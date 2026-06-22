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الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: إنجلترا للحاق بالمتأهلين... والبرتغال لاستعادة وضعها الطبيعي

تطمح إنجلترا الساعية إلى وضع حدّ لصيام دام 60 عاماً عن الألقاب إلى اللحاق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 (د.ب.أ)
تطمح إنجلترا الساعية إلى وضع حدّ لصيام دام 60 عاماً عن الألقاب إلى اللحاق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 (د.ب.أ)
  • موريستاون : «الشرق الأوسط»
TT
  • موريستاون : «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: إنجلترا للحاق بالمتأهلين... والبرتغال لاستعادة وضعها الطبيعي

تطمح إنجلترا الساعية إلى وضع حدّ لصيام دام 60 عاماً عن الألقاب إلى اللحاق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 (د.ب.أ)
تطمح إنجلترا الساعية إلى وضع حدّ لصيام دام 60 عاماً عن الألقاب إلى اللحاق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 (د.ب.أ)

تطمح إنجلترا، الساعية إلى وضع حدّ لصيام دام 60 عاماً عن الألقاب، إلى اللحاق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 في مونديال أميركا الشمالية لكرة القدم، عندما تلاقي غانا الثلاثاء في بوسطن، فيما تأمل البرتغال في الوقوف على السكة الصحيحة خلال مواجهتها لأوزبكستان.

قدمت إنجلترا واحدة من أبرز العروض في البطولة بفوزها على كرواتيا 4-2 في مباراتها الافتتاحية، بعدما أظهرت رد فعل قوياً في الشوط الثاني.

لكن استقبال هدفين قبل الاستراحة لا يزال مصدر قلق، وقد يميل «الأسود الثلاثة» إلى الحذر، علما أن آخر مرة تلقوا فيها أكثر من هدفين تعود إلى خسارتهم أمام السنغال 1-3 في يونيو (حزيران) ودياً في لندن.

هاري كين (د.ب.أ)

ومع ذلك، ومع معادلة هاري كين رقم غاري لينيكر من حيث عدد الأهداف في المونديال (10 أهداف)، ومع خسارة رجال المدرب الألماني توماس توخل مباراة واحدة فقط من آخر 11 مواجهة (9 انتصارات وتعادل)، يبدو أن المنتخب يمتلك القوة الهجومية الكافية للتعويض عن أي ثغرات دفاعية.

من جهته، استهل منتخب غانا مشواره أيضاً بفوز، لكنه جاء بصعوبة وأقل إقناعاً، بعدما تغلب في اللحظات الأخيرة على بنما 1-0، منهياً سلسلة من ست مباريات من دون انتصار (تعادل واحد وخمس هزائم).

وتأمل «النجوم السوداء» أن يشكل هذا الفوز نقطة تحول، رغم أن التاريخ لا يصب في صالحهم، إذ لم يسبق لهم الفوز في مباراتين ضمن دور المجموعات في نسخة واحدة من كأس العالم سوى مرة واحدة.

ويزيد من صعوبة المهمة أنهم خسروا مبارياتهم الثلاث الأخيرة أمام منتخبات مصنفة ضمن العشرين الأوائل عالمياً، واستقبلوا هدفين في كل منها، قبل مواجهة إنجلترا، رابعة التصنيف العالمي.

وفي المجموعة ذاتها، تملك كرواتيا، وصيفة بطلة نسخة 2018 وثالثة النسخة الأخيرة، فرصة تعويض سقوطها أمام إنجلترا عندما تلاقي بنما لإنعاش آمالها قبل ملاقاة غانا في الجولة الأخيرة.

وأقر مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش بأن دفاع منتخب بلاده كان «كارثياً» أمام الإنجليز، مشدداً على أن تكرار الأخطاء الدفاعية لن يكون مقبولاً إذا أرادت كرواتيا البقاء في المنافسة.

وأضاف: «ارتكبنا الكثير من الأخطاء. يجب أن نكون أفضل بكثير مما كنا عليه اليوم في أدائنا».

تتجه الأنظار في ملعب «إن آر جي» في هيوستن إلى مواجهة المنتخب الأوزبكي، المشارك لأول مرة في النهائيات، مع نظيره البرتغالي الذي يرشحه كثيرون للذهاب بعيداً هذا الصيف، رغم انتقادات تطال مهاجمه المخضرم كريستيانو رونالدو.

