مينيه: عكسنا ثقافة الهايتيين... لا يستسلمون بهذه السهولةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5288315-%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9
مينيه: عكسنا ثقافة الهايتيين... لا يستسلمون بهذه السهولة
سيباستيان مينيه مدرب منتخب هايتي (رويترز)
أتلانتا الولايات المتحدة :«الشرق الأوسط»
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أتلانتا الولايات المتحدة :«الشرق الأوسط»
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مينيه: عكسنا ثقافة الهايتيين... لا يستسلمون بهذه السهولة
سيباستيان مينيه مدرب منتخب هايتي (رويترز)
أعرب سيباستيان مينيه مدرب منتخب هايتي، عن خيبة أمله لعدم تمكن فريقه من افتتاح رصيده من النقاط في كأس العالم لكرة القدم، لكنه أبدى فخره بالطريقة التي خاض بها فريقه المباراة ضد المغرب، إذ تقدم في النتيجة مرتين قبل أن يستقبل هدفين في الدقائق الأخيرة ليخسر 4-2.
كانت هايتي، التي عادت إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1974، قد خرجت بالفعل من البطولة بعد تعرضها لخسارتين قبل مباراتها الأخيرة في المجموعة الثالثة.
وقال مينيه: «أشعر بخيبة أمل من ناحية النتيجة، كنت أتمنى أن نسجل مزيداً من الأهداف ونفوز، لكن مع ذلك لم أشعر أن اللاعبين استسلموا. حتى في ظل الظروف الصعبة التي أعقبت الهدف الثالث، كنت قلقاً من أن ننهار».
وأضاف: «الأمر يتعلق بثقافة الهايتيين. فهم لا يستسلمون بهذه السهولة. لذا فقد كانوا انعكاساً جميلاً لثقافة بلدهم. لقد مثَّلوا بلدهم بشكل لائق».
وزاد مدرب هايتي: «تمكنَّا من إثبات جدارتنا بالتأهل (لنهائيات كأس العالم). كنا في المكان المناسب. والآن نحتاج إلى إجراء بعض التحسينات وألا ننتظر 52 عاماً أخرى».
وختم مينيه: «إنه فصل جديد ناضج في تاريخ هايتي. كنا قريبين جداً من صنع التاريخ في هذه النسخة من كأس العالم، وفي حال لم نتمكن من الفوز، أردنا أن نغادر كأس العالم مرفوعي الرأس، وأعتقد أننا فعلنا ذلك».
مدرب اسكوتلندا: على الأرجح سنعود إلى الديارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5288317-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1
قال ستيف كلارك مدرب اسكوتلندا، إنه يعتقد أن فريقه قريب من وداع كأس العالم لكرة القدم التي يشارك فيها للمرة الأولى منذ 28 عاماً، وذلك عقب الخسارة 3-صفر أمام البرازيل في وقت مبكر من يوم الخميس، ضمن المجموعة الثالثة، وهي هزيمة يُرجع المدرب السبب فيها بشكل كبير إلى أخطاء الفريق نفسه.
ولا يزال لدى اسكوتلندا، التي تمتلك ثلاث نقاط، فرصة للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب للمرة الأولى في كأس العالم، إذ تترقب على أمل الصعود ضمن أفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات 12.
وطبقاً للنتائج حتى الآن، تحتل اسكوتلندا المركز السادس في قائمة ترتيب الفرق أصحاب المركز الثالث من حيث أفضلية النتائج، لكن كلارك يرى بوضوح أن فريقين آخرين على الأقل سيتجاوزانها، مع بقاء 20 مباراة في دور المجموعات.
وقال: «نتيجة عادلة. عندما تمنح فريقاً مثل البرازيل الفرص التي منحناها لهم في المباراة، فإنك يجب أن تتوقع أن تُعاقب. وهذا ما حدث. أعتقد أننا سنعود إلى ديارنا على الأرجح».
وأضاف: «نحن نعلم أنهم حاسمون في الثلث الهجومي بالملعب، ومنحناهم بالتأكيد الهدفين الأولين، وربما الهدف الثالث أيضاً».
وزاد: «منحناهم الأهداف، لكن في المقابل، أهدروا هم أيضاً بعض الفرص، واضطر الحارس أنجوس (جان) إلى القيام ببعض التصديات الرائعة. صنعنا فرصة أو فرصتين، لكن لم تكن أي منها واضحة تماماً».
وكان إحباط كلارك من أداء فريقه أمام البرازيل واضحاً، لكنه قال إنه ليس غاضباً من اللاعبين الذين قادوا اسكوتلندا إلى أول مشاركة لها في كأس العالم منذ نسخة فرنسا عام 1998.
