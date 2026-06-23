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هالاند: لا تتحدثوا عن اللقب... كونوا واقعيين واستمتعوا

قال هالاند إنه عاش لحظة لا يمكن أن ينساها في الاحتفالية (رويترز)
قال هالاند إنه عاش لحظة لا يمكن أن ينساها في الاحتفالية (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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هالاند: لا تتحدثوا عن اللقب... كونوا واقعيين واستمتعوا

قال هالاند إنه عاش لحظة لا يمكن أن ينساها في الاحتفالية (رويترز)
قال هالاند إنه عاش لحظة لا يمكن أن ينساها في الاحتفالية (رويترز)

لا يريد إرلينغ هالاند التسرُّع في التعامل مع النرويج بوصفها مرشحةً لإحراز كأس العالم لكرة القدم، فبعد تسجيله هدفين للمباراة الثانية على التوالي خلال الفوز 3 - 2 على السنغال والتأهل يوم الثلاثاء، كانت رسالته واضحة وبسيطة: «استمتعوا باللحظة الحالية».

ورفع هالاند رصيده إلى 4 أهداف في البطولة، متساوياً مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، ومتأخراً بهدف واحد عن ليونيل ميسي، بينما لحقت النرويج بفرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط قبل مواجهتهما، يوم الجمعة، لحسم المركز الأول.

وعندما سُئل عن مواجهة فرنسا، قدَّم هالاند رداً صريحاً، وقال للصحافيين: «لا أهتم، لقد تأهلنا. على الأرجح سيفوزون علينا ثم يواصلون طريقهم لإحراز اللقب».

وبلغت النرويج أدوار خروج المغلوب في أول ظهور لها بكأس العالم منذ 1998. وقال هالاند، الذي يملك الآن 59 هدفاً في 52 مباراة دولية، إنَّ هذا الإنجاز يجب ألا يضيع وسط الحديث عمّا قد يأتي لاحقاً.

وعندما سُئل عمّا إذا كانت هذه البطولة قد تصبح كأس العالم الخاصة به، قال مهاجم مانشستر سيتي: «يتوقف ذلك على ما تقصده بهذا. إذا كنت تقصد التأهل لأول مرة منذ 28 عاماً وتجاوز دور المجموعات، فنعم، أود أن أقول ذلك».

هالاند يحتفل بأحد هدفيه في المباراة (إ.ب.أ)

وأكمل: «أما الفوز بكأس العالم، فلا على الإطلاق. أعتقد أنَّه يجب أن نكون واقعيين قليلاً هنا، وأن نشعر بالسعادة، كل نرويجي على وجه الأرض اليوم».

وكانت أجواء الفرح التي أحاطت بمشوار النرويج واضحةً قبل انطلاق المباراة، إذ تجمَّع المشجعون في «تايمز سكوير»، وأثاروا إعجاب الأميركيين باحتفالهم القائم على حركة التجديف، والذي قلده اللاعبون في الملعب بعد الفوز.

وقال هالاند (25 عاماً): «كان الأمر جنونياً. تحدَّثتُ أنا ومارتن (أوديغارد) قليلاً قبل المباراة بشأن ما إذا كان ينبغي لنا المشاركة في ذلك إذا سارت الأمور كما كنا نأمل، وقد حدث ذلك بالفعل، لذا أعتقد أنَّها لحظة مميزة للغاية بالنسبة للنرويج بأكملها... أعتقد أنَّها من أعظم الليالي التي عشتها في حياتي كلها. لدي شعور مشابه قليلاً لذلك الذي شعرت به بعد الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا (عام 2023). إنَّه أمر ضخم للغاية. أشعر بفخر هائل».

وأضاف: «أريد تحقيق إنجازات مع النرويج. أريد التأهل إلى كأس العالم وبطولة أوروبا، وإلى كل ما هو متاح. ومرة أخرى، يعود الأمر إلى إثبات أنَّ ذلك ممكن، بغض النظر عن المكان الذي أتيت منه. كأس العالم هي دون شك أكبر مسرح على الإطلاق. إنها بطولة هائلة. رائعة بكل المقاييس».

