مشاركة تمبكتي تنعش تدريبات الأخضر قبل المواجهة الحاسمة

يعيش المنتخب السعودي أجواء إيجابية، قبل مواجهته المرتقبة أمام الرأس الأخضر، بعدما بددت الفحوصات الطبية المخاوف بشأن إصابة المدافع حسان تمبكتي، حيث شارك اللاعب في مران اليوم بصورة طبيعية، ما يمنح الجهاز الفني بقيادة دونيس دفعة معنوية مهمة قبل اللقاء المونديالي الحاسم.

وفي الوقت ذاته، يواصل المدرب اليوناني وضع لمساته النهائية على الخطة الفنية التي سيخوض بها المواجهة المقبلة، سعياً لقيادة الأخضر نحو تحقيق النتيجة التي تُبقي على آماله قائمة في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم 2026.

وتغادر بعثة المنتخب السعودي مساء اليوم في رحلة إلى مدينة هيوستن، تستغرق نحو ساعة واحدة، استعداداً لخوض الجولة الثالثة على ملعب «إن آر جي ستاديوم».

وعقب الوصول، ستتخذ البعثة من فندق «جي دبليو ماريوت» مقراً لها.

مصادر «الشرق الأوسط»: من المتوقع مشاركة حسان تمبكتي في تدريب الأخضر بعد الضوء الأخضر من الجهاز الطبي. ✅ بعثة الأخضر تغادر إلى هيوستن بعد المران في رحلة تستغرق 50 دقيقة ✈️سعد السبيعي موفد «الشرق الأوسط» يتحدث عن المستجدات ️ ⬇️ #كأس_العالم2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FTuvMg1bU1 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 24, 2026

ومن المنتظر أن يشهد يوم الخميس انطلاق عملية توزيع تذاكر الجماهير السعودية، وذلك قبل المباراة بأربع وعشرين ساعة فقط عبر فندق «هيلتون»، في إجراء يختلف عن المباراتين السابقتين اللتين بدأ فيهما التوزيع قبل 48 ساعة من موعد اللقاء.

كما ينتظر أن يعقد دونيس مؤتمره الصحافي الرسمي عند الساعة 3:45 عصراً بتوقيت هيوستن، على أن يخوض الأخضر مرانه الرئيسي والأخير عند الساعة 5:30 مساءً، لوضع اللمسات الأخيرة قبل الدخول في أجواء المواجهة الرسمية.

وتبقى حسابات التأهل مفتوحة أمام المنتخب السعودي، إذ إن فوز الأخضر على الرأس الأخضر، بالتزامن مع تعثر منتخب الأوروغواي أمام الأرجنتين سواء بالتعادل أو الخسارة، سيمنح الصقور بطاقة العبور إلى الدور المقبل في المركز الثاني بالمجموعة، خلف المتصدر.