وقال: «أشعر بخيبة أمل تجاههم لأنهم لم يصلوا إلى المستويات التي يمكنهم الوصول إليها».
وأضاف: «أعتقد أننا جميعاً نعلم ذلك. أي شخص تابع هذا الفريق خلال السنوات القليلة الماضية يعرف أننا لم نصل إلى المستوى الذي نستطيع الوصول إليه».
وقال المدافع السابق لفريق تشيلسي إن مسيرة الفريق في البطولة كشفت أيضاً عن مشكلات هيكلية في كرة القدم الاسكوتلندية تحتاج إلى معالجة.
وأوضح: «أعتقد أنه عندما ترى القوة البدنية والقدرة والتقنيات لدى كل من المغرب والبرازيل، تدرك أننا يجب أن نفعل شيئاً حيال ذلك».
وأضاف: «علينا أن نحاول أن نكون أفضل في إعداد لاعبين شبان قادرين على التألق على الساحة العالمية».
وأضفى مشجعو اسكوتلندا أجواءً مبهجة على البطولة، وبينما أشاد كلارك مرة أخرى بمساهمتهم، قال إنه من المهم ألا ينسى المشجعون السبب في وجودهم في الولايات المتحدة في المقام الأول.
وأضاف: «لا تنسوا أن هذه المجموعة من اللاعبين هي التي جلبت هؤلاء المشجعين إلى أميركا. هذه المجموعة من اللاعبين هي التي تأهلت، وإلا كنا سنفعل ما نفعله دائماً؛ نجلس على الأريكة ونشاهد كأس العالم من دون اسكوتلندا. لقد قضوا وقتاً رائعاً كسفراء رائعين للبلاد، لكنهم ما كانوا ليأتوا إلى هنا لولا تلك المجموعة من اللاعبين».
رغم الوداع... هايتي تكسب الاحترامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5288309-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85
أثبتت هايتي بعد مباراة المغرب أنها تستحق مكانها في البطولة (أ.ب)
واشنطن :«الشرق الأوسط»
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واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
رغم الوداع... هايتي تكسب الاحترام
أثبتت هايتي بعد مباراة المغرب أنها تستحق مكانها في البطولة (أ.ب)
كانت هايتي أول منتخب يودِّع كأس العالم لكرة القدم 2026، ورغم هزيمتها مرة أخرى في مباراتها الأخيرة يوم الأربعاء، فقد قدمت مباراة مثيرة في أتلانتا، وكادت تَهزم المغرب، وأثبتت أنها تستحق مكانها في البطولة.
وربما تكون عودة هايتي بعد غياب دام 52 عاماً قد انتهت بنفس النتيجة، أي ثلاث هزائم من أصل ثلاث مباريات، لكنها خرجت بأسلوب رائع، إذ قدمت في الشوط الأول ما يمكن اعتباره أكثر 45 دقيقة إمتاعاً في كرة القدم في هذه النسخة من كأس العالم حتى الآن.
وكُتب على لافتةٍ رفعها أحد مشجعي هايتي في استاد أتلانتا: «سنعود». وأظهر أداء الفريق أمام منتخب المغرب، الذي وصل إلى قبل نهائي كأس العالم 2022، أنه قد لا يضطر إلى الانتظار طويلاً للعودة.
كان المغرب يبحث عن الأهداف في محاولة لتصدر المجموعة الثالثة، لكن هايتي تقدمت مرتين.
وفاز المغرب في النهاية بنتيجة 4-2 في مباراة ستشكل مع ذلك جرس إنذار.
وكانت المشاركة الوحيدة السابقة لهايتي في كأس العالم عام 1974، واعتبر تأهلها هذه المرة نتيجة لقرار الاتحاد الدولي (فيفا) بتوسيع البطولة.
وبعد خسارة صعبة بنتيجة 1-صفر أمام اسكوتلندا، أثبتت البرازيل أنها أقوى من هايتي التي خسرت 3-صفر لتودِّع البطولة، لكنَّ المستوى أمام المغرب سيبقى طويلاً في ذاكرة الحشد الكبير من مشجعي هايتي المتحمسين الذين حضروا إلى استاد أتلانتا.
وقال المدرب سيباستيان مينيه: «أثبتنا أننا لم نسرق مكاننا هنا. نحن نستحق أن نكون هنا. آمل أن يكون ما قدمناه للجماهير كافياً لهم. للأسف، لم نحصل على أي نقطة، وكنا نود أن نمنح جماهيرنا نقطة واحدة على الأقل».
