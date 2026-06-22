كيف سقطت خطة المنتخب السعودي أمام السرعة الإسبانية؟

لم تستغرق إسبانيا سوى دقائق قليلة لتبدد كل الشكوك التي رافقتها بعد التعادل مع كاب فيردي، إذ قدمت واحداً من أفضل أشواط كأس العالم 2026 أمام السعودية، وأنهت المباراة عملياً خلال 24 دقيقة بفضل سرعة التحرك والتفاهم الكبير بين لامين يامال وميكيل أويارزابال، قبل أن تنهي اللقاء بفوز عريض بأربعة أهداف دون مقابل.

ووفقاً لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن عودة لامين يامال أعادت الحياة للهجوم الإسباني، وشكلت مع ميكيل أويارزابال ثنائياً قاتلاً، بينما كشفت المباراة حجم المعاناة التي واجهها المنتخب السعودي دفاعياً أمام الإيقاع الإسباني المرتفع.

عودة لامين يامال أعادت الحياة للهجوم الإسباني وشكلت مع ميكيل أويارزابال ثنائياً قاتلاً (أ.ف.ب)

منذ الدقيقة الأولى، فرض يامال شخصيته على اللقاء، فنجح في تجاوز متعب الحربي وأرسل أول كرة عرضية، ثم واصل التحرك على الطرف الأيمن، وسدد مبكراً وصنع فرصة لبيدرو بورو، قبل أن يكافئ نفسه بهدف التقدم في الدقيقة العاشرة بعد متابعة عرضية أرضية من أويارزابال.

هذا الهدف المبكر منح إسبانيا السيطرة الكاملة على المباراة، وأجبر المنتخب السعودي على التراجع أكثر، بينما تحرك أويارزابال ويامال وداني أولمو بحرية كبيرة بين الخطوط، مستفيدين من البطء في التغطية والمساحات التي ظهرت خلف الخط الدفاعي.

واعتمد جورجيوس دونيس على ثلاثة قلوب دفاع مع كتلة دفاعية منخفضة، لكن سرعة تداول الكرة الإسبانية والضغط العالي منذ البداية حرما لاعبيه من تنفيذها بالصورة المطلوبة.

واعترف دونيس بعد المباراة بأن فريقه لم يكن بالقوة الكافية في محيط منطقة الجزاء، وأن الهدف المبكر أثر على ثقة اللاعبين، لتزداد الأخطاء مع كل محاولة للخروج بالكرة، مؤكداً أن المشكلة لم تكن في الرسم التكتيكي بقدر ما كانت في عدم القدرة على تنفيذ التفاصيل الدفاعية أمام منافس يتحرك بسرعة كبيرة ويهاجم بعدد أكبر.

علي لاجامي وعلاء الحجي في نهاية المباراة (رويترز)

وكان محمد العويس أحد أكثر اللاعبين تعرضاً للاختبار، وحصل على تقييم 3 من 10. ورغم أن الأهداف الثلاثة الأولى جاءت نتيجة تفوق هجومي إسباني واضح ولم يتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر، فإن خروجه غير الموفق بالكرة في الدقيقة السادسة والثلاثين منح ميكيل أويارزابال فرصة محققة كادت تتحول إلى الهدف الرابع بعدما ارتطمت الكرة بالعارضة.

كما وجد نفسه في لقطة الهدف الرابع ضحية لسوء الحظ، بعدما تصدى لتسديدة مارك كوكوريا لترتد الكرة مباشرة إلى حسان تمبكتي وتدخل الشباك، لتنتهي ليلة الحارس السعودي بصورة مختلفة تماماً عن ظهوره المميز أمام أوروغواي.

أما حسان تمبكتي فكان صاحب أقل تقييم في المباراة بحصوله على 2 من 10، بعد مواجهة صعبة مع التحركات الإسبانية المستمرة.

وجاءت البداية بتأخره في التغطية خلال الهدف الأول، حيث لم ينجح في التعامل مع التحرك الذي سبق عرضية أويارزابال، ما سمح ليامال بالوصول إلى الكرة والتسجيل من مسافة قريبة.

وازدادت معاناته في الشوط الثاني عندما ارتدت كرة كوكوريا التي أبعدها العويس من جسده إلى داخل المرمى، مسجلاً هدفاً عكسياً، قبل أن يقترب من تسجيل هدف آخر بالخطأ بعدما ارتدت كرة ثانية من فخذه، لينقذ العويس الموقف هذه المرة.

كما واجه صعوبة كبيرة في التعامل مع التحركات المتبادلة بين أويارزابال ويامال، وفقد السيطرة على منطقة الجزاء في أكثر من مناسبة، ليعيش واحدة من أصعب مبارياته الدولية.

وفي الجهة اليسرى، نال متعب الحربي تقييم 3 من 10 بعد مباراة وصفت بأنها كانت بالغة الصعوبة بالنسبة للظهير الأيسر السعودي.

حيث وجد الحربي نفسه في مواجهة مباشرة مع لامين يامال منذ الثواني الأولى، وخسر أغلب المواجهات الفردية أمام الجناح الإسباني الذي نجح في تجاوزه أكثر من مرة، وفرض عليه التراجع المستمر إلى مناطقه الدفاعية.

ولم يتمكن الحربي من تقديم أي إسهام هجومي طوال المباراة، إذ فرضت السيطرة الإسبانية عليه أدواراً دفاعية متواصلة، ليغيب تأثيره المعتاد في الانطلاقات على الطرف الأيسر.

وفي المقابل، قدم ميكيل أويارزابال واحدة من أفضل مبارياته الدولية، فسجل هدفين وصنع الهدف الأول، مستفيداً من تحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء وقدرته على استغلال المساحات، ليحصل على أعلى تقييم في اللقاء بثماني درجات من عشر.

ولم يكن لامين يامال أقل تأثيراً، بعدما منح الهجوم الإسباني السرعة والجرأة والمراوغة، وأعاد الحيوية إلى الطرف الأيمن، مكتفياً بشوط واحد سجل خلاله هدفاً وهدد المرمى بخمس محاولات قبل أن يقرر لويس دي لا فوينتي استبداله بين الشوطين حفاظاً عليه بعد حسم النتيجة.

كما فرض رودري إيقاع اللعب من وسط الملعب، وتحرك داني أولمو بحرية بين الخطوط ليصنع الهدف الثالث، بينما تولى إيمريك لابورت قيادة الخط الخلفي والخروج بالكرة وصناعة الهدف الثاني، لتظهر إسبانيا بصورة مختلفة تماماً عن مباراتها الأولى.

وبينما نجحت السعودية أمام أوروغواي في فرض إيقاعها الدفاعي وتقليص المساحات، كشفت مواجهة إسبانيا أن سرعة التنفيذ والتحرك المستمر وتبادل المراكز كانت كافية لتفكيك المنظومة السعودية مبكراً، ليصبح الهدف الأول نقطة التحول التي فقد بعدها المنتخب السعودي توازنه، ولم يستطع العودة إلى المباراة حتى صفارة النهاية.