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سولباكن: هالاند لا يلعب لفرنسا أو الأرجنتين... ومع ذلك يسجل

أشاد ستوله سولباكن، مدرب النرويج، بمهاجمه إرلينغ هالاند بعدما سجَّل ثنائيته الثانية في كأس العالم، خلال الفوز 3 - 2 على السنغال ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

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الرياضة رياضة عالمية

سولباكن: هالاند لا يلعب لفرنسا أو الأرجنتين... ومع ذلك يسجل

ستوله سولباكن مدرب النرويج وتحية مع المهاجم هالاند (رويترز)
ستوله سولباكن مدرب النرويج وتحية مع المهاجم هالاند (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

سولباكن: هالاند لا يلعب لفرنسا أو الأرجنتين... ومع ذلك يسجل

ستوله سولباكن مدرب النرويج وتحية مع المهاجم هالاند (رويترز)
ستوله سولباكن مدرب النرويج وتحية مع المهاجم هالاند (رويترز)

أشاد ستوله سولباكن، مدرب النرويج، بمهاجمه إرلينغ هالاند بعدما سجَّل ثنائيته الثانية في كأس العالم لكرة القدم، خلال الفوز 3 - 2 على السنغال ضمن منافسات المجموعة التاسعة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ليقود الفريق إلى دور الـ32. وقال إن النرويج ستبذل قصارى جهدها لمساعدته على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولة.

ومرَّر القائد مارتن أوديغارد الكرة إلى هالاند ليسجِّل هدفه الأول في الدقيقة 48، ثم أضاف الهدف الثاني بلمسة بارعة ليجعل النتيجة 3 - 1، لكن المهاجم فارع الطول أهدر أيضاً عدداً من الفرص الأخرى، وعندما قلصت السنغال الفارق إلى هدف واحد في الدقائق الأخيرة، تسبب ذلك في حالة من التوتر قرب نهاية المباراة المثيرة.

وقال سولباكن مازحاً: «حسناً، لقد أضاع اليوم فرصة أمام المرمى الخالي، وكان بإمكانه حتى تسجيل 4 أهداف».

وأضاف: «أعني أنه أفضل مهاجم. إنه لا يلعب مع فرنسا أو الأرجنتين، بل يسجِّل أهدافاً للنرويج. لقد سجَّل 4 أهداف حتى الآن، وثنائيتين في أكبر بطولة كرة قدم».

وتحتل النرويج المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن فرنسا المتصدرة قبل المواجهة الحاسمة بين الفريقين، يوم الجمعة.

سولباكن قال إنهم سيساعدون هالاند من أجل «الحذاء الذهبي» (رويترز)

وعلى الرغم من أنَّ فرنسا تفتخر أيضاً بمهاجم متألق هو كيليان مبابي، فإنَّ سولباكن يثقُّ في أنَّ فريقه سيساعد هالاند.

وقال مدرب النرويج: «من الأسهل الفوز بجائزة الحذاء الذهبي عندما تلعب لفرنسا أو الأرجنتين، لكننا سنحاول منح إرلينغ مزيداً من المباريات، ومزيداً من الدعم أيضاً في المباريات المقبلة. إنَّه في أفضل حالاته وأنا سعيد جداً من أجله، لأنه يستطيع التسجيل في أكبر البطولات».

النرويج تتأهل إلى دور الـ32

ضمنت النرويج بفوزها على السنغال التأهل من دور المجموعات، في أول مشاركة لها في كأس العالم منذ عام 1998.

واحتفل الفريق والطاقم الفني بترديد هتاف «التجديف» الذي اشتهر به مشجعو النرويج في البطولة.

ومع تراجع أداء اللاعبين بشكل واضح في الشوط الثاني، لمَّح سولباكن إلى أنَّه قد يجري تغييرات في تشكيلته قبل مباراة فرنسا.

وقال: «لم نبدأ التخطيط (لمباراة فرنسا) بعد، لذا سنعود الآن إلى معسكرنا ونستعيد عافيتنا لأننا بحاجة إلى ذلك بعد مباراة صعبة للغاية، وسيكون هناك لاعبون آخرون سيخوضون تلك المباراة».

