422 شخصاً»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

رجال الإطفاء يُنفِّذون عملية إنقاذ في لا سيرينا بتشيلي (أ.ف.ب)

وكانت حصيلة أولية أشارت في وقت سابق إلى 5 قتلى.

وأفادت السلطات بأنَّ العاصفة العنيفة تسببت أيضاً بتدمير أو تضرُّر نحو 2200 منزل، وتشريد قرابة 2400 شخص، وعزل أكثر من 100 ألف شخص.

سيارة تواجه مياه الأمطار الغزيرة في الشوارع (إ.ب.أ)

وأدت فيضانات الأنهر إلى قطع الطرق الرابطة بين عدد من القرى؛ ما أدى إلى عزل بلدات عن بعضها بعضاً.

يعبر الناس شارع ألاميدا برناردو أوهيغينز خلال عاصفة مطرية في سانتياغو بتشيلي (أ.ب)

وفي المناطق الريفية من كوكيمبو، على بُعد نحو 460 كيلومتراً شمال سانتياغو، استخدم الجيش الجرارات لإنقاذ السكان المحاصَرين جراء الفيضانات، واضطر إلى إجلاء عدد منهم بواسطة مروحيات من أسطح منازلهم، وفق ما أظهرت صور عرضتها وسائل الإعلام المحلية.

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