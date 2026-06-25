موتو جي بي: بانيايا ينضم إلى أبريليا الموسم المقبل بعقد لأربعة أعوام

انضم الدرّاج الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا، بطل العالم للدراجات النارية (موتو جي بي) مرتين مع دوكاتي، إلى صفوف فريق أبريليا بعقد يمتد لأربعة مواسم حتى عام 2030، وفق ما أعلن الصانع الإيطالي الخميس.

وسيشكل بانيايا (29 عاماً) اعتباراً من الموسم المقبل ثنائياً إيطالياً مع مواطنه ماركو بيتسيكي، متصدر ترتيب بطولة العالم حالياً.

وكان قد أُعلن الأربعاء عن رحيل بانيايا في نهاية الموسم الحالي عن فريق دوكاتي الرسمي الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2021، على أن يخلفه الإسباني بيدرو أكوستا، المتسابق حالياً مع الفريق النمساوي كيه تي إم.

وخلال مسيرته مع دوكاتي على متن دراجة «ديسموسيديتشي جي بي»، أحرز بانيايا، المعروف بلقب «بيكو»، لقبين عالميين، وحقق 31 انتصاراً و63 منصة تتويج، إضافة إلى 28 انطلاقة من المركز الأول.

ويحتل حالياً المركز السابع في الترتيب العام لبطولة العالم، بعدما حقق أول انتصار له هذا الموسم بفوزه بسباق السرعة ضمن جائزة تشيكيا الكبرى الأسبوع الماضي.

وقال ماسيمو ريفولا، مدير فريق أبريليا، في بيان: «انضمام بانيايا يؤكد قيمة الرياضة الإيطالية التي برزت خلال الأشهر الأخيرة على الساحة العالمية بفضل إنجازات كيمي أنتونيلي في الفورمولا واحد، ويانيك سينر في كرة المضرب، وفيديريكا برينيوني، في أولمبياد ميلانو-كورتينا الشتوي 2026».

وأضاف: «استقبال بيكو يمثل مصدر فخر كبير لنا، ويمنح الرياضة الإيطالية زخماً جديداً على الساحة الدولية. إن وجود بطل عالمي متعدد الألقاب ضمن صفوفنا مسؤولية كبيرة، ونحن متحمسون لتحملها».