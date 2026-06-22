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رضا جهانبخش: الظروف الصعبة جعلت إيران أقوى في المونديال

لاعبو إيران بعد نهاية مباراتهم أمام بلجيكا (أ.ب)
لاعبو إيران بعد نهاية مباراتهم أمام بلجيكا (أ.ب)
  • أنغلوو: «الشرق الأوسط»
TT
  • أنغلوو: «الشرق الأوسط»
TT

رضا جهانبخش: الظروف الصعبة جعلت إيران أقوى في المونديال

لاعبو إيران بعد نهاية مباراتهم أمام بلجيكا (أ.ب)
لاعبو إيران بعد نهاية مباراتهم أمام بلجيكا (أ.ب)

قال لاعبو المنتخب الإيراني إن الصعوبات التي واجهوها أسهمت في تعزيز روح الوحدة داخل الفريق، بعدما نجحوا في فرض التعادل السلبي على منتخب بلجيكا القوي في مباراة المجموعة السابعة بكأس العالم؛ لينعشوا آمالهم في بلوغ مرحلة خروج المغلوب لأول مرة في تاريخهم.

وجاءت هذه النتيجة لتؤكد صلابة الفريق، الذي يخوض البطولة في ظل ظروف استثنائية. فبسبب القيود المفروضة، اضطر المنتخب الإيراني إلى الإقامة خارج الولايات المتحدة بين المباريات، كما مُنع عدد من أفراد الطاقم الفني والإداري من الدخول.

وأكد لاعب الوسط علي رضا جهانبخش أن هذه الظروف أسهمت في توطيد روح الفريق وترابطه.

وقال للصحافيين: «أعتقد أن القدرة على تقديم أداء أفضل في الظروف الصعبة تُعدّ جزءاً من ثقافتنا».

وأضاف: «لقد جعلتنا هذه الظروف أكثر وحدة، وهذا ما أظهرناه اليوم من خلال روح جماعية مميزة».

ونجحت إيران في إيقاف خطورة بلجيكا طوال المباراة، ورغم عدم استغلالها النقص العددي في صفوف المنافس، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، فإنها خرجت محافظة على سجلها الخالي من الهزائم.

وتملك إيران نقطتين من تعادلين، بعد تعادلها 2-2 مع نيوزيلندا، وتستعد لمواجهة حاسمة أمام مصر في سياتل يوم الجمعة، وهي تدرك أن الفوز سيمنحها بطاقة التأهل إلى الدور التالي، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخها بكأس العالم.

وقال جهانبخش: «ظروف السفر لم تكن مثالية، لكننا لا نريد التركيز على ذلك، فالجميع يدرك ما مررنا به».

وأضاف: «نركز على كل مباراة على حدة. قدمنا أداءً رائعاً اليوم، لكن لا يمكننا التراجع أمام مصر. ندرك أهمية هذه المواجهة».

وقال جهانبخش إن المنتخب يعتز بتمثيل جميع الإيرانيين، داخل البلاد وخارجها، بغض النظر عن اختلاف آرائهم السياسية أو توجهاتهم. وأضاف: «نلعب من أجل جميع الإيرانيين، أينما كانوا، وأيا كانت معتقداتهم. نسعى لإسعادهم؛ لأننا نعلم أنهم يحبون المنتخب الوطني من أعماقهم، ونكنّ لهم كل الاحترام».

وتابع: «أهم ما يمكننا القيام به كفريق هو تقديم أفضل أداء ممكن وبذل أقصى ما لدينا على أرض الملعب».

ولم يسبق لإيران تجاوز دور المجموعات في مشاركاتها الست السابقة بكأس العالم، لكن مواجهة الجمعة أمام مصر تمنحها فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد، بعد مشوار حافل بالتحديات خارج الملعب والانضباط داخله.

