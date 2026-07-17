ألكسندر-أرنولد يتطلع للعب تحت قيادة مورينيو

قال ترينت ألكسندر-أرنولد إنَّ اللعب تحت قيادة جوزيه مورينيو، الذي أعيد تعيينه مدرباً لفريق ريال مدريد، «من دواعي سروره»، مضيفاً أنه لطالما أُعجب بالمدرب البرتغالي، ويؤمن بقدرته على مساعدة النادي المنافِس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في الفوز بالألقاب. وعاد مورينيو إلى ريال مدريد في يونيو (حزيران) لبدء فترة ثانية بعد نتائج مخيِّبة للآمال في الموسم الماضي، إذ فشل الفريق في الفوز بلقب الدوري الإسباني، وخرج من دور الـ8 في دوري أبطال أوروبا.

وقال ألكسندر-أرنولد في تصريحات لموقع ريال مدريد على الإنترنت: «لطالما أُعجبت بالمدرب (مورينيو). لعبت ضده مرات عدة، ومن دواعي سروري العمل معه ومع فريقه».

وأضاف: «الضغط مكثف. المبادئ ومستوى المتطلبات مرتفعان للغاية، لذا أتطلع إلى رؤية كيف سيزداد تعلمنا وقدرته على تعليمنا كلما تعمَّق تعرُّفنا على بعضنا بعضاً. ونحن جميعاً مستعدون ومتحمسون للتعلم والتَّطوُّر. أنا متأكد من أنَّه سيعلمنا كثيراً، ويساعدنا على الفوز بالبطولات هذا العام».

وعانى ألكسندر-أرنولد، الذي انضم إلى ريال مدريد قادماً من ليفربول العام الماضي، من موسم أول مليء بالإصابات في إسبانيا، ولم يحظَ دائماً بمكان أساسي، وكان يتناوب بين المشارَكة والغياب عن التشكيلة.

ومع ذلك، فإنَّ رحيل المدافع داني كارباخال في مايو (أيار) سيتيح الفرصة لألكسندر-أرنولد ليثبت نفسه ظهيراً أيمن أساسياً في ريال مدريد.

وأضاف الإنجليزي البالغ من العمر 27 عاماً: «ابتعدت عن المباريات لفترة طويلة، لذا من الجيد أن أعود أخيراً، وأن أرسي أساساً متيناً لموسم ناجح».

ويستهل ريال مدريد موسم 2026 - 2027 من الدوري الإسباني بمواجهة إسبانيول يوم 22 أغسطس (آب).