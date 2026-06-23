مونديال 2026: دوكو يستقبل مولوده الأول وسط جدل كبير

استقبل البلجيكي، جيريمي دوكو، مولوده الأول على وقع جدل واسع رافق جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما غادر معسكر منتخب بلاده في كأس العالم لحضور ولادة ابنه.

وبعد التشاور مع الطاقم الطبي، سُمِح لدوكو بمغادرة معسكر «الشياطين الحمر» مؤقتاً قبل مواجهة إيران التي انتهت سلباً الأحد، للانضمام إلى زوجته في لندن، حيث رُزق الزوجان بمولود ذكر أسمياه برايز.

وقال إبراهيم أسين طبيب الفريق: «تلقى جيريمي نبأ قرب موعد الولادة قبل مباراة أمس».

وكان دوكو قد استُبعد من مواجهة منتخب «تيم ملّي»؛ بسبب المرض، حيث قيل إنه يعاني من صعوبة في التنفس.

وأضاف الطبيب: «بما أنه كان يتلقَّى العلاج الطبي اللازم لأيام عدة، فقد تمكَّن من السفر جواً من دون أي مخاطر صحيّة ليكون مع عائلته في هذه اللحظة المميزة».

وتابع: «الأم والأب والطفل جميعهم بصحة جيدة».

يُعدُّ دوكو، الذي سينضم إلى زملائه في سياتل الثلاثاء، أحد أفضل اللاعبين الشباب في المنتخب البلجيكي الذي حقَّق بدايةً جيدةً وإن لم تكن مبهرةً في مشواره، حيث تعادل في مباراتيه حتى الآن أمام مصر 1 - 1 وإيران 0 - 0.

وكان اللاعب البالغ 24 عاماً قد صرَّح قبل المباراة الأولى «للشياطين الحمر» بأنَّه كان يرغب في حضور ولادة طفله الأول، الأمر الذي أثار انتقادات من بعض الجهات.

وتساءلت مذيعة في قناة «ليكيب تي في»، التابعة لصحيفة الرياضة الفرنسية العريقة، عن هذا القرار، قائلة إن الآباء «غير مفيدين» في الولادة، بينما يتمنَّى مئات اللاعبين المشارَكة في كأس العالم.

وأثارت هذه التصريحات عاصفةً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أجبر «ليكيب» على الاعتذار والنأي بنفسها عنها، وتمَّ إيقاف المذيعة عن تقديم برنامجها.

وشارك دوكو أساسياً في المباراة الأولى لبلجيكا ضد منتخب «الفراعنة»، لكنه لم يترك بصمةً تُذكر قبل استبداله. أثار التعادل السلبي المُخيِّب للآمال أمام إيران في لوس أنجليس استياءً واسعاً في وسائل الإعلام البلجيكية، التي انتقدت أداء المنتخب بشدة.

وبإمكان بلجيكا، التي تعيد بناء صفوفها بعد خروج جيلها الذهبي من دور المجموعات في مونديال قطر 2022، ضمان التأهل إلى دور الـ32 بتحقيق الفوز على نيوزيلندا في مباراتها الأخيرة في دور المجموعات، الجمعة.