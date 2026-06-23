لام: الغزو الاسكوتلندي الودود لأميركا يجسّد روح كأس العالم ويدعم بطولة الـ48 منتخباً

يرى فيليب لام، قائد ألمانيا المتوج بكأس العالم 2014، أن الحضور الجماهيري الاسكوتلندي في الولايات المتحدة يقدم أفضل دليل على قيمة كأس العالم بصيغته الجديدة التي تضم 48 منتخباً، مؤكداً أن البطولات الكبرى لا تجمع المنتخبات فقط، بل الشعوب والثقافات أيضاً.

وقال لام في مقال نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية إنه يستطيع تمضية ساعات في مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالجماهير الاسكوتلندية، التي جابت شوارع بوسطن مرتدية التنانير التقليدية وتعزف مزامير القربة، قبل أن تساند منتخبها بقوة في الفوز على هايتي، وهو أول انتصار لاسكوتلندا في كأس العالم منذ 36 عاماً.

لام قال إنه يستطيع تمضية ساعات في مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالجماهير الاسكوتلندية (أ.ب)

ولم تتوقف الاحتفالات عند كرة القدم؛ إذ انتقلت الجماهير إلى مباراة في البيسبول، وحولت مدرجات فريق بوسطن ريد سوكس إلى امتداد لأجواء المونديال، وهي ترتدي الجوارب الحمراء الطويلة وتغني طوال المباراة، في حين شرح لهم المشجعون الأميركيون قواعد اللعبة التي يعترف لام بأن الأوروبيين يجدون صعوبة في فهمها.

وأشار إلى مقطع مؤثر ظهر فيه أحد سكان بوسطن وهو يبكي، شاكراً الجماهير الاسكوتلندية لأنها منحته «أفضل وقت في حياته»، مضيفاً أن مدينة ميامي تنتظر بدورها «الغزو الاسكوتلندي»، تماماً كما تترك جماهير النرويج وهولندا انطباعات إيجابية أينما حلت، مجسدة شعار «متحدون بكرة القدم».

واستعاد لام تجربته الشخصية مع الجماهير الاسكوتلندية خلال بطولة أوروبا 2024 التي كان مديراً لها، مؤكداً أنهم كسبوا قلوب الألمان بسرعة كبيرة، وأن صداقات كثيرة نشأت بين الطرفين وما زالت مستمرة حتى اليوم، حتى إن ابنته تحتفظ بدبوس تذكاري أهداها إيّاه أحد المشجعين الاسكوتلنديين.

وأوضح أن إجابته التقليدية عن أهمية البطولات الكبرى كانت دائماً مرتبطة بمونديال 2006 في ألمانيا؛ لأنه عاش خلاله تجربة تمثيل منتخب بلاده ورأى كيف قدمت ألمانيا نفسها للعالم بصورة أكثر انفتاحاً، لكنه أدرك لاحقاً أن الضيوف هم من يصنعون الحدث الحقيقي، مستشهداً بتجربته مع الجماهير الاسكوتلندية.

ورأى لام أن مجرد مشاركة اسكوتلندا تمثل حجة قوية للدفاع عن توسيع كأس العالم إلى 48 منتخباً؛ إذ لم تكن لتتأهل وفق النظام السابق الذي يضم 32 منتخباً، بعدما غابت عن البطولة منذ عام 1998.

وانتقد الأصوات المعارضة للنظام الجديد، ومن بينها رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تسيفرين، الذي يرى أن جودة البطولة تراجعت، إضافة إلى رسالة احتجاج وقَّعتها 13 دولة من خارج أوروبا، بينها المغرب، أحد طرفي نصف نهائي مونديال 2022.

ويرى لام أن تصريحات تسيفرين تعكس مصالح الكرة الأوروبية أكثر من مصالح اللعبة عالمياً، موضحاً أن أوروبا بدأت تدرك أن بقية القارات تلحق بها وتخشى فقدان هيمنتها، بينما تتمثل مهمة الاتحاد الدولي في تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وهو أمر لا يتحقق إلا بإتاحة الفرصة لمزيد من المنتخبات، حتى لو تفاوتت المستويات الفنية.

