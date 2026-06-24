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الرياضة رياضة عالمية

كومان: نتطلع لإنهاء دور المجموعات في الصدارة

رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي (أ.ب)
رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي (أ.ب)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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كومان: نتطلع لإنهاء دور المجموعات في الصدارة

رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي (أ.ب)
رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي (أ.ب)

أكد رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، أنَّ فريقه يتطلع لإنهاء دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في صدارة مجموعته.

وحذَّر المدرب الهولندي في الوقت نفسه من الاستهانة بالمنتخب التونسي قبل المواجهة المقرَّرة بينهما مساء الخميس بالتوقيت المحلي في الجولة الأخيرة بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمونديال، المُقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال كومان، خلال مؤتمر صحافي مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي في مدينة كانساس سيتي الأميركية، إن المنتخب الهولندي يُعدُّ من المرشحين للمنافسة على اللقب، لكنه شدَّد على أنَّ كرة القدم لا تعترف بالضمانات المسبقة.

وأضاف: «طموحنا هو الفوز بالبطولة، لكننا نفكر مباراة بمباراة. يتعيَّن علينا أولاً الفوز على تونس، وإنهاء دور المجموعات في الصدارة».

وأشار المدرب الهولندي إلى أنَّ المنتخب التونسي، رغم خسارته في أول جولتين وإجرائه تغييراً على الجهاز الفني، فإنهَّ يبقى منافساً خطيراً وقادراً على تقديم رد فعل قوي.

وأوضح: «نتوقَّع مباراةً صعبةً. المنتخب التونسي سيرغب في إنهاء البطولة بصورة أفضل، ولذلك يجب أن نكون مستعدِّين تماماً».

وأكد كومان أنَّ جميع لاعبي المنتخب الهولندي جاهزون للمباراة ولا توجد إصابات تقلق الجهاز الفني، موضحاً أنَّ التركيز ينصب على تحقيق الفوز أكثر من التفكير في المنافس المحتمل في الدور التالي.

وفي ردِّه على أسئلة تتعلق بمستوى البطولة، أشاد مدرب المنتخب الهولندي بأداء عدد من المنتخبات الأفريقية، عادّاً أنَّها أثبتت قدرتها على منافسة المنتخبات الكبرى.

وتابع: «أنا معجب بما قدَّمته بعض المنتخبات الأفريقية. لا أرى أنَّ هناك منتخبات لا تستحق الوجود في هذه البطولة».

كما شدَّد كومان على أهمية الاستقرار الفني، وعدم إجراء تغييرات كثيرة في التشكيلة الأساسية، مؤكداً أنَّ الفريق يحتاج إلى الانسجام والثبات مع الاحتفاظ بخيارات متعددة حسب ظروف المباريات.

من جانبه، أكد لاعب الوسط، رايان خرافنبيرخ، أنَّه يعيش أفضل فتراته مع منتخب هولندا، بعد أن أصبح يشارك بانتظام مع ناديه ليفربول الإنجليزي ومنتخب بلاده، مشيراً إلى أنَّه ما زال يملك هامشاً كبيراً للتطوُّر، خصوصاً في قراءة المباريات والتحرُّك دون كرة.

وشدَّد خرافنبيرخ على أنَّ اللعب أساسياً في كأس العالم يمثِّل حلماً لأي لاعب، عادّاً أنَّ التجربة الحالية تختلف كثيراً عن البطولات السابقة التي لم يحظَ خلالها بفرص مشاركة كبيرة.

يشار إلى أنَّ منتخب هولندا يتصدَّر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب اليابان، المتساوي معه في الرصيد ذاته، قبل لقائه منتخب السويد، صاحب المركز الثالث بـ3 نقاط، في التوقيت ذاته بالجولة نفسها، في حين يحتل منتخب تونس المركز الرابع دون نقاط.

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الرياضة رياضة عالمية

غوتزه يستعيد ذكرياته في المونديال... ويبدي ندمه على نشر «صورة ميسي»

غوتزه أمام النسخة الأصلية من كأس العالم (رويترز)
غوتزه أمام النسخة الأصلية من كأس العالم (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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غوتزه يستعيد ذكرياته في المونديال... ويبدي ندمه على نشر «صورة ميسي»

غوتزه أمام النسخة الأصلية من كأس العالم (رويترز)
غوتزه أمام النسخة الأصلية من كأس العالم (رويترز)

وقف ماريو غوتزه مرة أخرى، الأربعاء، بجانب كأس العالم، قريباً بما يكفي ليرى انعكاس صورته في الكأس التي ساعد ألمانيا على رفعها في ريو دي جانيرو قبل 12 عاماً، ويستعيد الذكريات.

وفي متحف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في مركز روكفلر في مانهاتن، بدا نهائي كأس العالم 2014 وكأنه ما زال قريباً: تمريرة أندريه شورله العرضية، وتسديدة غوتزه بقدمه اليسرى في الوقت الإضافي، وخيبة أمل الأرجنتين، ودموع ليونيل ميسي في ملعب «ماراكانا».