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مدرب النمسا: قادرون على قهر أرجنتين ميسي

رالف رانغنيك (أ.ب)
رالف رانغنيك (أ.ب)
  • دالاس: «الشرق الأوسط»
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  • دالاس: «الشرق الأوسط»
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مدرب النمسا: قادرون على قهر أرجنتين ميسي

رالف رانغنيك (أ.ب)
رالف رانغنيك (أ.ب)

اعترف الألماني رالف رانغنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، بأن فريقه الأقل حظاً في مواجهة منافسه الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، لكنه قال إن فريقه سيخوض المباراة بقوة رغم كل الصعاب المتوقعة في الجولة الثانية بالمجموعة العاشرة بكأس العالم 2026.

وقال رانغنيك في مؤتمر صحافي: «بالطبع في وجود ميسي ربما تملك الأرجنتين أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، وعلينا أن نظهر أننا من أفضل الفرق في كأس العالم».

ولتحقيق المفاجأة سيكون على منتخب النمسا تقديم أفضل أداء خلال مسيرة رانغنيك التدريبية، حسب وصفه.

لكن رانغنيك يؤمن بقدرة فريقه على تحقيق التعادل أو حتى الفوز في المباراة.

وقال المدرب الألماني: «لأننا ما زلنا نتحدث عن الرياضات الجماعية، ويمكننا التأثير على النتيجة من خلال أدائنا وخطتنا وأسلوبنا في اللعب، نحتاج إلى جانب ذلك الطاقة والدعم لقلب المباراة لصالحنا، وهذا ما سيصنع الفارق».

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

سكالوني: لا مباريات سهلة في المونديال «الأكثر تعقيداً»

سكالوني يتحدث للإعلاميين (أ.ف.ب)
سكالوني يتحدث للإعلاميين (أ.ف.ب)
  • أرلينغتون: «الشرق الأوسط»
TT
  • أرلينغتون: «الشرق الأوسط»
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سكالوني: لا مباريات سهلة في المونديال «الأكثر تعقيداً»

سكالوني يتحدث للإعلاميين (أ.ف.ب)
سكالوني يتحدث للإعلاميين (أ.ف.ب)

أشار مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، الأحد، عشية المباراة الثانية لحامل اللقب أمام النمسا في الجولة الثانية من الدور الأول ضمن مونديال 2026، إلى أن الطقس الحار واستراحات شرب المياه تساعد المنتخبات الأضعف في كأس العالم.

واستهلت الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها بفوز على الجزائر 3- 0، بفضل ثلاثية سجلها ليونيل ميسي.

وتواجه النمسا، الاثنين، في تكساس، مع اقترابها من حسم التأهل إلى دور الـ32، لكن سكالوني وجّه تحذيراً لجماهير الأرجنتين التي تتوقع مباراة سهلة.

وقال سكالوني الذي قاد الأرجنتين للتتويج بلقب مونديال قطر 2022: «ما نراه في هذه البطولة هو أنه لا توجد مباريات سهلة».

وأضاف: «(حتى لو) كانت مرحلة المجموعات تاريخياً صعبة، أعتقد أن هذه النسخة أكثر تعقيداً؛ لأن عدد المباريات أكبر».

وتابع: «مرحلة المجموعات كانت دائماً صعبة على الجميع، كما أن هناك ظروفاً (مناخية) وحرارة وتوقفات متكررة خلال المباريات».

وأوضح أن ذلك «قد يساعد المنتخب الذي يُعدُّ أضعف نظرياً؛ لأنه يحصل على الوقت للراحة».

وكانت الأرجنتين خسرت بشكل مفاجئ أمام السعودية في دور المجموعات في نسخة قطر، قبل أن تشق طريقها نحو اللقب.

وتشهد هذه النسخة أكبر عدد من المنتخبات في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخباً، مع تخصيص ثلاث دقائق للاستراحة لشرب المياه في كل شوط.

وقال سكالوني إن ذلك يقسم المباريات عملياً إلى «أربعة أشواط».

ومن المتوقع ألا يكون الحر عاملاً مؤثراً، الاثنين، على ملعب دالاس كاوبويز بسبب وجود سقف، مع استمرار فترات التوقف لشرب المياه.

