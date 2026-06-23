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إنفانتينو: ترمب سيحضر نهائي كأس العالم… ويُسلّم الكأس للبطل

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو (رويترز)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو (رويترز)
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إنفانتينو: ترمب سيحضر نهائي كأس العالم… ويُسلّم الكأس للبطل

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو (رويترز)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو (رويترز)

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيحضر المباراة النهائية لكأس العالم، وسيسلم الكأس إلى المنتخب الفائز.

وبحسب شبكة «The Athletic»، لم يحضر ترمب أي مباراة في البطولة حتى الآن، لكن إنفانتينو كشف أن الرئيس الأميركي سيكون على منصة التتويج في ملعب «ميتلايف» بولاية نيوجيرسي يوم 19 يوليو (تموز).

وخلال ظهوره في برنامج «فوكس آند فريندز»، صباح الثلاثاء، قال إنفانتينو إنه سيكون إلى جانب ترمب في أكبر مباراة في كرة القدم العالمية.

وقال: «سنكون مع الرئيس، نستمتع بالمباراة النهائية، ونقدم الكأس للفائز، بالطبع، معاً. نحن معاً طوال الوقت».

ويأتي الحضور المرتقب لترمب بعد مشاركته في نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي بين تشيلسي وباريس سان جيرمان على الملعب نفسه.

وتعرض ترمب حينها لصيحات استهجان من جماهير نيوجيرسي في أثناء صعوده إلى منصة التتويج لتسليم الكأس، ثم بقي على المنصة خلال مراسم الاحتفال؛ ما دفع قائد تشيلسي ريس جيمس إلى أن يبدو كأنه يسأله إن كان سيغادر، بينما بدا لاعب الوسط كول بالمر في حالة ارتباك مماثلة.

واستمر ترمب في الوقوف على المنصة في أثناء رفع الكأس، متمركزاً بين ريس جيمس وحارس المرمى روبرت سانشيز.

ورغم غيابه عن مباريات كأس العالم حتى الآن، فقد حضر عدد من أعضاء إدارته منافسات البطولة.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى جانب إنفانتينو في ملعب «صوفي» بمدينة لوس أنجليس خلال المباراة الافتتاحية للمنتخب الأميركي، التي انتهت بفوزه 4-1 على باراغواي في 12 يونيو (حزيران).

ويرتبط ترمب وإنفانتينو بعلاقة وثيقة منذ سنوات، إذ ظهر رئيس «فيفا» في المكتب البيضاوي عدة مرات خلال الفترة التي سبقت انطلاق كأس العالم.

كما منح إنفانتينو الرئيس الأميركي، الذي وصفه بأنه «صديق مقرب»، جائزة «فيفا» للسلام خلال قرعة كأس العالم التي أقيمت في واشنطن في الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وجاء في مقطع فيديو أنتجه «فيفا» قبل تسليم الجائزة: «لقد دعم جهود التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار وتعزيز الانخراط الدبلوماسي، وهي خطوات ساعدت على تهيئة الظروف التي يمكن أن يترسخ فيها السلام».

وقال ترمب على المنصة بعد تسلمه الجائزة: «إنه بحق أحد أعظم الأوسمة في حياتي، وإلى جانب الجوائز، لقد أنقذنا ملايين وملايين الأرواح».

وأثارت تلك الجائزة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان ورئيس الاتحاد النرويجي لكرة القدم، كما طالبت منظمة «فير سكوير» الحقوقية لجنة الأخلاقيات التابعة لـ«فيفا» في ديسمبر الماضي بالتحقيق في طبيعة العلاقة بين إنفانتينو وترمب.

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  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: إيقاف ألميرون مباراة واحدة بسبب «قانون فينيسيوس»

ميغيل ألميرون نجم منتخب باراغواي (أ.ب)
ميغيل ألميرون نجم منتخب باراغواي (أ.ب)

تقرر إيقاف ميغيل ألميرون، نجم منتخب باراغواي مباراة واحدة بعدما أصبح أول لاعب يطرد من الملعب بسبب تغطية فمه في أثناء الحديث مع أحد لاعبي الفريق المنافس.

ارتكب ألميرون المخالفة في أثناء حديثه مع التركي ميرت مولدور، في المباراة التي انتهت بفوز باراغواي، يوم الجمعة الماضي، ليحصل على بطاقة حمراء مباشرة.

وأكدت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرار الإيقاف، الثلاثاء، ليتأكد بذلك غياب لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن مباراة باراغواي ضد أستراليا، يوم الخميس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتم اعتماد القانون الجديد في مؤتمر «فيفا» خلال أبريل (نيسان)، بعد اقتراح من فيفا بعد واقعة الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا الذي غطى فمه في أثناء حديث مثير للجدل مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد خلال مباراة الفريقين في فبراير (شباط).