واستشهد بتاريخ البطولة، مذكراً بأن النسخ الثماني الأولى من كأس العالم شهدت مشاركة منتخب أفريقي واحد فقط، وهو مصر عام 1934، وأن المنتخبات الأفريقية قاطعت مونديال 1966 احتجاجاً على عدم منحها مقعداً مباشراً في النهائيات.

الاحتفالات لم تتوقف عند كرة القدم إذ انتقلت الجماهير إلى مباراة في البيسبول (أ.ب)

وأشار إلى أن كرة القدم أصبحت الرياضة الأكثر شعبية في أكثر من نصف دول العالم، وأن مونديال 2026 يقدم قصصاً بطولية من مختلف القارات، مثل تعادل الكونغو الديمقراطية مع البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، وتعادل الرأس الأخضر مع بطلة أوروبا إسبانيا وبطلة العالم السابقة الأوروغواي، إضافة إلى المشاركة التاريخية الأولى لمنتخب من آسيا الوسطى، حيث أشاد باحتفال المدرب فابيو كانافارو مع عباس بيك فيض الله ييف بعد هدف التعادل أمام كولومبيا.

وأضاف أن النجوم الكبار مثل ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وهاري كين وإرلينغ هالاند يتقاسمون الأضواء حالياً مع المنتخبات الصغيرة، قبل أن تستعيد الأسماء الكبيرة الاهتمام تدريجياً في الأدوار الإقصائية، عادَّاً أن دور الـ32 جعل دور المجموعات يشبه الأدوار الأولى في بطولات الكؤوس، وهو أمر لا يعترض عليه أحد في المسابقات المحلية، لكنه يثير الجدل عندما يتعلق بكأس العالم.

ورأى لام أن الاتحاد الدولي يقوم بأشياء كثيرة بشكل صحيح، مؤكداً أن تحقيق الإيرادات المالية ليس أمراً سلبياً، بل ضرورة يعرفها حتى أصغر الأندية التي تعتمد على تنظيم البطولات لتحقيق الدخل.

لكنه في المقابل وجّه انتقادات إلى أسعار التذاكر، متهماً الاتحاد الدولي بعدم تقديم أرقام حقيقية عن حجم الطلب واستغلال ذلك لتعظيم الإيرادات، كما أبدى انزعاجه من المقترحات المتكررة بإقامة كأس العالم كل عامين، مؤكداً أن البطولة تحتاج إلى وقت كافٍ للتحضير ولترك أثر مستدام.

لام استعاد تجربته الشخصية مع الجماهير الاسكوتلندية خلال بطولة أوروبا 2024 (أ.ف.ب)

كما انتقد كأس العالم للأندية بصيغته الموسعة، عادَّاً أنها زادت الضغط على اللاعبين في ظل ازدحام الروزنامة وإقامة المباريات أحياناً في درجات حرارة مرتفعة، متسائلاً عن عدد البطولات التي يمكن للاعبين المحترفين تحملها.

وأعرب عن قلقه من العلاقة الوثيقة بين رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو وشخصيات سياسية نافذة مثل دونالد ترمب، عادَّاً أن ذلك يضر بمصداقية اللعبة ويجعل الجماهير تجد صعوبة متزايدة في الفصل بين كرة القدم والمؤسسة التي تديرها.

واختتم لام مقاله بالتأكيد على أن كرة القدم، بما تمتلكه من قواعد موحدة وجاذبية عالمية، تمثل أفضل وسيلة لتقريب الشعوب ومناقشة كيفية العيش معاً، مشيراً إلى أن شعار مونديال ألمانيا 2006 «العالم ضيف بين الأصدقاء» ما زال بالنسبة إليه النموذج الذي يجب أن تسير عليه البطولات المقبلة، تماماً كما عاشه في جنوب أفريقيا والبرازيل خلال مسيرته لاعباً.