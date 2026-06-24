«المونديال» يكتب الفصل الأخير لمرحلة المجموعات

يشهد دور المجموعات في «مونديال 2026» صراعاً محتدماً للتأهل إلى دور الـ32، بعدما ضمنت الأرجنتين وفرنسا وألمانيا والمكسيك والنرويج والولايات المتحدة وكولومبيا العبور رسمياً، فيما وَدّعت هايتي والأردن وتونس وتركيا وبنما المنافسات.

وتبرز المجموعة الثامنة باعتبارها إحدى أكثر المجموعات إثارة، إذ تتصدر إسبانيا بأربع نقاط، مقابل نقطتين لكل من الأوروغواي والرأس الأخضر، ونقطة للسعودية التي لا تملك خياراً غير الفوز على الرأس الأخضر. وفي حال انتصارها وتعثر الأوروغواي أمام إسبانيا ستتأهل مباشرة، أما إذا فازت الأوروغواي فستحتل السعودية المركز الثالث مع فرصة كبيرة للعبور ضمن أفضل الثوالث.

كما يكفي مصر التعادل أمام إيران للتأهل، فيما تحتاج الجزائر إلى الفوز على النمسا، بينما لا يملك العراق خياراً سوى الفوز على السنغال مع انتظار نتائج المجموعات الأخرى للإبقاء على آماله.