الأرجنتيني مارتن ديميكيليس مدرباً للايبزيغ

عُيّن الأرجنتيني مارتن ديميكيليس المدافع الدولي السابق ووصيف بطل كأس العالم 2014، مدرباً جديداً لنادي لايبزيغ، وفق ما أعلن الاثنين ثالث الدوري الألماني لكرة القدم في الموسم الماضي.

ووقّع ديميكيليس (45 عاماً) عقداً لمدة موسمين حتى يونيو (حزيران) 2028، خلفاً للمدرب الألماني أولي فيرنر الذي أُقيل من منصبه الأربعاء بعد موسم واحد فقط على رأس الجهاز الفني للفريق.

وقال ديميكيليس، كما ورد في البيان الصحافي للايبزيغ: «أريد بناء فريق يلعب كرة قدم جريئة ومثيرة»، مضيفاً: «أتطلع بشدة إلى قيادة آر بي لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا».

ورغم احتلال لايبزيغ المركز الثالث في الدوري خلف بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، وتأهله لدوري أبطال أوروبا، فإن نهاية الموسم كانت متأرجحة؛ إذ مُني بعدة هزائم ثقيلة.

وأشار النادي أيضاً إلى عدم رضاه عن أداء الفريق كسبب لرحيل فيرنر.

ويأتي ديميكيليس إلى لايبزيغ قادماً من ريال مايوركا الإسباني، حيث تولى مسؤولية تدريبه في مارس (آذار) الماضي بهدف إنقاذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية، لكنه فشل في مهمته رغم فوزه على ريال مدريد 2-1 في أوائل أبريل (نيسان).

وأكد لايبزيغ في بيانه أن مدربه الجديد حقق أيضاً «خمسة انتصارات، وسلسلة من 8 مباريات من دون هزيمة، وأداء مميزاً أمام العديد من الفرق الكبرى الأخرى في الدوري» خلال بضعة أشهر فقط في بالما.

وصقل ديميكيليس الذي تنقل بين أندية ريفر بلايت، وبايرن وملقة وأتلتيكو مدريد وإسبانيول الإسبانية، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ووصل إلى نهائي مونديال البرازيل 2014 (خسرت الأرجنتين أمام ألمانيا 0-1)، مهاراته التدريبية في ملقة ثم بايرن حيث درّب فرق الشباب.

وعاد إلى ناديه الأم ريفر بلايت ليشغل منصب المدرب الرئيس للمرة الأولى، وفاز بلقب الدوري الأرجنتيني في موسمه الأول (2023).

وبعد عامين في العاصمة بوينس آيرس، انضم قلب الدفاع السابق إلى نادي مونتيري، لكن لم يتم تجديد عقده بعد عام.