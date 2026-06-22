مدرب الجزائر يدافع عن زيدان ويثير الغموض حول مشاركة عمورة أمام الأردنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5287028-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
مدرب الجزائر يدافع عن زيدان ويثير الغموض حول مشاركة عمورة أمام الأردن
مدرب الجزائر خلال التحضيرات لمواجهة الأردن (أ.ب)
سانتا كلارا الولايات المتحدة:«الشرق الأوسط»
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سانتا كلارا الولايات المتحدة:«الشرق الأوسط»
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مدرب الجزائر يدافع عن زيدان ويثير الغموض حول مشاركة عمورة أمام الأردن
مدرب الجزائر خلال التحضيرات لمواجهة الأردن (أ.ب)
دافع فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر عن حارس مرماه لوكا زيدان، معبراً عن ثقته في نجل أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان.
وقال بيتكوفيتش على هامش المواجهة أمام الأردن اليوم (الاثنين) في الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك: «لكل شخص الحق في ارتكاب الأخطاء. لدي ثقة كاملة في قدراته».
وتعرض زيدان للانتقادات بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام الأرجنتين، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات؛ حيث سجَّل ليونيل ميسي الأهداف الثلاثة (هاتريك).
وتجاهل بيتكوفيتش سؤالاً آخر حول الانتقادات، قائلاً: «أنا لا أقرأ أي شيء. ليس لدي أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي».
وقبل المباراة الحاسمة أمام الأردن، هناك شائعات تفيد بأن المهاجم محمد عمورة قد يغيب عن اللقاء. وعلَّق بيتكوفيتش على ذلك قائلاً: «لا يمكنني تأكيد ذلك بعد. لا تزال لدينا حصة تدريبية واحدة، ولن أتمكن من قول أي شيء بهذا الشأن حتى الغد».
التزامات كأس العالم لا تعوق سعي اللاعبين لإبرام انتقالات مربحةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5287040-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D8%A9
التزامات كأس العالم لا تعوق سعي اللاعبين لإبرام انتقالات مربحة
أيوب بوعدي (أ.ف.ب)
تُعدّ نهائيات كأس العالم لكرة القدم منصة مثالية للاعبين من أجل إبرام صفقات انتقال مربحة، غير أن كثيرين في النسخة الحالية يواصلون العمل على مستقبلهم مع الأندية بينما لا يزالون يؤدون واجباتهم الدولية.
أُعلن رسمياً عن انتقال الإسباني مارك كوكوريّا إلى ريال مدريد، وذلك قبل ساعات فقط من نزوله إلى أرض الملعب مع أبطال أوروبا، في تعادل سلبي مفاجئ أمام الرأس الأخضر التي تشارك للمرة الأولى في البطولة.
وبعد أيام قليلة، حسم ليفربول الإنجليزي سباق التعاقد مع زميله في «لا روخا» فيكتور مونيوس مقابل 46 مليون دولار.
كما يستعد زميلهما الآخر أليكس غريمالدو للانتقال من باير ليفركوزن الألماني إلى أتلتيكو مدريد، في حين وقّع مواطنهم بيدرو بورو عقداً جديداً مع توتنهام الإنجليزي منذ انطلاق البطولة.
هذه الموجة من الانتقالات، إلى جانب بداية مخيبة، دفعت إلى طرح تساؤلات في إسبانيا عمّا إذا كان المنتخب قد تشتت تركيزه بسبب اهتمام اللاعبين المفرط بمستقبلهم على صعيد الأندية، وهو اتهام نفاه مدرب «لا روخا» لويس دي لا فوينتي بشكل قاطع.
وقال مدرب إسبانيا: «نحن نحتفل بالأخبار الجيدة، سواء كانت لكوكوريّا أو لأي زميل آخر خلال هذه البطولة، لأن ما هو جيد لهم يصب في مصلحة المجموعة بأكملها».
وأضاف: «أي شيء يجلب السعادة للاعبيّ يجعلني سعيداً مثلهم».
وأوضح كوكوريّا أن صفقة انتقاله مقابل 63 مليون دولار من تشيلسي الإنجليزي تم الاتفاق عليها خلال «يوم ونصف» حتى يتمكن من التركيز على كأس العالم.
لكن إسبانيا ليست الوحيدة التي تخيّم عليها تحركات سوق الانتقالات داخل معسكرها.
فقد أعلن ريال مدريد أيضاً عن التعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتيه ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا في صفقتي انتقال حر الأسبوع الماضي.
كما أفادت تقارير بأن بايرن ميونيخ الألماني توصّل إلى اتفاق مع آيندهوفن الهولندي لضم المغربي إسماعيل الصيباري الذي سجل هدفين في مباراتين، ليصبح أحد أبرز نجوم البطولة الصاعدين، مقابل 63 مليون دولار.
