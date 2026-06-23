عاصفة توقف تدريب كولومبيا الأخير قبل مواجهة الكونغو الديمقراطيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5287466-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
عاصفة توقف تدريب كولومبيا الأخير قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية
المنتخب الكولومبي في حصة تدريبية تحت المطر قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية (إ.ب.أ)
غوادالاخارا المكسيك:«الشرق الأوسط»
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غوادالاخارا المكسيك:«الشرق الأوسط»
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عاصفة توقف تدريب كولومبيا الأخير قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية
المنتخب الكولومبي في حصة تدريبية تحت المطر قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية (إ.ب.أ)
توقف المران الأخير للمنتخب الكولومبي لكرة القدم، مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت غرينيتش)، قبل مباراته أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس العالم؛ بسبب عاصفة.
وكان لاعبو منتخب كولومبيا يتدربون بمركز التدريب في غوادالاخارا عندما أُبلغوا بضرورة الاحتماء. وكان اللاعبون تدربوا لأقل من 30 دقيقة عندما أوقف المران، وأنهوا المران في صالة الألعاب البدنية، وفق ما أفاد به الاتحاد الكولومبي لكرة القدم.
وتدرب منتخب الكونغو في الصباح بالولايات المتحدة قبل السفر إلى غوادالاخارا في وقت لاحق من مساء الاثنين (صباح الثلاثاء).
وستكون هذه هي المباراة الثانية للمنتخبين في المونديال. وافتتح المنتخب الكولومبي مبارياته في المجموعة الـ11 بالفوز على أوزبكستان 3 - 1، فيما تعادل المنتخب الكونغولي مع البرتغال 1 - 1.
خروج غاغو مدرب يونيفرسيداد دي تشيلي من المستشفى بعد أزمة قلبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5287459-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%BA%D8%A7%D8%BA%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
خروج غاغو مدرب يونيفرسيداد دي تشيلي من المستشفى بعد أزمة قلبية
فيرناندو غاغو (رويترز)
أعلن نادي يونيفرسيداد دي تشيلي، الاثنين، خروج مدربه فيرناندو غاغو من المستشفى بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة الأسبوع الماضي.
وكان المدرب البالغ من العمر 40 عاماً، الذي تولى منصبه في مارس (آذار) الماضي، قد نُقل إلى المستشفى في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي إثر إصابته بالنوبة القلبية. وأوضح النادي، نقلاً عن تقرير المستشفى الذي تلقى فيه العلاج، أن حالته «عُولجت من خلال إجراء قسطرة لتوسيع الشرايين؛ مما أسهم في استعادة تدفق الدم إلى القلب». وشهدت حالة غاغو تحسناً ملحوظاً بعد تلقي العلاج، قبل أن يغادر المستشفى، على أن يواصل مرحلة التعافي في منزله، وفق ما أعلنه النادي. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن غاغو نُقل إلى المستشفى بعد ساعات قليلة من فوز يونيفرسيداد دي تشيلي بنتيجة 2 - 0 على أوهيغينز يوم الخميس الماضي.
ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي. وغاغو هو لاعب وسط أرجنتيني سابق لعب ضمن صفوف بوكا جونيورز وريال مدريد وروما وبلنسية.
هل تقف كرة المونديال خلف غزارة الأهداف؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5287431-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%81-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%9F
«فيفا» قال إن كرة مونديال 2026 تم تصميمها بخياطة عميقة لتوفير ثبات مثالي في أثناء طيرانها بالهواء (أ.ف.ب)
غوادالاخارا:«الشرق الأوسط»
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غوادالاخارا:«الشرق الأوسط»
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هل تقف كرة المونديال خلف غزارة الأهداف؟
«فيفا» قال إن كرة مونديال 2026 تم تصميمها بخياطة عميقة لتوفير ثبات مثالي في أثناء طيرانها بالهواء (أ.ف.ب)
تتسم بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بغزارة تهديفية بمعدلات تاريخية، في ظل تسجيل أهداف أكثر بنسبة 25 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من مباريات كأس العالم السابقة.