دخل منتخب البرتغال البطولة مرشحاً قوياً وكان محط توقعات عالية، لكن ظهوره الأول جاء مخيباً إلى حد ما، بعدما اكتفى بالتعادل أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1.

وبات المنتخب البرتغالي مطالباً بملاحقة صدارة المجموعة، وقد تتبخر آماله مبكراً في حال تعثره في الجولة الثانية، علما بأنه لم يفشل تاريخياً سوى مرة واحدة فقط في تحقيق الفوز في أول مباراتين له في كأس العالم.

ومع ذلك، يمكن لأبطال دوري الأمم الأوروبية (2019 و2025) الاعتماد على دينامية إيجابية، إذ لم يخسروا سوى مباراة واحدة من آخر 14 مواجهة دولية (10 انتصارات و3 تعادلات).

لكن تسجيلهم فوزاً واحداً فقط في آخر أربع مباريات في نهائيات كأس العالم (تعادل واحد وخسارتان) يدفعهم إلى التحلي بالحذر.

وشنت الصحافة البرتغالية هجوماً على المنتخب، معتبرة أن رونالدو أصبح «بحد ذاته مشكلة».

لكن الجناح فرانسيسكو كونسيساو شدد، الأحد، على أنه لا يوجد أي شعور لدى اللاعبين بضرورة تمرير الكرة إلى رونالدو إذا كان هناك زملاء آخرون في مواقع هجومية أفضل.

وقال: «لا نشعر بالحاجة إلى تمرير الكرة إليه. أمررها لمن أراه في أفضل موقع وخالياً من الرقابة».

وأفاد كونسيساو بأنه يُنظر إلى نجم النصر السعودي على أنه «مجرد فرد آخر في المجموعة» التي تحتاج إلى «كل عنصر فيها ليعمل الفريق ككل».

أما أوزبكستان، فقد انتهت لحظتها التاريخية في الجولة الأولى دون نجاح، بخسارتها أمام كولومبيا 1-3. ويمنحها نظام البطولة الموسع هذا العام فرصة جديدة للتأهل، لكنها مطالبة بوضع حد لسلسلة ثلاث هزائم متتالية تهدد خروجها المبكر دون بصمة.

وسيكون استعادة مستواها الذي مكنها من الخسارة مرة واحدة فقط في 18 مباراة سابقة (12 انتصاراً و5 تعادلات) أمراً مثالياً للعودة إلى الطريق الصحيح.

وفي المجموعة ذاتها، تسعى كولومبيا إلى تحقيق فوزها الثاني توالياً عندما تلاقي الكونغو الديموقراطية في مدينة غوادالاخارا المكسيكية.

وتمني كولومبيا النفس بتخطي الدور الأول للمرة الثالثة في تاريخها بعد الأولى عام 1990 عندما خرجت من ثمن النهائي و2014 عندما توقف مشوارها في ربع النهائي، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام الكونغو الديمقراطية التي أحرجت البرتغال في الجولة الأولى وترغب بدورها في تخطي الدور الأول.

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عودة يامال تغيّر وجه إسبانيا... وتُطلق حملتها في المونديال

لم يحتج لامين يامال سوى دقائق قليلة ليؤكد أن عودته من الإصابة غيّرت شكل المنتخب الإسباني بالكامل بعدما سجل هدفاً مبكراً وقاد «لا روخا» إلى الفوز الكبير

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الرياضة رياضة عالمية

ثنائية أويارزابال تمحو آثار تعثر إسبانيا أمام الرأس الأخضر

لويس دي لا فوينتي (إ.ب.أ)
لويس دي لا فوينتي (إ.ب.أ)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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ثنائية أويارزابال تمحو آثار تعثر إسبانيا أمام الرأس الأخضر

لويس دي لا فوينتي (إ.ب.أ)
لويس دي لا فوينتي (إ.ب.أ)

أثنى لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، على ميكيل أويارزابال، بعدما فاز مهاجم ريال سوسيداد بجائزة رجل المباراة بعد أدائه الرائع في المباراة التي فاز بها المنتخب الإسباني على نظيره السعودي 4-0؛ حيث بدد هذا الفوز المخاوف التي أثارها التعادل السلبي المفاجئ مع منتخب الرأس الأخضر المتواضع.