وانضم المدافع الهولندي يان بول فان هيكه إلى توتنهام قادماً من مواطنه برايتون مقابل نحو 69 مليون دولار، بين مباراتي منتخب بلاده أمام اليابان والسويد في دور المجموعات.
وقال فان هيكه في مؤتمر صحافي قبل الفوز الساحق على السويد 5-1 «هذا الأمر مهم بالنسبة لي. المدرب منحني الوقت للتركيز على هذه الصفقة. أنا ممتن لذلك لأنها خطوة كبيرة إلى الأمام في مسيرتي الاحترافية».
ومن المرجح أن يصبح إيليوت أندرسون أغلى لاعب إنجليزي على الإطلاق، رغم أنه لا يزال في الولايات المتحدة مع منتخب «الأسود الثلاثة».
ويقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من ضم لاعب وسط نوتنغهام فوريست البالغ 23 عاماً، وسط تقارير تشير إلى أن القيمة الإجمالية للصفقة قد تتجاوز 160 مليون دولار.
ويمتلك المدرب الألماني لإنجلترا توماس توخيل خبرة أكبر في التوازن بين متطلبات الأندية والمنتخبات.
وأوضح المدرب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي وبايرن ميونيخ قبل البطولة، أن محاولة إيقاف الانتقالات خلال كأس العالم أمر غير واقعي، حتى وإن كان سيضع بعض القيود على ما يُسمح للاعبين بفعله.
وقال توخيل: «يتعلق الأمر بالمنطق. لا أفضّل حدوث ذلك في اليوم الذي يسبق المباراة أو يوم المباراة، هذه هي السياسة».
وأضاف: «إذا تم الأمر بشكل خاص وفعال وهادئ، فنحن دائماً سعداء بالمساعدة. من المفيد أن يكون هناك وضوح بشأن أي لاعب. إذا أتيحت الفرصة لأي لاعب لإتمام انتقال، فلن نقف في طريقه».
وتابع: «قد يكون من المثالي عدم وجود انتقالات، لكن هذه ليست الحياة الواقعية. السؤال هو إلى أي مدى ينبغي القلق. إذا طلبت من اللاعبين عدم التعامل مع الأمر الآن، فإن هواتفهم ستظل ترنّ باستمرار. كيف يمكننا السيطرة على ذلك؟».
أما بالنسبة للاعبين آخرين، فتظل كأس العالم الواجهة المثالية لرفع قيمتهم والسعي نحو صفقة كبيرة.
ومن بين هؤلاء الأميركي فولارين بالوغون، ولاعب وسط نيوزيلندا إيلايغا جاست، وجناح سويسرا يوهان مانزامبي، بعد تسجيلهم هدفين لكل منهم، في حين تتابع كبار أندية أوروبا المغربي أيوب بوعدي بعد تألقه أمام البرازيل.
وقال الأسترالي أليساندرو تشيركاتي المرتبط بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد ونيوكاسل الإنجليزي «يمنحك هذا الأمر الدافع».
وأضاف: «يجعلك تشعر بشكل أفضل تجاه نفسك، وأن ما تقوم به يسير في الاتجاه الصحيح».
المصري زيكو يقتنص فرصته في كأس العالم على حساب إجازته الصيفيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5287037-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%B5-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
المصري زيكو يقتنص فرصته في كأس العالم على حساب إجازته الصيفية
زيكو (أ.ب)
كان مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» يستعد لقضاء إجازة صيفية في الساحل الشمالي لمصر، عندما بدَّل انضمامه غير المتوقع لصفوف المنتخب الوطني خططه.
وقال مهاجم نادي بيراميدز للصحافيين، بعدما سجل هدفاً وصنع آخر في فوز مصر 3-1 على نيوزيلندا في كأس العالم لكرة القدم اليوم (الاثنين): «كنت بعيداً عن المنتخب الوطني، وبصراحة لم أكن أتوقع ذلك. أحضرني المدرب حسام حسن من الساحل الشمالي. كنت على وشك الذهاب في إجازة، وفجأة وجدت نفسي في كأس العالم».
وكان زيكو لاعباً مغموراً قبل البطولة؛ لكنه سرعان ما برز كأحد أبرز لاعبي المنتخب المصري.
وقد أُطلق عليه اسم الأسطورة البرازيلية زيكو، وهو جزء من تقليد عريق في كرة القدم المصرية، يتمثل في قيام اللاعبين باختيار أسماء النجوم العالميين كأسماء شهرة لهم.