وبسبب هذه الواقعة، عوقب بريستياني بالإيقاف 6 مباريات بعد اعترافه بالتحدث بعبارات معادية للمثليين، بينما لم تثبت هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن فينيسيوس تعرض لإساءات عنصرية.

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الرياضة رياضة عالمية

«فيفا» يسعى لتعديل «قرعة ركلات الترجيح» قبل انطلاق الأدوار الإقصائية للمونديال

الموافقات تنتظر موافقة «فيفا» و«إيفاب» (أ.ف.ب)
الموافقات تنتظر موافقة «فيفا» و«إيفاب» (أ.ف.ب)
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«فيفا» يسعى لتعديل «قرعة ركلات الترجيح» قبل انطلاق الأدوار الإقصائية للمونديال

الموافقات تنتظر موافقة «فيفا» و«إيفاب» (أ.ف.ب)
الموافقات تنتظر موافقة «فيفا» و«إيفاب» (أ.ف.ب)

يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى تعديل آلية إجراء القرعة الخاصة بركلات الترجيح، على أمل تطبيقها قبل انطلاق الأدوار الإقصائية لكأس العالم وذلك وفقاً لشبكة «The Athletic».

وتنتظر المقترحات موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجهة المسؤولة عن سن قوانين اللعبة، بحيث يتم الاكتفاء بقرعة واحدة بدلاً من القرعتين المعمول بهما حالياً.

وبحسب اللوائح الحالية، يجري الحكم قرعتين منفصلتين: الأولى لتحديد الفريق الذي يسدد أولاً، والثانية لاختيار المرمى الذي ستنفذ عليه الركلات.

أما في حال اعتماد المقترح الجديد، فسيحصل الفريق الفائز بالقرعة الوحيدة على حق الاختيار بين التسديد أولاً أو ثانياً، أو تحديد المرمى الذي ستنفذ عليه الركلات، بينما يذهب الخيار الآخر تلقائياً للفريق المنافس.

وسيمنع هذا التعديل تكرار ما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما فاز باريس سان جيرمان بكلتا القرعتين، ليحصل على أفضلية اختيار ترتيب التنفيذ والمرمى معاً.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان اعتماد هذه التعديلات سيلزم جميع البطولات الكروية بتطبيقها، أم سيترك الأمر لتقدير الجهة المنظمة لكل مسابقة.

وإذا أراد «فيفا» تطبيق النظام الجديد قبل انطلاق الدور الإقصائي في 28 يونيو (حزيران)، فيتعين على مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الموافقة على المقترح قبل ذلك الموعد.

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الرياضة رياضة عالمية

لورينزو مدرب كولومبيا يحذر من السلاح الأخطر للكونغو

الأرجنتيني نستور لورينزو مدرب كولومبيا (إ.ب.أ)
الأرجنتيني نستور لورينزو مدرب كولومبيا (إ.ب.أ)
  • غوادالاخارا : «الشرق الأوسط»
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  • غوادالاخارا : «الشرق الأوسط»
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لورينزو مدرب كولومبيا يحذر من السلاح الأخطر للكونغو

الأرجنتيني نستور لورينزو مدرب كولومبيا (إ.ب.أ)
الأرجنتيني نستور لورينزو مدرب كولومبيا (إ.ب.أ)

قال الأرجنتيني نستور لورينزو، مدرب كولومبيا، إن فريقه يجب أن يحد من خطورة الهجمات المرتدة لنظيره منتخب الكونغو، وفي الوقت نفسه يحافظ على هويته عندما يلتقي المنتخبان ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة لكأس العالم في غوادالاخارا.

واستهل منتخب كولومبيا مشواره في كأس العالم لكرة القدم 2026، بالفوز 3 - 1 على أوزبكستان ويمكنه أن يضمن التأهل لدور الـ32 من البطولة من خلال الفوز في المباراة المقبلة، لكن لورينزو حذر من منتخب الكونغو الديمقراطية الذي تعادل 1 - 1 مع البرتغال في مباراته الأولى، من أنه قد يفرض تحدياً تكتيكياً بالنسبة له.

وقال لورينزو إن طريقة لعب الكونغو 5 - 3 - 2 بوجود مهاجمين متقدمين، تجعل التحول في الهجمات المرتدة مفتاح خطورة يجب التعامل معه.

وسجل لويس دياز هدفاً وصنع آخر في مرمى أوزبكستان، وأشاد لورينزو بتعدد مهارات مهاجم بايرن ميونيخ.

وأضاف لورينزو متحدثاً عن دياز في مؤتمر صحافي: «الشيء المهم ليس عدد هجماته، بل كيفية إنهاء الهجمات. لوتشو مهاجم متكامل».

وقال لورينزو إنه لا توجد لديه شكوك كبيرة بشأن الاختيارات بينما رفض الإفصاح عن تشكيلته.

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