ودخل أويارزابال تاريخ كأس العالم من باب غير مرغوب فيه خلال المباراة الافتتاحية لإسبانيا في المجموعة الثامنة، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ البطولة لا يلمس الكرة خلال أول 30 دقيقة من المباراة.

ورغم أن المنتخب الإسباني يعد من أبرز المرشحين للفوز باللقب، فإن التعثر أمام منتخب الرأس الأخضر، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، سلط الضوء على افتقار المنتخب لمهاجم نجم من طراز الأرجنتيني ليونيل ميسي أو الفرنسي كيليان مبابي.

لكن أويارزابال، الذي سجل هدف الفوز لإسبانيا في نهائي يورو 2024 أمام إنجلترا، أثبت نفسه كمهاجم موثوق للمنتخب، بعدما ساهم في 21 هدفاً خلال 14 مباراة دولية منذ بداية عام 2025.

ورفع رصيد أهدافه إلى 27 هدفاً في 55 مباراة دولية مع إسبانيا، بعدما سجل هدفين في الشوط الأول أمام السعودية، كما ارتطمت إحدى تسديداته بالعارضة وقدم تمريرة حاسمة للأمين يامال.

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «مقتنع بأنه قادر على صنع التاريخ في كرة القدم الإسبانية. أرقامه مذهلة».

وغادر أويارزابال المباراة بين الشوطين، وكشف دي لا فوينتي أن اللاعب الباسكي تعرض لإصابة طفيفة.

وأضاف المدرب: «لا يمكننا الكشف عن كل شيء، ولكنه عانى من بعض المشكلات خلال الأيام الماضية. لقد أكد لنا أنه جاهز للعب، ولكننا أردنا منحه بعض الراحة».

وعند سؤاله عما إذا كان أويارزابال أكثر لاعب يتعرض للتقليل من قيمته في كرة القدم العالمية، أجاب المدرب بأن من يفهمون اللعبة جيداً يدركون إمكانات مهاجم ريال سوسييداد، مضيفاً: «نحن نقدره كثيراً».

وقال أويارزابال بعد تسلُّمه جائزة أفضل لاعب في المباراة إنه «سعيد جداً» بتسجيله الهدفين، مؤكداً أن من المهم «طي صفحة» التعادل السلبي أمام الرأس الأخضر.

واعترف دي لا فوينتي بأن «كبرياء اللاعبين تعرض للجرح» بعد الانتقادات التي طالت المنتخب إثر النتيجة غير المتوقعة أمام الرأس الأخضر.

وقال: «من الجنون التشكيك في هؤلاء اللاعبين. نحن لم نتعرض لأي هزيمة في 33 مباراة. هناك أيام جيدة وأخرى سيئة، ولكن التشكيك في هذا الجيل أمر غير عادل بكل بساطة».

وتواجه إسبانيا منتخب أوروغواي يوم الجمعة المقبل؛ حيث يبدو أن التعادل سيكون كافياً على الأرجح لضمان صدارة المجموعة الثامنة.

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الرياضة رياضة عالمية

عودة يامال تغيّر وجه إسبانيا... وتُطلق حملتها في المونديال

عودة يامال تغيّر وجه إسبانيا... وتُطلق حملتها في المونديال
  • أتلانتا: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا: «الشرق الأوسط»
TT

عودة يامال تغيّر وجه إسبانيا... وتُطلق حملتها في المونديال

عودة يامال تغيّر وجه إسبانيا... وتُطلق حملتها في المونديال

لم يحتج لامين يامال سوى دقائق قليلة ليؤكد أن عودته من الإصابة غيّرت شكل المنتخب الإسباني بالكامل، بعدما سجل هدفاً مبكراً وقاد «لا روخا» إلى الفوز الكبير على السعودية 4 - 0 في أول مباراة يبدأها أساسياً في كأس العالم 2026.

منذ الثواني الأولى، بدا جناح برشلونة متعطشاً للعب، مستفيداً من المساحات التي لم يجدها عندما شارك بديلاً أمام كاب فيردي.