كان جوني بلاسيد، قائد منتخب هايتي وحارس المرمى، قد أعلن أن مباراة المغرب ستكون آخر مباراة دولية له، وقد تصدى الحارس البالغ من العمر 38 عاماً، لتسديدات اللاعبين المغاربة في عدة مناسبات، وقام بإنقاذين مذهلين متتاليين في الشوط الأول.
وتقول الأبيات الأولى من النشيد الوطني لهايتي، الذي تم ترديده بصوت مرتفع قبل انطلاق المباراة: «من أجل الوطن، من أجل الأجداد، فلنسر متحدين، فلنسر متحدين»، لكن هذه المباراة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم كانت موجهة أيضاً بدرجة كبيرة، إلى الجالية المقيمة في الخارج.
ولم تلعب هايتي أي مباراة في التصفيات على أرضها بسبب الأزمة الأمنية المستمرة في بلد مزّقته أعمال العنف التي ترتكبها العصابات منذ عام 2021.
وأدت قيود السفر إلى أن يأتي معظم الدعم المقدم لها في كأس العالم من الجالية التي تعيش بالفعل في الولايات المتحدة.
كما تم استقدام معظم لاعبي الفريق من الخارج، ويصر المدرب مينيه، الذي لم يزر هايتي بعد، على إعادة البلد إلى أكبر مسرح عالمي.
وقال مينيه: «سجلنا هدفين، وهو إنجاز تاريخي لهايتي في مباراة (واحدة) بكأس العالم. سنواصل العمل حتى نتمكن من العودة بعد أربع سنوات من الآن».
مدرب جنوب أفريقيا: كتبنا التاريخ... من الصعب وصف شعوريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5288304-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B1%D9%8A
هوغو بروس (يمين) المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا (أ.ب)
مونتيري المكسيك :«الشرق الأوسط»
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مونتيري المكسيك :«الشرق الأوسط»
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مدرب جنوب أفريقيا: كتبنا التاريخ... من الصعب وصف شعوري
هوغو بروس (يمين) المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا (أ.ب)
عبَّر هوغو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، عن سعادته البالغة، بعدما أصبح أول مدرب يقود منتخب «الأولاد» للتأهل للأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وحقق منتخب جنوب أفريقيا تأهلاً تاريخياً لمرحلة خروج المغلوب في المونديال المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وصعد منتخب جنوب أفريقيا عقب فوزه الثمين 1 - صفر على منتخب كوريا الجنوبية، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة.
وتقمص ثابيلو ماسيكو دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف منتخب جنوب أفريقيا الوحيد في الدقيقة 63، ليجتاز الفريق مرحلة المجموعات في كأس العالم للمرة الأولى في مشاركته الرابعة بالبطولة.
وارتفع رصيد منتخب جنوب أفريقيا إلى 4 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، ليصعد رسمياً لدور الـ32، في حين توقف رصيد منتخب كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثالث، ليصبح مصيره في الصعود لمرحلة خروج المغلوب في البطولة مرهوناً بنتائج المجموعات الأخرى.
وقال بروس في تصريحات إعلامية لموقع «فوكس سبورتس» الإلكتروني عقب المباراة التي أُقيمت بمدينة مونتيري: «من الصعب وصف شعوري. إنها تجربة رائعة حقاً».
وأضاف المدرب البلجيكي المخضرم، 74 عاماً: «لقد كانت مباراة صعبة للغاية اليوم، لكننا قدمنا أداءً جيداً جداً، وأُتيحت لنا فرص، وأعتقد أننا لعبنا بشكل ممتاز من الناحية الفنية».
وتابع: «كان من الصعب للغاية على كوريا الجنوبية إيجاد المساحات، لقد دافعنا بشكل جيد وكنا خطيرين في الهجمات المرتدة، وهذا ما كنا نرغب في القيام به».
وأتمَّ مدرب جنوب أفريقيا تصريحاته قائلاً: «لقد تأهلنا للدور الثاني في كأس العالم، وهذا إنجاز تاريخي. أنا سعيد للغاية من أجل اللاعبين».
ويلعب منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ32 مع منتخب كندا يوم 28 يونيو (حزيران) الجاري في لوس أنجليس، حيث يحلم بمواصلة مشواره في المونديال والتأهل إلى دور الـ16.
وفي حال اجتيازه عقب المنتخب الكندي، سوف يلتقي منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ16 مع الفائز من لقاء المغرب ووصيف المجموعة السادسة (هولندا أو السويد أو اليابان).