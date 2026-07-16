ألكاراس يسجّل اسمه ضمن المشاركين في دورة سينسيناتي

سجَّل الإسباني كارلوس ألكاراس اسمه في قائمة المشاركين ببطولة سينسيناتي للأساتذة للتنس، التي تقام الشهر المقبل، في خطوة تعزز الآمال بقرب عودته إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة في المعصم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن اللاعب الفائز بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) غاب منذ تعرضه لإصابة في بطولة فرنسا المفتوحة التي أقيمت في أبريل (نيسان) الماضي، علماً بأنه تغيّب عن الدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة وويمبلدون.

ونشر ألكاراس خلال الأسبوعين الماضيين مقاطع فيديو تظهر عودته التدريجية إلى التدريبات داخل الملعب، ويبدو أنه يستهدف المشاركة في بطولة سينسيناتي للأساتذة، التي تنطلق في 13 أغسطس (آب)؛ لتكون محطة عودته الرسمية.

ولا يظهر اسم ألكاراس (23 عاماً) في قائمة المشاركين ببطولة مونتريال للأساتذة، التي تنطلق في الثاني من أغسطس، لكن مشاركته في سينسيناتي ستمنحه فرصة لخوض بعض المباريات استعداداً لبطولة أميركا المفتوحة في وقت لاحق من الشهر المقبل، حيث يحمل لقب النسخة الماضية أيضاً.

في الوقت نفسه، لا تظهر البريطانية إيما رادوكانو، بطلة أميركا المفتوحة السابقة، في قائمة المشاركات ببطولتي مونتريال أو سينسيناتي، في ظل استمرار تعافيها من كسر إجهادي في أسفل ساقها اليمنى.

وانسحبت المصنفة الأولى في بريطانيا عشية انطلاق بطولة ويمبلدون بسبب مشكلة، وتسابق الزمن لكي تكون جاهزة للمشاركة في بطولة أميركا المفتوحة التي تنطلق 30 أغسطس.