في الدقيقة الأولى راوغ الظهير السعودي متعب الحربي وأرسل عرضية خطيرة، ثم سدد كرة في الدقيقة الرابعة، وصنع فرصة لبيدرو بورو، قبل أن يترجم نشاطه بهدف الافتتاح في الدقيقة العاشرة.

وجاء الهدف بعدما استغل عرضية أرضية من ميكيل أويارزابال، ليندفع نحو القائم البعيد ويسدد الكرة في الشباك، مسجلاً أول أهدافه في كأس العالم.

بعمر 18 عاماً و344 يوماً، أصبح يامال ثاني أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل الهدف الأول في إحدى المباريات، خلف الأسطورة البرازيلية بيليه.

لم يحتج لامين يامال سوى دقائق قليلة ليؤكد أن عودته من الإصابة غيّرت شكل المنتخب الإسباني بالكامل (أ.ف.ب)

وخلال احتفاله، انزلق على ركبتيه وكاد يفقد توازنه قبل أن يستعيده ويحتفل مع زملائه وسط فرحة جماهير إسبانيا التي ملأت مدرجات أتلانتا مرتدية قميصه رقم 19.

بعد ظهوره المحدود أمام كاب فيردي، والذي جاء عقب غياب دام قرابة شهرين بسبب إصابة في الفخذ، أعاد يامال الحيوية للهجوم الإسباني الذي بدا من دون حلول في المباراة الأولى.

ورغم أنه لم يقدم أفضل مباراة في مسيرته، فإنه لمس الكرة 52 مرة وسدد خمس محاولات، وأظهر جاهزية بدنية وفنية أكدت تعافيه الكامل.

ترك يامال الملعب بين الشوطين، لكن السبب لم يكن الإصابة، بل رغبة الجهاز الفني في الحفاظ عليه بعد حسم النتيجة مبكراً.

وقال المدرب لويس دي لا فوينتي: «لو كانت النتيجة مختلفة لاستمر في اللعب لفترة أطول. هو قادر على ذلك، لكننا رأينا أن المباراة أصبحت محسومة، وكان من الأفضل الحفاظ عليه للمواجهة المقبلة. كان من المهم أن يستعيد هدوءه وثقته، وقد أنهى الشوط الأول سعيداً جداً. لقد عاد، وهو في أفضل حالاته».

وأشاد داني أولمو بزميله في برشلونة قائلاً: «من السهل جداً اللعب معه. نحن نلعب معاً منذ سنوات، وأعرف متى يحتاج إلى مساحة أكبر ومتى يفضل التمرير القصير. إنه لاعب يجعل التفاهم داخل الملعب أمراً بسيطاً».

وأضاف: «أهنئه أيضاً على تسجيل أول أهدافه في كأس العالم».

قدمت عودة يامال دفعة قوية للمنتخب الإسباني قبل المواجهة المرتقبة أمام أوروغواي في الجولة الأخيرة، إذ أثبت اللاعب أن غيابه في المباراة الأولى كان مؤقتاً، وأن حضوره يمنح «لا روخا» سرعة أكبر، وجرأة في المواجهات الفردية، وحلولاً هجومية افتقدها الفريق أمام كاب فيردي.

وبهدفه المبكر وأدائه الحيوي، أعاد يامال إطلاق حملة إسبانيا في المونديال، مؤكداً أن أحد أبرز مواهب كرة القدم العالمية جاهز لكتابة فصل جديد في البطولة.

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الرياضة رياضة عالمية

غياب سواريز يثير التساؤلات بعد بداية باهتة لأوروغواي في المونديال

لويس سواريز (أ.ف.ب)
لويس سواريز (أ.ف.ب)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT

غياب سواريز يثير التساؤلات بعد بداية باهتة لأوروغواي في المونديال

لويس سواريز (أ.ف.ب)
لويس سواريز (أ.ف.ب)

بدأ منتخب أوروغواي، لكرة القدم، مشواره في كأس العالم بشكل لم يكن متوقعاً. فبعد تعادلي أمام السعودية، والرأس الأخضر (كاب فيردي)، ومع تبقي مواجهة صعبة أمام إسبانيا، أصبح بطل العالم مرتين مهدداً بعدم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ومن بين الجماهير التي تابعت المباراة كان هناك الشخص الذي اعتمد عليه المنتخب في تسجيل الأهداف لأكثر من 15 عاماً، وهو لويس سواريز. وأقيمت المباراتان على ملعب ميامي، بالقرب من المكان الذي يلعب فيه سواريز مهاجماً لفريق إنتر ميامي. وشاهد اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً من المدرجات كيف عانى منتخب بلاده رغم دخوله المباراتين بصفة المرشح الأبرز للفوز.

