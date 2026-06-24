«دورة مايوركا»: الأردني عبد الله شلباية يودّع

ودّع الأردني عبد الله شلباية، الأربعاء، منافسات فردي الرجال ببطولة مايوركا المفتوحة للتنس «فئة 250 نقطة» التي تقام على الملاعب العشبية.

وخسر شلباية أمام البلغاري غريغور ديميتروف بنتيجة 2 / 6 و4 / 6 بعد مباراة استمرت ساعة و35 دقيقة ضمن منافسات دور الـ16.

وكان اللاعب الأردني تفوق على الأسترالي مارك بولمانز والكازاخي ألكسندر شيفيشينكو في التصفيات التمهيدية، قبل أن يتفوق على الفرنسي كورنتين موتييه في دور الـ32.

وفي مواجهات أخرى، فاز التشيكي فيت كوبريفا على البيروفي إغنآسيو بوس المصنف الخامس، بنتيجة 7 / 5 و6 / 1، ليتأهل لدور الثمانية.

كما تأهل المصنف الثاني في البطولة، الإسباني أليخاندرو ديفيدوفيتش فوكينا بالفوز على الأسترالي آدم والتون بنتيجة 6 / 4 و7 / 5.

وفي مواجهة أميركية خالصة، فاز إيثان كوين على مورفي كاسوني بنتيجة 6 /3 و6 / 7 و6 / 3.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة مايوركا المفتوحة لتنس الرجال 612 ألفاً و620 يورو.