كان غوتزه يبلغ من العمر 22 عاماً عندما ساعد ألمانيا على أن تصبح أول منتخب أوروبي يفوز بكأس العالم في أميركا الجنوبية.

وقال لاعب خط الوسط المهاجم في نادي آينتراخت فرانكفورت، الذي يبلغ الآن 34 عاماً، إنَّ أهمية هدفه الحاسم لم تتضح إلا مع مرور الوقت.

وقال لـ«رويترز»: «لدي نسخة طبق الأصل في المنزل، لذا يمكنني النظر إليها أحياناً. لكن الوقوف هنا أمام الكأس الحقيقية يختلف تماماً بالطبع. إنها تجربة إيجابية أن أراها مرة أخرى. لم أدرك في تلك اللحظة، ولا حتى بعدها، ما كان يعنيه ذلك الهدف لأنني كنت يافعاً جداً. كنت ألعب كرة القدم فحسب، وأستمتع باللحظة... في ذلك الوقت كان مجرد هدف، وكنت سعيداً لأنني استطعت المساهمة في ذلك الفوز في تلك اللحظة. الآن، بعد مرور سنوات، أدرك أنَّ تلك كانت لحظةً مميزةً للبلد، ولي شخصياً، وللمنتخب... وعندها تنظر إلى الأمر بشكل مختلف قليلاً، وتدرك مدى خصوصيته. إنَّه لأمر رائع أن أكون هنا في هذه الأجواء. بالنسبة لي ولمسيرتي، كان ذلك أمراً استثنائياً».

وفي أثناء تجوله في المعرض، الذي يضم تذكارات من كل نسخ كأس العالم، بينها الحذاء الذي ارتداه في المباراة النهائية، استعرض غوتزه مسيرته.

وقال: «كانت تلك النسخة الأولى لبطولة كأس العالم التي أشارك فيها، وتسجيل هدف مثل هذا كان أمراً رائعاً حقاً. أعتقد أنني حلمت بذلك عندما كنت صغيراً، وهو أمر مذهل فحسب».

ومع ذلك، قال إن واقعة حدثت بعد ظهر ذلك اليوم في ريو دي جانيرو تركت لديه ذكرى غير سارة.

وبعد احتفالات ألمانيا بوقت قصير، نشر غوتزه صورةً له مع ميسي، الذي كان حلمه في كأس العالم قد تحطَّم للتو. وعند سؤاله عن الصورة الآن، قال إن هذا التصرُّف نابع من الإعجاب، وليس من الشماتة، لكنه اعترف بأنَّه كان ينبغي عليه نشر الصورة في مناسبة أخرى.

وقال: «لم يكن التوقيت مناسباً. ربما كان ذلك أسوأ توقيت. كان أسوأ توقيت بعد المباراة. لكن في النهاية، كنت مجرد معجب كبير به، بما قدَّمه لكرة القدم وكل ما لا يزال يفعله. لذا كنت مجرد معجب كبير وأنا معجب به حقاً بوصفه لاعباً».

ورفع ميسي أخيراً كأس العالم مع الأرجنتين في عام 2022، ولا يزال، وهو الآن في الـ39 عاماً من عمره، يقود مسار فريقه في النسخة الحالية، إذ يتصدَّر سباق الحذاء الذهبي بـ5 أهداف بعد أن سجَّل ثلاثية في مباراته الافتتاحية، وهدفين في المباراة الثانية.

وقال غوتزه عن استمرارية ميسي: «إنه أمر لا يُصدق. أعني، أنه لا يزال قادراً على فعل مثل هذه الأمور، أعتقد أنه لاعب استثنائي. في النهاية، ربما يكون هو الوحيد، ربما مع رونالدو، القادر على تحقيق مثل هذه الإنجازات. إنهما يلعبان الآن منذ 20 عاماً، بل وأكثر من 20 عاماً. لذا، هذا أمر جنوني حقاً».

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مدرب اليابان: صدارة المجموعة هدفنا

هاجيمي خلال المؤتمر (أ.ب)
هاجيمي خلال المؤتمر (أ.ب)
  • أرلينغتون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أرلينغتون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مدرب اليابان: صدارة المجموعة هدفنا

هاجيمي خلال المؤتمر (أ.ب)
هاجيمي خلال المؤتمر (أ.ب)

أثنى هاجيمي مورياسو، مدرب اليابان، على قدرة لاعبيه على التكيُّف، وعلى الروح الجماعية التي قادت الفريق للاقتراب بشكل كبير من التأهل لأدوار خروج المغلوب في كأس العالم، رغم التأثير المستمر لغياب لاعبين أساسيِّين قبل المباراة الثالثة للفريق في المجموعة السادسة المقرَّرة أمام السويد، غداً (الخميس).

وتغلَّب منتخب اليابان 4 - صفر على تونس يوم السبت، بعد أن تعادل 2 - 2 مع هولندا، ليقترب من حجز مقعده في دور الـ32 رغم غياب عدد من اللاعبين الأساسيِّين.

