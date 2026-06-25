الاتحاد الدولي للتنس يغير اسمه ويكشف عن رؤية طموح للتوسع

أصبح الاتحاد الدولي للتنس يعرف رسمياً باسم الاتحاد العالمي اعتباراً من اليوم الخميس، وعرضت الجهة المنظمة للعبة عالمياً رؤيتها ​الطموح لزيادة المشاركة في هذه الرياضة بنسبة 30 في المائة.

وتأسس الاتحاد الدولي للتنس في عام 1913 وهو الجهة المسؤولة عن وضع وإنفاذ قواعد هذه الرياضة وتنظيم المسابقات الدولية وإدارة كأسي ديفيز وبيلي جين كينج ورياضة التنس في الألعاب الأولمبية والبطولات التي تلي الجولات الرئيسية.

ويشرف أيضاً على تطوير ونمو هذه ‌الرياضة في جميع ‌أنحاء العالم وتعهد الاتحاد الدولي ​عند ‌الإعلان ⁠عن تغيير ​الاسم ⁠بإعادة استثمار 85 في المائة من إجمالي الإيرادات التي يحققها كل عام خلال العقد المقبل.

وفي رسالة مفتوحة، حدد ديفيد هاجرتي رئيس الاتحاد الدولي للتنس، والرئيس التنفيذي روس هاتشينز، خمس أولويات استراتيجية هي: زيادة المشاركة، دعم نجوم المستقبل، الارتقاء بالمسابقات الوطنية الرسمية، ضمان رياضة ⁠ملائمة للمستقبل، الاستثمار في تنمية اللعبة.

وجاء ‌في الرسالة: «التنس هو بالفعل ‌أحد أكبر الرياضات في العالم. لكننا ​نريد أن ننادي من ‌فوق الأسطح على كل من لم يكتشفنا بعد ‌ونقول: (التنس للجميع!) والأهم من ذلك، التنس من أجلك».

وأضاف: «إذا زاد عدد المشاركين أو المتابعين أو المشاهدين لهذه الرياضة، فسيستفيد الجميع في هذا المجال. هذا هو المستقبل الذي سنسعى لتحقيقه».

وأوضح: «نعتقد ‌أنه من الممكن زيادة المشاركة العالمية من 106 ملايين شخص يمارسون رياضة التنس إلى ⁠140 ⁠مليوناً بحلول عام 2035. وهذا يمثل زيادة بنسبة تزيد على 30 في المائة. نريد أن نكون طموحين، لكننا نعتقد أن هذا الهدف واقعي أيضاً».

وفي معرض توضيحه لسبب تغيير الاسم، قال اللاعب المحترف السابق هاتشينز إن الهدف هو أن يكون الاسم «مميزاً» ومستقلاً عن هيئات مثل اتحاد لاعبي التنس المحترفين واتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وقال هاتشينز: «الاتحاد الدولي للتنس ليس معروفاً بما يكفي أو غير مفهوم بشكل كافٍ من قبل ​الجماهير التي يمكن أن ​تحدث فرقاً وتأثيراً إيجابياً في رياضتنا».

وأضاف: «يظهر اسم الاتحاد العالمي للتنس طابعنا العالمي وجوهرنا بوصفنا هيئة».