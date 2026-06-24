راشفورد يدخل تاريخ المونديال من بوابة «مقاعد البدلاء»

انضم المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لقائمة تاريخية ببطولة كأس العالم لكرة القدم بعد مشاركته في أول مباراتين لمنتخب بلاده أمام كرواتيا وغانا، ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة لمونديال 2026 المقام حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

شارك راشفورد الذي قضى الموسم الماضي معاراً من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني بديلاً في مواجهة كرواتيا، وسجل هدفاً، ليسهم في فوز كبير لـ«الأسود الثلاثة» بنتيجة 4 - 2.

وتكرر السيناريو في مواجهة غانا، عندما قرر الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا إشراك راشفورد مكان نونو مادويكي جناح آرسنال الإنجليزي في الدقيقة 83، لكن المدرب الألماني لم يستفد به هذه المرة، لانتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وسلَّط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، الضوء على مشاركة راشفورد، بالإشارة إلى أنه أصبح أكثر لاعب في تاريخ كأس العالم يشارك بديلاً في 11 مباراة، في 3 نسخ لكأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026.

وأضاف أن المهاجم الإنجليزي الدولي تساوى في صدارة هذه القائمة التاريخية مع البرازيلي دينيسلون الذي شارك في مونديالي 1998 و2002. خلفهما الألماني أوليفر نيوفل بمشاركته بديلاً في 9 مباريات بمونديالي 2002 و2006.

ويتساوى برصيد 8 مشاركات بديلة في كأس العالم كل من الإسباني سيسك فابريغاس في مونديال 2006 و2010 و2014، والألماني بيير ليتبارسكي والبرازيلي راميريس في مونديالي 2010 و2014.

وبرصيد 7 مشاركات بديلة يتساوى في هذه القائمة التاريخية كل من الإيطالي أليساندرو ديل بييرو (1998 و2002 و2006)، والألماني ماريو جوميز (2010 و2018)، والمكسيكي خافيير هيرنانديز (2010 و2014 و2018)، والهولندي كلاس يان هونتيلار (2010 و2014)، والأميركي كوبي جونز (1994 و1998 و2002)، والكاميروني روجيه ميلا (1982 و1990 و1994)، والسويسري هاريس سيفيروفيتش (2014 و2018 و2022).