من جهته، اتفق لاعب الوسط إنسو فرنانديز مع مدربه بأن المنافسة في مونديال أميركا الشمالية تبدو أكثر تقارباً مقارنة بعام 2022.

وقال نجم تشلسي الإنجليزي: «أعتقد أن المستوى أصبح أكثر تقارباً. كما أن المنافسة هذه المرة أقوى مقارنة بقطر».

وأردف: «هذا رأيي، ربما أكون مخطئاً، لكنني أعتقد أن الكثير من المنتخبات تصنع مفاجآت هنا».

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مدرب الجزائر قبل ملاقاة الأردن: مصيرنا بأيدينا

بيتكوفيتش خلال المؤتمر (أ.ب)
بيتكوفيتش خلال المؤتمر (أ.ب)
  • سانتا كلارا كاليفورنيا: «الشرق الأوسط»
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  • سانتا كلارا كاليفورنيا: «الشرق الأوسط»
TT

مدرب الجزائر قبل ملاقاة الأردن: مصيرنا بأيدينا

بيتكوفيتش خلال المؤتمر (أ.ب)
بيتكوفيتش خلال المؤتمر (أ.ب)

قال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش إن مصير منتخب الجزائر بين يديه في مواجهته أمام الأردن، الاثنين، في مباراة حاسمة ضمن منافسات كأس العالم في كاليفورنيا، حيث يواجه كلا الفريقين احتمال الخروج المبكر من البطولة.

والاحتمالات المطروحة معقدة ومتعددة، لكنها ستتضح أكثر عند انتهاء المباراة الأخرى في المجموعة العاشرة، الاثنين، في تكساس، حيث تلتقي الأرجنتين مع النمسا بعد أن فاز كل منهما في مباراته الأولى.

وخاضت الجزائر مباراة أولى صعبة أمام الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، انتهت بالهزيمة 3- صفر بأهداف ليونيل ميسي.

وسيودّع المنتخب الجزائري البطولة إذا خسر أمام الأردن واستطاعت النمسا اقتناص نقطة واحدة على الأقل من الأرجنتين.

وقال بيتكوفيتش في مؤتمر صحافي: «هناك شيء واحد مؤكد، وهو أننا نريد المحاولة وضمان أن يكون مصيرنا بين أيدينا، وأن نقدم أداءً يليق بذلك».

وكانت آخر مشاركة للجزائر في كأس العالم عام 2014، عندما وصلت إلى دور الـ16، وتأمل الآن أن يتمكن فريقها الغني بالمواهب من بلوغ أدوار خروج المغلوب مرة أخرى.

وقال بيتكوفيتش إن فريقه لم يلعب بشكل سيئ أمام الأرجنتين، وإن المباراة أمام الأردن في سان فرانسيسكو باي أريا ستوفر فرصة للتألق لم تكن متاحة أمام حامل اللقب. وقال: «لعبنا بشكل جيد، لكننا عوقبنا ببعض اللمسات المهارية الفردية من ليونيل ميسي... ندرك جميعاً أنها كانت مباراة لم يتحتم علينا الفوز فيها بأي ثمن».

وأضاف: «كانت لديهم رغبة كبيرة في النزول إلى الملعب، واللعب بشكل جيد، وأرادوا البقاء في الولايات المتحدة لأطول فترة ممكنة».

ويمكن للأرجنتين أن تتصدر المجموعة بفوزها، الاثنين؛ وهو ما يعني أن الأردن، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الأولى، يجب أن يتجنب الهزيمة لتفادي الخروج المبكر من البطولة.

وأوضح بيتكوفيتش أن الأردن سيكون منافساً مختلفاً تماماً عن الأرجنتين.

وقال: «ستكون مباراة تمنحنا زخماً كبيراً لمحاولة تجاوز مرحلة المجموعات في مواجهة منافس قوي جداً».

وأضاف: «الأردن فريق جيد في جميع الجوانب، ودفاعه متماسك للغاية، وهو فريق يتمتع بقوة بدنية كبيرة، لكننا نملك الإمكانات والجودة».

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