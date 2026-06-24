كومان: نتطلع لإنهاء دور المجموعات في الصدارة

أكد رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، أنَّ فريقه يتطلع لإنهاء دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في صدارة مجموعته.

وحذَّر المدرب الهولندي في الوقت نفسه من الاستهانة بالمنتخب التونسي قبل المواجهة المقرَّرة بينهما مساء الخميس بالتوقيت المحلي في الجولة الأخيرة بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمونديال، المُقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال كومان، خلال مؤتمر صحافي مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي في مدينة كانساس سيتي الأميركية، إن المنتخب الهولندي يُعدُّ من المرشحين للمنافسة على اللقب، لكنه شدَّد على أنَّ كرة القدم لا تعترف بالضمانات المسبقة.

وأضاف: «طموحنا هو الفوز بالبطولة، لكننا نفكر مباراة بمباراة. يتعيَّن علينا أولاً الفوز على تونس، وإنهاء دور المجموعات في الصدارة».

وأشار المدرب الهولندي إلى أنَّ المنتخب التونسي، رغم خسارته في أول جولتين وإجرائه تغييراً على الجهاز الفني، فإنهَّ يبقى منافساً خطيراً وقادراً على تقديم رد فعل قوي.

وأوضح: «نتوقَّع مباراةً صعبةً. المنتخب التونسي سيرغب في إنهاء البطولة بصورة أفضل، ولذلك يجب أن نكون مستعدِّين تماماً».

وأكد كومان أنَّ جميع لاعبي المنتخب الهولندي جاهزون للمباراة ولا توجد إصابات تقلق الجهاز الفني، موضحاً أنَّ التركيز ينصب على تحقيق الفوز أكثر من التفكير في المنافس المحتمل في الدور التالي.

وفي ردِّه على أسئلة تتعلق بمستوى البطولة، أشاد مدرب المنتخب الهولندي بأداء عدد من المنتخبات الأفريقية، عادّاً أنَّها أثبتت قدرتها على منافسة المنتخبات الكبرى.

وتابع: «أنا معجب بما قدَّمته بعض المنتخبات الأفريقية. لا أرى أنَّ هناك منتخبات لا تستحق الوجود في هذه البطولة».

كما شدَّد كومان على أهمية الاستقرار الفني، وعدم إجراء تغييرات كثيرة في التشكيلة الأساسية، مؤكداً أنَّ الفريق يحتاج إلى الانسجام والثبات مع الاحتفاظ بخيارات متعددة حسب ظروف المباريات.

من جانبه، أكد لاعب الوسط، رايان خرافنبيرخ، أنَّه يعيش أفضل فتراته مع منتخب هولندا، بعد أن أصبح يشارك بانتظام مع ناديه ليفربول الإنجليزي ومنتخب بلاده، مشيراً إلى أنَّه ما زال يملك هامشاً كبيراً للتطوُّر، خصوصاً في قراءة المباريات والتحرُّك دون كرة.

وشدَّد خرافنبيرخ على أنَّ اللعب أساسياً في كأس العالم يمثِّل حلماً لأي لاعب، عادّاً أنَّ التجربة الحالية تختلف كثيراً عن البطولات السابقة التي لم يحظَ خلالها بفرص مشاركة كبيرة.

يشار إلى أنَّ منتخب هولندا يتصدَّر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب اليابان، المتساوي معه في الرصيد ذاته، قبل لقائه منتخب السويد، صاحب المركز الثالث بـ3 نقاط، في التوقيت ذاته بالجولة نفسها، في حين يحتل منتخب تونس المركز الرابع دون نقاط.