ومن المتوقع أن يغيب تاكيفوسا كوبو عن صفوف اليابان في مباراة السويد؛ بسبب إصابة في الركبة تعرَّض لها خلال مباراة هولندا، في حين يغيب القائد السابق واتارو إندو، والجناح كاورو ميتوما، وصانع الألعاب تاكومي مينامينو عن البطولة؛ بسبب الإصابة.

وقال مورياسو: «يمكن لأي لاعب أن يلعب مع أي لاعب آخر، وهذا هو الاستعداد الذي أردنا ضمانه».

وأضاف: «القول أسهل من الفعل، لكن عندما تحدث تغييرات في تشكيلة الفريق، فإنَّ اللعب مع لاعبين مختلفين وتحقيق نتائج جيدة أو النجاح ليس بالأمر البسيط أو السهل. أنا ممتن للغاية بأنَّ أعضاء الجهاز الفني واللاعبين يعملون على تطوير أنفسهم لتحقيق هذا الإنجاز العظيم. في المباراتين الماضيتين، أدى الفريق دوره تكتيكياً، وبفضل العمل الجماعي، فإنَّهم يطورون أنفسهم ويزيدون من جاهزيتهم».

وبعد حصد 4 نقاط، من المرجح أن يتأهل المنتخب الياباني إلى دور الـ32 حتى لو خسر أمام السويد، لكن مورياسو يضع نصب عينيه صدارة المجموعة. وقال المدرب: «نحن نفكر بشكل أساسي في الفوز، هذا ما يدور في أذهاننا. إذا أمكن، نود أن نتأهل في صدارة المجموعة بتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، لكن الإخلال بتوازن الفريق يُمثِّل مخاطرة أكبر. سنرى ما سيحدث. لا نعرف الفريق الذي سنواجهه في الدور التالي، لكن المهم هو أن نكون متماسكين وقادرين على التعامل مع أي فريق أياً كان. نريد أولاً أن نركِّز على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا غداً. أما بالنسبة لهدفنا، فنود الفوز والتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب عبر صدارة المجموعة».

وقدَّمت السويد بدايةً متقلبةً في البطولة بفوزها 5 - 1 على تونس، ثم الخسارة 1 - 5 أمام هولندا، لكن مورياسو يريد من لاعبيه أن يستمتعوا بمواجهة الثنائي الهجومي ألكسندر إيزاك وفيكتور يوكريش.

وقال مورياسو: «إنهما مهاجمان رائعان من الطراز العالمي، لذا أود أن نستمتع بمواجهة هذين اللاعبين. ستكون هذه فرصةً جيدةً للاعبينا لتطوير أنفسهم أكثر».

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كأس العالم أميركا
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بعد التألق في المونديال... فوزينيا حارس الرأس الأخضر يبحث عن نادٍ

فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر (أ.ف.ب)
فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

بعد التألق في المونديال... فوزينيا حارس الرأس الأخضر يبحث عن نادٍ

فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر (أ.ف.ب)
فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر (أ.ف.ب)

يبحث فوزينيا، حارس مرمى الرأس الأخضر، وإحدى العلامات البارزة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، عن نادٍ جديد.

ولم يستبعد فوزينيا (40 عاماً) فكرة اللعب في البرازيل، حيث ساعدته الجماهير البرازيلية على أن يلقى رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فوزينيا، في لقاء مع الصحافي البرازيلي والمؤثر دانييل براون، إنَّ عقده مع فريق الدرجة الثانية البرتغالي تشافيز، قد انتهى، وهو يريد أن يواصل اللعب؛ سعياً لأن يجد فريقاً جديداً، في أعقاب النجاح ببطولة كأس العالم المُقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجذب فوزينيا اهتمام أندية عدة في العالم، بعد الأداء الرائع مع الرأس الأخضر خلال التعادل سلبياً مع بطل أوروبا، منتخب إسبانيا، في مباراة افتتاح مشوارهما بكأس العالم يوم 15 يونيو (حزيران)، ثمَّ التعادل 2 - 2 مع أوروغواي، أحد المنتخبات الكبرى في كرة القدم بأميركا الجنوبية.

وأضاف الحارس: «لقد أنهيت عقدي مع فريقي السابق ديبورتيفو تشافيز، وفي الوقت الحالي ليس لدي أي شيء، وأنا منفتح على كل الاحتمالات، ولنرى ما سيأتي».

وتابع فوزينيا أنه لا يمانع اللعب في البرازيل، البلد الذي ساعده منه مؤثر آخر وهو كاسيميرون ميغيل المعروف بـ«كازي»، على الوصول من نحو 50 ألف متابع عبر «إنستغرام» إلى نحو 16 مليوناً من خلال ترقية حساب حارس المرمى.

وذكر فوزينيا مبتسماً في حوار نشره براون عبر قناته على «يوتيوب»: «سيكون شيئاً جيداً، سنرى ما سيحدث».

وأشار فوزينيا إلى أنَّه بالتأكيد يريد أن يذهب إلى البرازيل ولو على سبيل الزيارة على الأقل.

وأضاف: «لو أُتيحت لي الفرصة، أود أن أذهب، أيضاً لأشكر الجميع على دعمهم، وأعتقد أنَّ كثيراً من زملائي يودون الذهاب أيضاً».

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