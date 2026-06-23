إبراهيم حسن: صلاح «قائد حقيقي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5287626-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A
إبراهيم حسن مدير منتخب مصر إلى جوار توأمه حسام (منتخب مصر)
سبوكين :«الشرق الأوسط»
TT
سبوكين :«الشرق الأوسط»
TT
إبراهيم حسن: صلاح «قائد حقيقي»
إبراهيم حسن مدير منتخب مصر إلى جوار توأمه حسام (منتخب مصر)
أشاد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر والشقيق التوأم للمدرب حسام، بدور النجم محمد صلاح «أحد أفضل لاعبي العالم» و«قائد حقيقي»، بعد مساهمته في الفوز التاريخي على نيوزيلندا 3 - 1 في الجولة الثانية من الدور الأول ضمن مونديال 2026 لكرة القدم.
سجل صلاح هدف «الفراعنة» الثاني، وصنع الثالث للبديل محمود حسن «تريزيغيه» من ركلة ركنية في الفوز الأول على الإطلاق لمصر في نهائيات كأس العالم.
وحصل نجم ليفربول الإنجليزي السابق على جائزة أفضل لاعب في المباراة الأحد في فانكوفر ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة.
وقال إبراهيم حسن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «صلاح نجم عالمي وأحد أفضل لاعبي العالم. يعرف جيداً قيمة مديره الفني، ويملك الثقة بأنه يساعده على تقديم أفضل ما لديه لمصلحة المنتخب».
وأضاف: «صلاح قائد حقيقي، ويدرك أن مصلحة الفريق أهم من أي لاعب، ويساعد مديره الفني وزملاءه على اتخاذ القرارات الصحيحة حتى يصل الفريق إلى أفضل شكل ممكن».
وتلعب مصر التي تتصدر المجموعة بأربع نقاط، مع إيران، الجمعة، في الجولة الثالثة بهدف التأهل إلى دور الـ32.
وقال إبراهيم حسن إن الجهاز الفني لا يفكر في هوية منافسه في دور الـ32، مضيفاً: «المهم التأهل عن المجموعة التي تعد صعبة للغاية. لا توجد مجموعة سهلة أو فريق ضعيف في كأس العالم».
وتابع: «ليس هناك فارق بين التأهل في المركز الأول أو الثاني أو حتى ضمن أفضل الثوالث، وهدفنا هو الذهاب لأبعد حد ممكن، ولا يوجد حد لطموحاتنا».
وتحدث إبراهيم الذي يرافق حسام في مسيرته، عن شقيقه الذي «يستحق الإشادة. حسام يكمل ما بدأه المدربون المصريون العظماء مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة، ويؤكد قدرة المدرب المصري على تحقيق إنجازات يعجز عنها المدربون الأجانب الذين لا يفهمون طبيعة اللاعب المصري. أتمنى أن يدعمه الجميع حتى نحقق المزيد».
وأشاد إبراهيم في حديثه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بالتزام لاعبي المنتخب في المعسكر، كما أشاد بالتواجد الجماهيري المصري في البطولة قائلاً: «جمهورنا ملأ المدرجات عن آخرها سواء في سياتل أو فانكوفر، وكان هذا أكبر دافع للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم. نعدهم بالمزيد، ونبني فريقاً للمستقبل من الآن، والقادم سيكون أفضل».
كوليبالي نادماً: لقد أخطأت!https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5287670-%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3%D8%AA
خاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال أخطأ مرتين أمام هالاند (أ.ب)
إيست رذرفورد:«الشرق الأوسط»
TT
إيست رذرفورد:«الشرق الأوسط»
TT
كوليبالي نادماً: لقد أخطأت!
خاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال أخطأ مرتين أمام هالاند (أ.ب)
اعترف خاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال، بارتكاب أخطاء فادحة في المباراة التي خسرها فريقه أمام النرويج، الاثنين، في دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم؛ ما وضع المنتخب الأفريقي في خطر الإقصاء المبكر.
وأدت أخطاء كوليبالي، مدافع الهلال، إلى فوز النرويج بنتيجة 3 - 2، وحجزت مقعدها في الدور التالي إلى جانب فرنسا، في حين أن السنغال، التي كانت تعد قبل البطولة منافساً قوياً، لم تحصد أي نقاط حتى الآن، ويجب عليها الفوز في مباراتها ضد العراق في تورونتو، يوم الجمعة، إذا أرادت أن تحظى بأي فرصة لتكون من بين أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث.