قد يكون أحد أسباب ارتفاع المعدل التهديفي هو الكرة التي يستخدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في هذه البطولة.
وأوضح «فيفا» أن كرة مونديال 2026 تم تصميمها بخياطة عميقة لتوفير ثبات مثالي في أثناء طيرانها بالهواء. وأكد اللاعبون والمدربون أن الكرة تكون سريعة في طريقها إلى المرمى، كما تتميز بإمكانيات إضافية تجعل التسديد والمراوغة أسهل في الظروف الرطبة.
وقال مدرب منتخب النمسا، رالف رانغنيك: «هذه الكرة سريعة مثل قذيفة المدفع. أعتقد أنكم رأيتم على مدار اليومين الماضيين أنه عندما تسدد بقوة في زاوية مناسبة، فمن الصعب أن يتم التصدي لهذه الكرة».
كما أصبحت المباريات أطول بسبب زيادة وقت التوقف المخصص لشرب المياه، في إجراء جديد يُطبّق لأول مرة، مما ساعد أيضاً في ارتفاع معدلات التهديف.
وأسفر ذلك عن تسجيل 121 هدفاً في أول 40 مباراة من مونديال 2026، معظمها من نجوم عالميين.
وسجل لاعبو الدوريات الثلاثة الكبرى في إسبانيا وإنجلترا وألمانيا أكثر من نصف الأهداف المسجلة حتى الآن في البطولة، ويتصدر لاعبو الدوري الإنجليزي القائمة.
ففي الفوز الكاسح لهولندا على السويد بنتيجة (5-1)، جاءت جميع الأهداف الستة عبر لاعبين شاركوا في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2025-2026.
وتصدّر لاعبو ريال مدريد وإنتر ميامي وليفربول قائمة هدافي البطولة، وذلك بسبب لاعب واحد، وهو ليونيل ميسي.
وسجل لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز 28 هدفاً في كأس العالم، مقابل 16 هدفاً للاعبي الدوري الألماني، و11 من الدوري الإسباني، و7 من الدوري الفرنسي، و5 من الدوري الإيطالي.
وسجل لاعبو الدوري الأميركي 8 أهداف، حيث سجل ميسي ثلاثية أمام الجزائر وهدفين أمام النمسا، مساء الاثنين، في حين سجل الأهداف الثلاثة الأخرى كل من الكرواتي بيتر موسى لاعب إف سي دالاس، والباراغوياني ماتياس غالارزا لاعب أتلانتا يونايتد، والنيوزيلندي فين سورمان لاعب بورتلاند تمبرز.
وعندما أعلن «فيفا» القوائم الرسمية، كان يوجد 200 لاعب محترف في إنجلترا على مستوى الأندية، أي ما يقارب ضعف عدد اللاعبين المحترفين في ألمانيا (109 لاعبين)، علماً بأنه تم احتساب إحصائيات الأهداف بناء على أندية اللاعبين عند إعلان القوائم الرسمية.
ويتصدر ريال مدريد وليفربول القائمة، حيث سجل لاعبو ريال مدريد 6 أهداف، بواقع 3 أهداف للفرنسي كيليان مبابي، وهدفين للبرازيلي فينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى هدف للنجم الإنجليزي جود بيلينغهام.
ولم يضم ريال مدريد لأول مرة في تاريخه لاعباً بقائمة منتخب إسبانيا، لكنه أعلن خلال مونديال 2026 تعاقده مع مارك كوكوريا لاعب تشيلسي، ليصبح اللاعب المدريدي الوحيد في قائمة إسبانيا بهذه النسخة.
ومن صفوف ليفربول، سجل الهولندي كودي جاكبو هدفين، بالإضافة إلى هدف لمواطنه فيرجيل فان دايك، كما سجل زميلهما السويدي ألكسندر إيزاك هدفاً، وأضاف المصري محمد صلاح هدفاً، حيث كان لاعباً بصفوف ليفربول عند إعلان قائمة المنتخبات.
أما بايرن ميونيخ فقد سجّل لاعبوه 4 أهداف بواقع هدفين للإنجليزي هاري كين، وهدف لكل من الألماني جمال موسيالا والكولومبي لويس دياز.