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كأس العالم رياضة النرويج السنغال
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ديكلان رايس: كين حذّرنا من تعادلات «الجولة الثانية»

ديكلان رايس لاعب منتخب إنجلترا (د.ب.أ)
ديكلان رايس لاعب منتخب إنجلترا (د.ب.أ)
  • بوسطن : «الشرق الأوسط»
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  • بوسطن : «الشرق الأوسط»
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ديكلان رايس: كين حذّرنا من تعادلات «الجولة الثانية»

ديكلان رايس لاعب منتخب إنجلترا (د.ب.أ)
ديكلان رايس لاعب منتخب إنجلترا (د.ب.أ)

تعهَّد ديكلان رايس، لاعب منتخب إنجلترا بأنَّ إنجلترا ستبذل قصارى جهدها أمام غانا ببطولة كأس العالم لكرة القدم، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في محاولة لوقف سلسلة النتائج المخيِّبة للآمال التي تلاحقها في الآونة الأخيرة.

واستهلت إنجلترا مشوارها في المجموعة الـ12 بأداء رائع قبل 6 أيام بفوزها 4 - 2 على كرواتيا، لكنها تعاني من عادة غير مرغوب فيها تتمثَّل في التعادل في مباراتها الثانية في البطولات الكبرى خلال السنوات القليلة الماضية.

في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) وكأس العالم 2022، تعادلت إنجلترا سلبياً مع اسكوتلندا والولايات المتحدة على التوالي، قبل أن تتعادل 1 - 1 مع الدنمارك في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وكشف رايس عن أنَّ هاري كين، قائد الفريق، تحدَّث إلى اللاعبين قبل المباراة التي ستُقام في بوسطن، محذِّراً إياهم من تكرار التاريخ، حيث يتطلعون إلى حسم التأهل إلى دور الـ32 من خلال حصد النقاط الثلاث.

وأكد رايس: «لدينا الحافز نفسه، إن لم يكن أكثر، للفوز. تحدَّث هاري سابقاً عن تعادلنا في المباراة الثانية في البطولتين الأخيرتين، لذا، نريد أن ندخل المباراة ونحن على أتم الاستعداد، متلهفين للفوز، ونتطلع لحسم التأهل للأدوار الإقصائية في مباراة الغد. لذلك فإننا متحمسون للغاية».

وفازت إنجلترا على كرواتيا بأداء رائع في الشوط الثاني، بعد أن انتقد المدرب المساعد أنتوني باري أداء اللاعبين في مقابلة تلفزيونية بين الشوطين؛ بسبب مستواهم «المهزوز» في الشوط الأول.

وصرَّح رايس في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بأنَّ رد فعل الفريق يجب أن يكون «المعيار» لبقية البطولة.

وأضاف: «نعلم نحن اللاعبين أنَّه يجب علينا البناء على أداء الشوط الثاني من المباراة السابقة. لقد كان على الأرجح من أفضل 45 دقيقة لنا تحت قيادة توماس. إذا نظرتم إلى الشوط الأول الآن، لم يكن سيئاً كما قيل، نظراً للأهداف التي استقبلناها».

وأوضح: «ربما بدا الأمر أسوأ مما كان عليه في الواقع. وبالنظر إلى مباريات افتتاح كأس العالم، لاحظنا أداءً حذراً من كثير من المنتخبات، نظراً لأهمية كأس العالم التي تعدُّ البطولة الأكبر في العالم، لكننا ندرك المستوى المطلوب، وكان أداء الشوط الثاني بمثابة المعيار الذي يجب أن نعتمد عليه لبدء المباراة بهذا المستوى وبهذا الإيقاع».

واختتم رايس تصريحاته قائلاً: «نعتقد أنه إذا استطعنا فعل ذلك منذ الدقيقة الأولى، مع اللاعبين الذين سيواصلون الأداء الجيد حتى النهاية، فسنتمكَّن من الفوز على أي منافس في العالم».

يُشار إلى أنَّ منتخب إنجلترا يتصدَّر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب غانا، الذي يمتلك الرصيد نفسه بعد فوزه 1 - صفر على بنما في المباراة الافتتاحية.