وقال كوليبالي للصحافيين بعد المباراة: «عند اللعب على أعلى مستوى، يتوقف الأمر في كرة القدم على التفاصيل. الفريق الذي يرتكب أقل عدد من الأخطاء هو الذي يفوز. اليوم، ارتكبت الكثير من الأخطاء وهذا أمر مؤسف حقاً. المستوى في كأس العالم مرتفع جداً، ولذلك لا مجال للخطأ. ارتكبنا أخطاءً كثيرة جداً بحيث لم تكن لدينا أي فرصة للفوز بالمباراة».
وأخطأ كوليبالي في تقدير إبعاد الكرة، ولم يتمكن الحارس إدوار مندي من صد التسديدة القوية التي سددها البديل ماركوس بيدرسن؛ ما منح النرويج التقدم قرب نهاية الشوط الأول.
كما كان المدافع البالغ من العمر 35 عاماً، الذي تعرضت مشاركته للتشكيك بعد الهزيمة أمام فرنسا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى، مسؤولاً عن هدفي إرلينغ هالاند في الشوط الثاني.
ورغم سلسلة الأخطاء الدفاعية المتتالية، بدت السنغال خطيرة في بعض الأحيان في الهجمات المرتدة، حيث سجل إسماعيلا سار هدفين لتقليص الفارق، أحدهما في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وأضاف كوليبالي، الذي تم استبداله في الدقيقة 72: «مطاردة النتيجة أمر صعب للغاية، لكن من الناحية النفسية، كان رد فعل الفريق جيداً. على الرغم من الانتكاسات، كانت هناك طاقة متجددة وبذل اللاعبون كل ما في وسعهم لمحاولة تحقيق التعادل، لكننا لم ننجح في ذلك. عليك أن تؤمن (بقدراتك) حتى النهاية».
وقال قائد الفريق: «علينا الآن أن نؤمن بفرصتنا حتى النهاية. سنخوض مباراة كبيرة ضد العراق وسنحاول الفوز».
«مونديال 2026»: روديغر يستعيد مكانه في تشكيلة «المانشافت»
يبدو أن أنطونيو روديغر سيصبح لاعباً أساسياً مع منتخب ألمانيا مع دخول كأس العالم مراحله الحاسمة، وهو سيناريو كان من الصعب تصوره قبل عام في ظل دعوات لاستبعاده من المنتخب.
وأتاحت الإصابة الخطيرة في الكاحل التي أنهت مشاركة نيكو شلوتربيك في البطولة الفرصة أمام مدافع ريال مدريد روديغر لتشكيل ثنائي قلب الدفاع إلى جانب جوناثان تاه، رغم أن المدرب يوليان ناغلسمان قد يمنح بعض لاعبي الاحتياط فرصة المشاركة في المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام الإكوادور يوم الخميس، بعدما ضمن المنتخب الألماني صدارة المجموعة الخامسة.
وقال روديغر في نهاية الأسبوع الماضي بمدينة تورونتو، حيث شارك بديلاً لشلوتربيك بين الشوطين خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على كوت ديفوار 2-1: «يجب أن أكون مستعداً لكل السيناريوهات».
كما أنه حمل نجل شلوتربيك أثناء نزول بعثة المنتخب من الطائرة لدى وصولها إلى ولاية نورث كارولاينا في رحلة العودة إلى مقر إقامة المنتخب بعد المباراة.
لكن روديغر لم يكن دائماً محل إشادة أو ينظر إليه كشخصية مثالية.
وخسر روديغر مكانه الأساسي في المنتخب وسط انتقادات من بعض المعارضين الذين يرون أنه يلعب بعنف مفرط. كما تعرض لعقوبة بالإيقاف ست مباريات في إسبانيا العام الماضي بعد إلقائه قطعة ثلج باتجاه أحد الحكام أثناء لعبه مع ريال مدريد.
مع ذلك، أبدى ناغلسمان رضاه عن أداء مدافعه في الشوط الثاني أمام كوت ديفوار، وهو الأداء الذي ساهم في بلوغ ألمانيا للأدوار الإقصائية لكأس العالم للرجال للمرة الأولى منذ تتويجها باللقب عام 2014.
