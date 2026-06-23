كوندي: تجوَّلنا بالدراجات خلال توقف مباراة فرنسا والعراق

أشاد جول كوندي، لاعب منتخب فرنسا، بفوز فريقه الكبير 3 - صفر على العراق، مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، في الجولة الثانية بالمجموعة التاسعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ولحق منتخب فرنسا بركب المتأهلين لدور الـ32 بالمونديال، وتقمَّص النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي خاض مباراته الدولية الـ100 في مسيرته مع منتخب فرنسا، دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني لمنتخب «الديوك» في الدقيقتين 14 و54 على الترتيب، بينما تكفَّل عثمان ديمبيلي بتسجيل الهدف الثالث لمنتخب «الديوك»، مُسجِّلاً هدفه الأول مع الفريق في النسخة الحالية للمونديال.

وقال كوندي في تصريحات إعلامية عقب المباراة، التي أُقيمت في فيلادلفيا وتأجَّل انطلاق شوطها الثاني لمدة ساعتين عن موعدها الأصلي؛ بسبب سوء الأحوال الجوية: «أعتقد أننا دخلنا الشوط الثاني بتركيز عالٍ. كانت المباراة أشبه بمباراة جديدة بدأت مع التوقف. لعبنا بتناغم جيد، ونجحنا في تسجيل تلك الأهداف. لقد كانت مباراة ممتازة».

وتحدَّث كوندي عن فترة الاستراحة التي امتدت لأكثر من ساعتين، حيث قال: «قمنا بجولة قصيرة بالدراجات للحفاظ على نشاطنا. ثم توقَّفنا وتحدَّثنا في أثناء انتظارنا للعودة إلى الإحماء».

وأوضح النجم الفرنسي: «كنا جميعاً نرغب في استئناف المباراة وإنهائها. كنا نريد التأكد من أن أرضية الملعب صالحة للعب نظراً لوجود مناطق غمرتها المياه».

من جانبه، صرَّح الفرنسي لوكاس ديني عقب المباراة، قائلاً: «إنها خطوة أخرى لنا، نواصل العمل مباراة تلو الأخرى».

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب فرنسا إلى 6 نقاط في الصدارة، ويضمن تأهله لدور الـ32 في البطولة، في حين بقي منتخب العراق في المركز الرابع دون رصيد.

وأصبح المنتخب الفرنسي خامس المتأهلين للأدوار الإقصائية في البطولة بعد منتخبات المكسيك والولايات المتحدة وألمانيا والأرجنتين.