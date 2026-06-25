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الرياضة رياضة عالمية

«فيفا» يسحب «اعتماد» معلق باراغواياني بسبب شتائمه ضد إنفانتينو والحكم

تصريحات خورخي فيرا لاقت اشمئزازاً من قبل «فيفا» (حسابه في «إكس»)
تصريحات خورخي فيرا لاقت اشمئزازاً من قبل «فيفا» (حسابه في «إكس»)
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«فيفا» يسحب «اعتماد» معلق باراغواياني بسبب شتائمه ضد إنفانتينو والحكم

تصريحات خورخي فيرا لاقت اشمئزازاً من قبل «فيفا» (حسابه في «إكس»)
تصريحات خورخي فيرا لاقت اشمئزازاً من قبل «فيفا» (حسابه في «إكس»)

سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتماد المعلق الباراغواياني خورخي «تشيبي» فيرا من تغطية كأس العالم 2026، بعد تصريحات غاضبة ومسيئة أطلقها على الهواء مباشرة خلال مباراة باراغواي وتركيا.

وجاء القرار بحسب شبكة «The Athletic»، عقب فوز باراغواي 1 - صفر، عندما فقد فيرا أعصابه إثر طرد النجم ميغيل ألميرون، الذي عوقب بعد حديثه وهو يغطي فمه. وخلال البث، وصف رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو وحكم المباراة إيفان باتون بألفاظ نابية، واتهمهما بـ«سرقة المباراة» و«قتل كرة القدم»، كما كرَّر عبارات مسيئة أكثر من 20 مرة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، نشر فيرا اعتذاراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنَّه فقد السيطرة على أعصابه في أثناء المباراة؛ بسبب شعوره بأنَّ منتخب بلاده تعرَّض للظلم، معترفاً بأنَّ الألفاظ التي استخدمها كانت «مسيئة وغير مقبولة» بحق الحكم، و«فيفا» ومسؤوليه.

ورغم امتناع «فيفا» عن التعليق رسمياً، فإنَّ مصادر مطلعة أكدت أنَّ تصريحات المعلق قوبلت بـ«اشمئزاز» داخل أروقة المنظمة، ما دفعها إلى التحرُّك سريعاً وسحب اعتماده الإعلامي عبر خطاب رسمي.

وأبلغ «فيفا» المعلق الباراغواياني بأنَّ سلوكه خالف شروط الترخيص الإعلامي الممنوح للمؤسسة الناقلة، وعدّ أنَّ تصرفاته لا تتوافق مع معايير المهنية والاحترام المطلوبة من الإعلاميين المعتمدين، ما يعني منعه من حضور بقية مباريات البطولة.

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الرياضة رياضة عالمية

المغرب يقلبها على هايتي برباعية... ويحلق إلى دور الـ32

رحيمي محتفلاً بالهدف المونديالي (أ.ب)
رحيمي محتفلاً بالهدف المونديالي (أ.ب)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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المغرب يقلبها على هايتي برباعية... ويحلق إلى دور الـ32

رحيمي محتفلاً بالهدف المونديالي (أ.ب)
رحيمي محتفلاً بالهدف المونديالي (أ.ب)

سجَّل أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري هدفين في الشوط الأول، وأضاف سفيان رحيمي وياسين جسيم هدفين متأخرَين في الشوط الثاني ليحقِّق المغرب فوزاً مثيراً 4 - 2 على هايتي في وقت مبكر من يوم الخميس، ويتأهل عن المجموعة الثالثة إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم.

وفوجئ منتخب المغرب، الذي أحرز المركز الرابع في كأس العالم 2022، بأداء حماسي من منتخب هايتي، الذي كان أول الفرق التي تأكد خروجها من البطولة الحالية، إذ استعرضت هايتي إصراراً كبيراً على كتابة نهاية مميزة لمشوارها في البطولة.