وقال المدير الفني: «أعتقد أن أنطونيو قدم أداءً جيداً وكان شديد التركيز. ليس من السهل الدخول إلى المباراة في مثل هذه الظروف. أن يؤدي بهذا المستوى رغم افتقاده لإيقاع المباريات المكثف خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية أمر رائع».
وفي مارس (آذار) الماضي، طالب قائد المنتخب جوشوا كيميتش أيضاً بمنح روديغر مزيداً من التقدير والاحترام.
وقال كيميتش: «أشعر أحياناً أننا في ألمانيا ننسى ما قدمه توني خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الأخيرة»، في إشارة إلى تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي عام 2021 وريال مدريد عام 2024.
وأضاف: «إذا كنا صادقين تماماً، فلا نملك الكثير من اللاعبين الذين حققوا مثل هذه الإنجازات».
غراهام آرنولد مدرب العراق قال إن فترة الانتظار الطويلة أثرت على تركيز لاعبيه (أ.ف.ب)
فانكوفر كندا:«الشرق الأوسط»
TT
فانكوفر كندا:«الشرق الأوسط»
TT
مخاوف جماهيرية من العواصف وقواعد المونديال الجديدة
غراهام آرنولد مدرب العراق قال إن فترة الانتظار الطويلة أثرت على تركيز لاعبيه (أ.ف.ب)
ليست العاصفة الرعدية التي تسببت في تأخير مباراة فرنسا والعراق بكأس العالم، لمدة ساعتين يوم الاثنين، الأمرَ الوحيد الذي يقلق عشاق كرة القدم.
وتصاعدت المخاوف على مواقع التواصل الاجتماعي من أن تؤدي القواعد الجديدة التي أقرها «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» إلى مواقف يَعرف فيها بعض المنتخبات أن التعادل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات سيضمن تأهلها معاً إلى الأدوار الإقصائية.
وبشأن العاصفة التي ضربت خلال مباراة فريقه أمام فرنسا في فيلادلفيا بالولايات المتحدة، قال مدرب العراق، غراهام آرنولد، إن فترة الانتظار الطويلة أثرت على تركيز لاعبيه خلال المباراة التي خسرها بثلاثية نظيفة.
وقال: «قلت للاعبين قبل العودة إلى الملعب إن الأمر يتعلق بمن يستطيع الحفاظ على تركيزه الذهني بشكل أفضل. المؤسف أن خطأ واحداً كلفنا الهدف الثاني».
وكانت الأحوال الجوية عاملاً مؤثراً أيضاً في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة العام الماضي، حيث تعرضت 6 مباريات لتأخيرات طويلة بسبب القوانين الأميركية التي تفرض إيقاف الأحداث الرياضية عند وجود صواعق برق قريبة. ويخشى المشجعون تكرار هذه الفوضى.
وكتب أحد المشجعين على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «كأس العالم كانت تسير بشكل جيد حتى وصلت هذه العواصف الرعدية».
وقال مشجع آخر: «درجات حرارة مرتفعة تفرض فترات شرب المياه، واحتمال كبير لتوقف المباريات بسبب الصواعق... كيف كان منح استضافة كأس العالم لأميركا فكرة جيدة أصلا؟».
أما الجانب الإيجابي الوحيد بالنسبة إلى بعض الجماهير فكان أن تأخير مباراة فرنسا أدى إلى إلغاء استراحة شرب المياه غير المحببة في الشوط الثاني.
لكن التوقف بسبب الطقس تسبب في فوضى كبيرة للبث التلفزيوني وللمشجعين داخل الملعب.
وقد تظهر فوضى من نوع آخر بسبب تعديلين أدخلهما «فيفا» على النسخة الموسعة التي تضم 48 منتخباً.
وإلى جانب متصدري المجموعات والوصيف، سيتأهل أيضاً أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ32 الجديد، بينما كانت الأدوار الإقصائية في النسخ السابقة تقتصر على أصحاب المركزين الأول والثاني فقط.
كما غيّر «فيفا»، من دون ضجة إعلامية كبيرة، طريقة ترتيب المنتخبات عند التساوي في النقاط داخل المجموعة. فبدلاً من اعتماد فارق الأهداف أولاً، أصبحت المواجهات المباشرة هي المعيار الأساسي.
ويرى بعض المشجعين أن التعديلين قد يخلقان مباريات في الجولة الأخيرة تَعرف فيها المنتخبات المتواجهة أن نتيجة معينة ستضمن تأهل الطرفين.