وكان بايرن ميونيخ ثاني أكثر الفرق تمثيلاً في قوائم منتخبات البطولة بـ18 لاعباً أمامه مانشستر سيتي الإنجليزي بـ19 لاعباً، الذي كان حاضراً أيضاً بهدفين في كأس العالم لنجمه النرويجي إيرلينغ هالاند.
ومع تسجيل 121 هدفاً من 88 لاعباً مختلفاً في أول 40 مباراة من البطولة، بلغ متوسط التهديف 3 أهداف في المباراة الواحدة، في حين انتهت 3 مباريات فقط بالتعادل السلبي، وتم تسجيل 8 أهداف عكسية.
ويسير مونديال 2026 نحو تحطيم الرقم القياسي المسجل في مونديال قطر 2022 الذي شهد تسجيل 172 هدفاً، ولكن في 64 مباراة فقط، في حين ستشهد البطولة الحالية 104 مباريات.
لكن معدل تسجيل الأهداف في 64 مباراة بالمونديال الحالي سيقترب من 194 هدفاً، ليتجاوز الرقم القياسي المسجل في مونديال 2022.
ولم يتحسن المعدل التهديفي في كأس العالم فقط، بل تحسّن أيضاً على مستوى دوري أبطال أوروبا في آخر موسمين بمعدل 3.27 هدف في المباراة الواحدة بموسم 2024-2025 مقابل 3.47 هدف في المباراة الواحدة بالموسم المنصرم 2025-2026.
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مدرب السنغال: حلم كأس العالم لم ينتهِhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5287406-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%90
قال بابي تياو مدرب السنغال إن آمال فريقه في التقدم لمرحلة خروج المغلوب لكأس العالم لكرة القدم لم تنتهِ بعد، رغم المعاناة بعد التعرض لهزيمتين في النهائيات.
وكانت السنغال مرشحة لتكون من بين المنتخبات المنافسة بقوة في كأس العالم بأميركا الشمالية، لكنها خسرت مباراتها الافتتاحية في المجموعة التاسعة أمام فرنسا 3-1، ثم سقطت 3-2 أمام النرويج يوم الثلاثاء.
وقال تياو: «أعتقد أنها كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا أمام منتخب نرويجي قوي للغاية وضعنا في مواقف بالغة الصعوبة، لأنه كان فعالاً جداً.
استقبلنا أهدافاً ربما في أسوأ توقيت ممكن، قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، ثم بعد انطلاق الشوط الثاني مباشرة».
وأضاف: «لكن يجب أن نهنئ النرويج، وأنا أشجع لاعبي فريقي على عدم الشعور بالإحباط، لأن الأمر لم يكن سهلاً. كنا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، والخروج بالنقاط الثلاث، لكن ذلك لم يحدث لنا هذا المساء».
وكانت فرنسا، التي فازت 3-صفر على العراق في وقت سابق في فيلادلفيا، والنرويج قد رفعتا رصيديهما إلى ست نقاط لكل منهما، وضمنتا التأهل إلى الدور التالي.
وأفضل ما يمكن للسنغال تحقيقه هو انتزاع أحد المقاعد الثمانية المخصصة لأفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، لكنها تحتاج إلى الفوز على العراق في مباراتها الأخيرة بالمجموعة في تورونتو يوم الجمعة للإبقاء على آمالها قائمة.
وقال تياو: «تبقت لنا مباراة واحدة، وعلينا التركيز على هذه المباراة الأخيرة، ومحاولة الحصول على النقاط الثلاث، ثم انتظار ما ستسفر عنه النتائج.
أعتقد أنه من المبكر قليلاً القول إننا فشلنا. لم نخرج بعد. لسنا في وضع جيد، وصحيح أنها المرة الأولى التي تبدأ فيها السنغال مشوارها في كأس العالم بهزيمتين. لكن لا تزال لدينا فرصة للتأهل، وسنركز على المباراة الأخيرة. نريد محاولة حصد النقاط الثلاث، ونأمل أن نتمكن من العبور».
وأضاف: «بمجرد وصولك إلى الدور التالي، تبدأ بطولة أخرى مختلفة».