وردَّ هذا المهاجم الذي يمكنه اللعب على أي من الجناحين أو كمهاجم صريح، ثقة المدرب، بسلسلة من العروض المؤثرة.
وسجَّل في المباريات الودية التي سبقت كأس العالم ضد روسيا والبرازيل، قبل أن يفتتح رصيده في البطولة ضد نيوزيلندا في فانكوفر؛ حيث صنع أيضاً هدف محمد صلاح بتمريرة ذكية بالكعب داخل منطقة الجزاء.
وفوز مصر على نيوزيلندا الأول للبلاد في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، ووضعها في صدارة المجموعة السابعة قبل مباراتها الأخيرة ضد إيران، في سعيها للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى.
وقال زيكو: «منذ الدقيقة الأولى وحتى الآن، منحنا المدرب حسام حسن الثقة. والحمد لله على أنني لم أخيب ظنه ولو لثانية واحدة».
وأضاف أن اللاعبين لم ينجرفوا في التفاؤل رغم البداية القوية لمصر.
وقال: «لم نحقق أي شيء بعد. نأمل أن نتمكن من الذهاب إلى أبعد من ذلك. نحن أقوى فريق في أفريقيا. فلماذا لا نذهب إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة؟ قدمنا مباراة تاريخية وحققنا فوزنا الأول في تاريخ مشاركاتنا في البطولة. تسجيل الأهداف توفيق من الله ومكافأة على مجهودنا. جميع اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم من أجل تقديم نسخة مميزة واستثنائية لمنتخب مصر في كأس العالم، وإن إسعاد الجماهير المصرية لا يقدر بثمن».
وأكد إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، أن الجهات الأمنية رفضت طلب إقامة المنتخب في مدينة سياتل كما كان مقرراً بعد مباراة نيوزيلندا، وبالتالي ستعود بعثة المنتخب إلى مدينة سبوكين.
وأضاف حسن أن المنتخب كان يرغب في السفر من فانكوفر مباشرة إلى سياتل، حفاظاً على اللاعبين من إجهاد السفر بسبب كثرة التنقلات، استعداداً لمباراة إيران يوم الجمعة المقبل؛ لكن بعد موقف الأمن ستعود البعثة إلى سبوكين.
رسالة إيرانية من غرفة الملابس: جئنا بفخر ونغادر بكرامةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5286973-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%AC%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%AE%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
رسالة إيرانية من غرفة الملابس: جئنا بفخر ونغادر بكرامة
بعثة منتخب إيران شكرت مدينة لوس أنجليس (رويترز)
تركت إيران رسالة في غرفة الملابس الخاصة بها في ملعب «سو.في»، الأحد، شكرت فيها مدينة لوس أنجليس على حسن ضيافتها خلال كأس العالم لكرة القدم، مؤكدة أنها تغادر بكرامة بعد أن حافظت على آمالها في بلوغ أدوار خروج المغلوب بعد تعادلها سلبياً مع بلجيكا.
واستضافت لوس أنجليس مباراتَي إيران في المجموعة السابعة حتى الآن، وعاد المنتخب إلى مقره في تيخوانا بالمكسيك بين المباراتين.
وقضت بعثة إيران فترة البطولة في تيخوانا، وانتقلت إلى الولايات المتحدة لخوض مبارياتها بسبب القيود المفروضة على إقامتها في البلاد، في حين تم حظر دخول الكثير من أعضاء الجهاز الفني والمسؤولين الإيرانيين.
وصرح مسؤولون أميركيون بأن ترتيبات سفر الفريق ستظل قيد التقييم، في حين استمرت المناقشات حول تخفيف بعض القيود.
وجاء في المذكرة المكتوبة بخط اليد، التي نشرها الاتحاد الإيراني لكرة القدم: «من بلاد فارس القديمة التي يعود تاريخها لآلاف السنين إلى إيران المتحضرة اليوم، تظل روح إيران حية وثابتة. شكراً يا لوس أنجليس على حسن ضيافتكِ. جئنا إلى لوس أنجليس بفخر، وتنافسنا بشرف، ونغادر بكرامة».
كما شكرت الرسالة المشجعين الإيرانيين الذين بذلوا «قصارى جهدهم» من أجل الفريق خلال المباراتين، واختتمت بدعوة إلى السلام والاحترام والصداقة بين جميع الدول.
وانتقد أمير قلعة نويي، مدرب إيران، القيود المفروضة على سفر الفريق، قائلاً إن الفريق واجه تحديات لم يضطر أي فريق آخر إلى تحملها.
وتخوض إيران، التي تعادلت 2-2 مع نيوزيلندا في مباراتها الافتتاحية على ملعب «سو.في»، مباراتها الأخيرة في دور المجموعات ضد مصر في سياتل.