وتقدَّمت هايتي مرتين خلال الشوط الأول عبر هدف عكسي لحارس المغرب ياسين بونو لدى محاولته التصدي لتسديدة من ليني جوزيف، وهدف آخر سجَّله ويلسون إيزيدور بتسديدة صاروخية.

وتَعادَل المغرب في المرتين عبر هدفين سجَّلهما أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري، قبل أن يحسم المباراة في الشوط الثاني، إذ سجَّل رحيمي هدفاً في الدقيقة 78، بعد أقل من 8 دقائق من مشاركته من مقاعد البدلاء، ثم صنع هدفاً سجَّله البديل الآخر جسيم في الدقيقة 89.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

المونديال يشهد الظهور الأول لنيمار «دولياً» بعد غياب طويل

نيمار لحظة دخوله أرض الملعب (أ.ف.ب)
نيمار لحظة دخوله أرض الملعب (أ.ف.ب)
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT

المونديال يشهد الظهور الأول لنيمار «دولياً» بعد غياب طويل

نيمار لحظة دخوله أرض الملعب (أ.ف.ب)
نيمار لحظة دخوله أرض الملعب (أ.ف.ب)

شارك المهاجم البرازيلي المخضرم نيمار في أول ظهور منتظر له في مونديال 2026 الأربعاء، عندما دخل بديلاً في الشوط الثاني خلال مباراة منتخب بلاده أمام اسكوتلندا في ميامي ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الجولة الثالثة من الدور الأول.

ودخل الهداف التاريخي لـ«سيليساو» (79 هدفاً) الذي يعود ظهوره الدولي الأخير إلى أكتوير (تشرين الأول) 2023، في الدقيقة 76 من اللقاء، حين كان المنتخب البرازيلي متقدماً 3 - 0.

وكان النجم السابق لبرشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، البالغ 34 عاماً، قد استُدعي إلى التشكيلة في اللحظات الأخيرة للبطولة، بعدما كان غائباً؛ بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

بونو يمنح هايتي أول هدف في كأس العالم منذ 52 عاماً

علامات الإحباط تبدو على وجه الحارس المغربي ياسين بونو (رويترز)
علامات الإحباط تبدو على وجه الحارس المغربي ياسين بونو (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

بونو يمنح هايتي أول هدف في كأس العالم منذ 52 عاماً

علامات الإحباط تبدو على وجه الحارس المغربي ياسين بونو (رويترز)
علامات الإحباط تبدو على وجه الحارس المغربي ياسين بونو (رويترز)

منح ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب أول هدف لمنتخب هايتي في بطولة كأس العالم لكرة القدم منذ 52 عاماً.

وسجَّل بونو هدفاً عكسياً لمنتخب هايتي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، التي تُقام حالياً بين المنتخبين في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المُقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء هدف هايتي الأول بعد كرة عرضية متقنة من كيفين دوفيرن وقابلها ليني جوزيف بعقب القدم من داخل منطقة الجزاء لتصطدم الكرة في بونو وتهز الكرة الشباك.

ويعود آخر هدف لهايتي في كأس العالم إلى نسخة عام 1974 بألمانيا الغربية خلال مشاركة الفريق الوحيدة بالمونديال، وذلك عن طريق إيمانويل سانون، الذي سجَّل خلال خسارة المنتخب الكاريبي 1 - 4 أمام الأرجنتين في مرحلة المجموعات للمونديال.

يُشار إلى أنَّ هايتي ودَّعت المونديال رسمياً قبل خوضها الجولة الأخيرة للمجموعة، بعد خسارتيها صفر - 1 أمام اسكوتلندا، وصفر - 3 أمام البرازيل في أول جولتين بالمجموعة، لتصبح قابعة في مؤخرة الترتيب دون نقاط.

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رياضة كأس العالم المغرب هايتي
عاجل المغرب يتأهل برفقة البرازيل لدور 32 في كأس العالم بفوز مثير على هايتي