وأنهى سواريز مسيرته الدولية عام 2024 بوصفه أفضل هداف في تاريخ منتخب أوروغواي برصيد 69 هدفاً في 143 مباراة. وفي النهاية استبعده المدرب مارسيلو بييلسا من قائمة المونديال بعد أشهر من التكهنات.

وبعد المباراة، تحدث بييلسا عن فشل فريقه في استغلال بعض المزايا التي امتلكها خلال اللقاء.

وقال بييلسا عبر مترجم عقب مباراة الأحد: «أعتقد أن المشكلة، أو أكبر أزمة واجهتنا أننا بدأنا الشوط الثاني ونحن نمتلك الكرة، ومتقدمون في النتيجة. وفي تلك اللحظة تحديداً لم نحسم المباراة، ولم نصنع أي خطورة».

وأكد بييلسا أن فريقه «افتقد اللمسة الأخيرة» خلال التعادل صباح الاثنين، وهي السمة التي كان سواريز يوفرها دائماً خلال سنواته مع المنتخب.

وأدرك مشجعو أوروغواي مدى صعوبة تعويض لاعب بحجم لويس سواريز.

وقال المشجع فريدريكو سواريز: «لدي مشاعر متضاربة بصراحة. هو أصبح متقدماً في السن، وحان الوقت للاعبين الأصغر سناً. لكنه لاعب رائع، وربما أفضل لاعب شاهدته مع منتخب أوروغواي».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلن لويس سواريز استعداده للعودة من الاعتزال الدولي للمشاركة مع أوروغواي في كأس العالم، ما أثار تكهنات واسعة بشأن إمكانية ظهوره للمرة الأخيرة على أكبر مسرح كروي في العالم. لكن بييلسا فضل الاعتماد على الجيل الجديد من المهاجمين، كما استبعد أيضاً المهاجم المخضرم إدينسون كافاني.

وقال المشجع إيان لانكستر: «أشعر بأنه أصبح أكبر سناً قليلاً، ولذلك فإن لاعبين مثل داروين نونيز سيحصلون على فرصة أكبر للتألق».

وفي أول مباراة بكأس العالم يخوضها منتخب أوروغواي من دون سواريز منذ عام 2010، نجا المنتخب بصعوبة من مفاجأة أمام السعودية، بعدما جاء هدفه الوحيد متأخراً عبر لاعب الوسط ماكسي أراوخو. بينما قاد داروين نونيز وفيديريكو فينياس الخط الأمامي، لكنهما لم يتركا أثراً يذكر.

واختار بييلسا تشكيلة مختلفة في مباراة الأحد، حيث بدأ بفيديريكو فينياس فقط في الخط الأمامي. كما دفع بلاعب الوسط أجوستين كانوبيو أساسياً أمام الرأس الأخضر، وكان له تأثير واضح بعدما سجل الهدف الثاني لأوروغواي.

لكن الفرصة التي أهدرها كانوبيو بصعوبة في الشوط الثاني كانت كفيلة بمنح أوروغواي فوزاً كانت في أمس الحاجة إليه.

وكان سواريز وبييلسا قد دخلا في خلاف عقب بطولة كوبا أميركا 2024، عندما انتقد سواريز الأجواء السلبية التي قال إن بييلسا خلقها داخل المنتخب.

والآن يواجه بييلسا ومنتخب أوروغواي ضغوطاً متزايدة لتحقيق الفوز، في ظل استمرار الشكوك حول فعالية الخط الهجومي.

وستتجه الأنظار كلها إلى أوروغواي يوم الجمعة المقبل عندما تسافر إلى ملعب جوادالاخارا لمواجهة إسبانيا.

وقال المشجع ألفونسو أغويل: «توقعاتنا بشأن أوروغواي الآن أصبحت غير واضحة. علينا أن نخوض كل مباراة على حدة ونرى ما سيحدث فعلاً».

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