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مدرب فرنسا: لا تقسوا على ديمبيلي... ومبابي سيواصل التسجيل

ديدييه ديشان مدرب فرنسا (أ.ف.ب)
ديدييه ديشان مدرب فرنسا (أ.ف.ب)
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مدرب فرنسا: لا تقسوا على ديمبيلي... ومبابي سيواصل التسجيل

ديدييه ديشان مدرب فرنسا (أ.ف.ب)
ديدييه ديشان مدرب فرنسا (أ.ف.ب)

أشار ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، إلى أنَّ كيليان مبابي سيحطِّم في نهاية المطاف الرقم القياسي لعدد الأهداف المُسجَّلة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد أن أحرز المهاجم الفرنسي (27 عاماً) الثنائية الثانية في النسخة الحالية من البطولة خلال الفوز 3 - صفر على العراق في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وبفضل هدفيه الثالث والرابع في النسخة الحالية، تعادَل مبابي مع ميروسلاف كلوزه، صاحب الرقم القياسي السابق، برصيد 16 هدفاً في كأس العالم.

ويتأخَّر مبابي الآن بهدفين عن ليونيل ميسي، الذي سجَّل بالفعل 5 أهداف في هذه البطولة، على الرغم من اقترابه من عيد ميلاده الـ39، بعد ثنائيته ضد النمسا، أمس (الاثنين).

وقال ديشان في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «حسناً، الأرقام القياسية موجودة لتُحطَّم. والآن أصبح لديه رقم مميز. فقد خاض 100 مباراة دولية، ولطالما سجَّل الأهداف، وسيحرز المزيد».

وأضاف: «انظروا إلى ميسي و(كريستيانو) رونالدو. لست متأكداً من أنَّ كيليان سيلعب حتى يبلغ عمرهما، لكن ما دام على أرض الملعب ويشعر بأنَّه بخير، فسيسجِّل كثيراً من الأهداف».

وتابع: «في كل مرة يحطِّم فيها رقمه القياسي، فإنَّه يمتلك القدرة على رفع سقف طموحاته».

وربما كانت ثنائية مبابي الأخيرة هي الأكثر غرابة، إذ جاء الهدفان بفارق 3 ساعات تقريباً، في أول مباراة من النسخة الحالية بكأس العالم تتوقَّف لفترة طويلة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

ماذا فعلت فرنسا خلال فترة التوقف؟

قال ديشان مازحاً: «لعبنا الورق. حسناً، كنا ننتظر، كان الموعد يؤجَّل باستمرار. والأمر الأهم بالنسبة لي، ولزميلي (مدرب العراق) غراهام (أرنولد) هو الحصول على 20 دقيقة لإجراء عمليات إحماء أخرى. حتى لا نتعرَّض لأي مخاطر».

وأضاف: «هطلت أمطار غزيرة جعلت أرضية الملعب ثقيلة جداً. كانت هذه هي المرة الأولى التي أواجه فيها ذلك. وكذلك بالنسبة للاعبي فريقي».

واعترف ديشان بأنَّ هذه المحنة كانت محبطةً، لكنه شعر أيضاً بأنَّه لم يكن بوسع أي شخص أن يفعل شيئاً مختلفاً.

وقال: «كنت أستمتع بوقتي مع اللاعبين. كنا نمزح. كما تعلمون، المسألة تتعلق بالسلامة، وهذا هو الواقع. لا يمكنك مواجهة المطر والبرق عندما يكون هناك خطر».

وأضاف: «اقترب الوقت من الفجر في أوروبا، حسناً، هذه ظروف استثنائية للغاية، وآمل ألا تتكرَّر مرة أخرى».

أما بالنسبة لمسجِّل الهدف الثالث، عثمان ديمبيلي، فقد عبَّر ديشان عن أمله في أن يكون الفائز الحالي بجائزة الكرة الذهبية قد بدأ بالفعل انطلاقته بعد تسجيل أول أهدافه في البطولة.

وقال: «لا تقسوا على عثمان. لا توجد مشكلة معه. هو يحتاج إلى إعادة الانسجام مع نظام لعب لا يلعب فيه طوال العام». وأردف: «ما دام عثمان في حالة بدنية جيدة، وهذه هي الحال، فإنَّ الأمر يتعلق فقط بضبط الأداء. أنا أثق في عثمان. وهو يعلم ذلك. وهو ليس من النوع الذي يشك في نفسه، وما فعله اليوم مهم لأنه لاعب حاسم».

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