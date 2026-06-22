مونديال 2026: فرنسا والعراق في موعدهما رغم تأخير فتح بوابات الملعب

تنطلق مباراة فرنسا والعراق في موعدها المحدد ضمن منافسات كأس العالم 2026، رغم تأخير فتح بوابات ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في فيلادلفيا بسبب سوء الأحوال الجوية.
وشهدت المنطقة المحيطة بالملعب أمطاراً غزيرة قبل نحو ثلاث ساعات من انطلاق المباراة، إضافة إلى سماع أصوات الرعد، ما دفع إدارة الملعب إلى تأجيل دخول الجماهير مؤقتاً حفاظاً على سلامتهم.
وأعلنت إدارة الملعب في بيان رسمي تأخير فتح الأبواب بسبب الأحوال الجوية في المنطقة، ناصحة الجماهير بعدم التوجه إلى الملعب في تلك اللحظة، قبل أن تصدر بياناً جديداً بعد أقل من نصف ساعة تؤكد فيه فتح البوابات أمام المشجعين.
وتشير التوقعات إلى احتمال عودة الأمطار والعواصف الرعدية بالتزامن مع انطلاق المباراة، ما قد يستدعي تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بالمباريات في الولايات المتحدة.
وتوصي هيئة الأرصاد الجوية بإيقاف أو تأجيل المباريات لمدة 30 دقيقة في حال رصد صاعقة برق ضمن مسافة 13 كيلومتراً من الملعب، على أن تُستأنف المدة من جديد مع كل ضربة برق إضافية.
وتتضمن الإجراءات أيضاً مغادرة اللاعبين أرضية الملعب، وانتقال الجماهير إلى مناطق أكثر أماناً، على أن تُستأنف المباراة بعد توقف العواصف الرعدية والبرق.