وكتب أحد المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي: «أنا مشتت بشأن قاعدة المواجهات المباشرة الجديدة. من الجيد مكافأة الفريق الذي يفوز على منافسه، لكن أن يصبح بعضُ مباريات الجولة الأخيرة دون أهمية لهو أمر محبط».
وقال مشجع آخر: «الاستبدال بفارق الأهداف المواجهات المباشرة يبدو نوعاً من القواعد التي يتجاهلها الجميع حتى تتسبب في إقصاء منتخبهم»، في إشارة منه إلى أن منتخبات عدة خرجت بالفعل من المنافسة بسبب هذه القاعدة، رغم أنها كانت ستظل في دائرة المنافسة لو اعتُمد فارق الأهداف.
وكتب مشجع آخر: «قاعدة المواجهات المباشرة تقتل جزءاً من إثارة الجولة الأخيرة».
وفي المجموعة الـ4، ضمنت الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة، المركز الأول، بينما تأكد احتلال تركيا المركز الأخير بسبب نتائج المواجهات المباشرة.
وبالتالي؛ فإن أستراليا وباراغواي، اللتين تلتقيان يوم الخميس، ستصلان إلى 4 نقاط لكل منهما في حال التعادل. وستحتل أستراليا المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما ستأمل باراغواي أن يكون هذا الرصيد كافياً للتأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.
ويتكرر السيناريو نفسه في المجموعة الـ6، حيث تمتلك اليابان 4 نقاط والسويد 3 نقاط قبل مواجهتهما الأخيرة يوم الخميس؛ مما يجعل التعادل نتيجة مفيدة للطرفين.
وفي المجموعة الـ10، تمتلك النمسا والجزائر 3 نقاط لكل منهما قبل مواجهتهما الأخيرة يوم السبت. وبحلول ذلك الوقت ستكون الصورة واضحة تماماً بشأن ما يحتاجه الفريقان للتأهل، وقد يكون التعادل مناسباً لهما معاً.
ومن المباريات التي قد تثير الجدل أيضاً مواجهة كندا وسويسرا يوم الأربعاء، رغم أن وضعها الخاص كان سيحدث حتى دون القواعد الجديدة.
ولدى المنتخبان 4 نقاط في المجموعة الـ2، متقدمَين بفارق مريح على البوسنة والهرسك وقطر اللتين تملك كل منهما نقطة واحدة فقط. وبالتالي؛ فإن التعادل سيضمن تأهل الطرفين إلى الأدوار الإقصائية.
وفي هذه الحالة ستتأهل كندا متصدرةً للمجموعة وتبقى في فانكوفر، بينما ستحل سويسرا ثانية وستواجه منافساً يبدو أقل صعوبة مثل كوريا الجنوبية أو جنوب أفريقيا أو التشيك.
وقال المدافع الكندي ديريك كورنيليوس: «سندخل المباراة بهدف الفوز».
وأضاف: «نلعب أمام جماهيرنا، وهم يريدون رؤيتنا نهاجم أكثر من الدفاع؛ لذلك فسنحاول الحفاظ على أسلوبنا المعتاد. لكن في الوقت نفسه علينا أن نستخدم عقولنا في الدقائق الأخيرة وأن نرى أين تقف النتيجة».
ويُظهر تاريخ البطولات أن المباريات التي يستفيد فيها الفريقان من التعادل غالباً ما تنتهي بالتعادل فعلاً.
وفي «يورو 2004»، كان بإمكان الدنمارك والسويد إقصاء إيطاليا إذا تعادلا 2 - 2 في مباراتهما الأخيرة، وانتهت المباراة بالفعل بهذه النتيجة؛ مما أثار غضب الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، رغم نفي المنتخبين الاسكندنافيين أي تواطؤ.
كما أن ما كان يُعرف بـ«اتفاق عدم الاعتداء» في مدينة خيخون خلال «مونديال 1982»، عندما انتهت المباراة بفوز ألمانيا الغربية 1 - 0 على النمسا؛ وهي النتيجة التي كانت تخدم المنتخبين، ظل يلقي بظلاله على تلك البطولة.
وسيأمل «فيفا» تجنب فضيحة مماثلة هذه المرة، رغم أن تعديلاته الجديدة على القوانين قد تجعل حدوث مثل هذه السيناريوهات أعلى احتمالاً.