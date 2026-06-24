الهيدوس يمنح قطر رقماً تهديفياً جديداً في كأس العالم

«دورة إيستبورن»: دريبر يتأهل لدور الثمانية

واصل البريطاني جاك دريبر انطلاقته الجيدة تحت قيادة مدربه الجديد آندي موراي بالفوز على مواطنه جاك بينينغتون جونز، وسط أجواء حارة في بطولة إيستبورن المفتوحة للتنس.

تأهل دريبر، المصنف الرابع عالمياً سابقاً، لدور الثمانية بالفوز بنتيجة 7 / 5 و6 / 4 في البطولة التحضيرية لبطولة ويمبلدون، ليواصل النجم البريطاني تعافيه من سلسلة إصابات في الذراع والركبة.

وسيلعب دريبر ضد الكندي غابرييل ديالو، الخميس، سعياً للتأهل إلى نصف النهائي.

وبعد صدور تحذيرات جوية بشأن الأجواء الحارة، انخفضت درجات الحرارة قليلاً إلى 30 درجة مئوية، عندما دخل دريبر وبينينغتون جونز الملعب في وقت متأخر من بعد الظهر.

بدأ دريبر اللقاء بثقة، في إطار سعيه لتكرار فوزه الكاسح على الأميركي ماركوس جيرون، يوم الاثنين، مستفيداً من دعم مدربه موراي، الفائز ببطولة ويمبلدون مرتين.

وفي أول مواجهة بريطانية خالصة، الأربعاء، فاز يان تشوينسكي على فيليكس جيل، الذي شارك ببطاقة دعوة في ويمبلدون، بنتيجة 6 / 4 و6 / 7 (4 / 7)، و6 / 2.

وكان من المقرر أن يلعب تشوينسكي ضد المصنف السابع عالمياً وحامل اللقب الأميركي تايلور فريتز، الذي انسحب بسبب الإصابة، ليشارك جيل (24 عاماً) في بطولة إيستبورن كخاسر محظوظ.

وفي مباريات أخرى، حقّق البريطاني توبي صامويل، المصنف الخامس، فوزه الأول في جولة رابطة محترفي التنس بتغلبه على الأرجنتيني تياغو أغوستين تيرانتي.

وحسم صامويل (23 عاماً) المباراة لصالحه بنتيجة 6 / 1 و7 / 6 (8 / 7)، ليتأهل لمواجهة المصنف 21 عالمياً الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو في دور الثمانية.

وتأهل سيروندولو المصنف الثامن في البطولة بالفوز على المصنف الثالث، البريطاني آرثر فيري بنتيجة 6 / 2 و7 / 6 (7 / 2).