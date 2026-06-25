بونو يمنح هايتي أول هدف في كأس العالم منذ 52 عاماً

منح ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب أول هدف لمنتخب هايتي في بطولة كأس العالم لكرة القدم منذ 52 عاماً.

وسجَّل بونو هدفاً عكسياً لمنتخب هايتي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، التي تُقام حالياً بين المنتخبين في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المُقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء هدف هايتي الأول بعد كرة عرضية متقنة من كيفين دوفيرن وقابلها ليني جوزيف بعقب القدم من داخل منطقة الجزاء لتصطدم الكرة في بونو وتهز الكرة الشباك.

ويعود آخر هدف لهايتي في كأس العالم إلى نسخة عام 1974 بألمانيا الغربية خلال مشاركة الفريق الوحيدة بالمونديال، وذلك عن طريق إيمانويل سانون، الذي سجَّل خلال خسارة المنتخب الكاريبي 1 - 4 أمام الأرجنتين في مرحلة المجموعات للمونديال.

يُشار إلى أنَّ هايتي ودَّعت المونديال رسمياً قبل خوضها الجولة الأخيرة للمجموعة، بعد خسارتيها صفر - 1 أمام اسكوتلندا، وصفر - 3 أمام البرازيل في أول جولتين بالمجموعة، لتصبح قابعة في مؤخرة الترتيب دون نقاط.