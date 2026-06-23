إبراهيم حسن: صلاح «قائد حقيقي»

أشاد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر والشقيق التوأم للمدرب حسام، بدور النجم محمد صلاح «أحد أفضل لاعبي العالم» و«قائد حقيقي»، بعد مساهمته في الفوز التاريخي على نيوزيلندا 3 - 1 في الجولة الثانية من الدور الأول ضمن مونديال 2026 لكرة القدم.

سجل صلاح هدف «الفراعنة» الثاني، وصنع الثالث للبديل محمود حسن «تريزيغيه» من ركلة ركنية في الفوز الأول على الإطلاق لمصر في نهائيات كأس العالم.

وحصل نجم ليفربول الإنجليزي السابق على جائزة أفضل لاعب في المباراة الأحد في فانكوفر ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

وقال إبراهيم حسن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «صلاح نجم عالمي وأحد أفضل لاعبي العالم. يعرف جيداً قيمة مديره الفني، ويملك الثقة بأنه يساعده على تقديم أفضل ما لديه لمصلحة المنتخب».

وأضاف: «صلاح قائد حقيقي، ويدرك أن مصلحة الفريق أهم من أي لاعب، ويساعد مديره الفني وزملاءه على اتخاذ القرارات الصحيحة حتى يصل الفريق إلى أفضل شكل ممكن».

وتلعب مصر التي تتصدر المجموعة بأربع نقاط، مع إيران، الجمعة، في الجولة الثالثة بهدف التأهل إلى دور الـ32.

وقال إبراهيم حسن إن الجهاز الفني لا يفكر في هوية منافسه في دور الـ32، مضيفاً: «المهم التأهل عن المجموعة التي تعد صعبة للغاية. لا توجد مجموعة سهلة أو فريق ضعيف في كأس العالم».

وتابع: «ليس هناك فارق بين التأهل في المركز الأول أو الثاني أو حتى ضمن أفضل الثوالث، وهدفنا هو الذهاب لأبعد حد ممكن، ولا يوجد حد لطموحاتنا».

وتحدث إبراهيم الذي يرافق حسام في مسيرته، عن شقيقه الذي «يستحق الإشادة. حسام يكمل ما بدأه المدربون المصريون العظماء مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة، ويؤكد قدرة المدرب المصري على تحقيق إنجازات يعجز عنها المدربون الأجانب الذين لا يفهمون طبيعة اللاعب المصري. أتمنى أن يدعمه الجميع حتى نحقق المزيد».

وأشاد إبراهيم في حديثه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بالتزام لاعبي المنتخب في المعسكر، كما أشاد بالتواجد الجماهيري المصري في البطولة قائلاً: «جمهورنا ملأ المدرجات عن آخرها سواء في سياتل أو فانكوفر، وكان هذا أكبر دافع للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم. نعدهم بالمزيد، ونبني فريقاً للمستقبل من الآن، والقادم سيكون أفضل».