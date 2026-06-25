أونداف: فوز ألمانيا أهم من مشاركتي أساسياً

سجَّل دينيز أونداف 3 أهداف وصنع هدفين في 69 دقيقة خلال مشاركته في كأس العالم، بمعدل مساهمة تهديفية كل 13.8 دقيقة، متفوقاً بذلك على ليونيل ميسي (37.4)، وكيليان مبابي (48.8)، وإيرلينغ هالاند (51.2).

ومع ذلك، لم يضمن المهاجم مكاناً له في التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني.

وقال أونداف خلال مؤتمر صحافي، قبل المباراة الأخيرة لألمانيا في دور المجموعات ضد الإكوادور: «لو لم أكن سعيداً، لو لم أكن راضياً، لما كنت هنا. إنني أقبل هذا الدور».

ودخل أونداف في الدقيقة 64 من المباراة الافتتاحية لألمانيا التي انتهت بفوز ساحق لها 7 - 1 على كوراساو، حيث سجَّل هدفاً وصنع هدفين، ثم شارك في الدقيقة 60 ضد كوت ديفوار، وأحرز هدفين ليقود بلاده لفوز مثير بنتيجة 2 - 1.

وشدَّد اللاعب: «سواء كنت ضمن التشكيلة الأساسية أو لعبت بديلاً، لا يهم. المهم هو فوز الفريق. لقد شاركت بديلاً مرتين وفزنا بالمباراة. أنا سعيد جداً بذلك».