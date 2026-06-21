عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:54 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: ثنائي هولندا يتطلع للمشاركة أمام تونس

فيرجيل فان دايك قائد هولندا أصيب في مواجهة السويد (رويترز)
فيرجيل فان دايك قائد هولندا أصيب في مواجهة السويد (رويترز)
  • هيوستن : «الشرق الأوسط»
TT
  • هيوستن : «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: ثنائي هولندا يتطلع للمشاركة أمام تونس

فيرجيل فان دايك قائد هولندا أصيب في مواجهة السويد (رويترز)
فيرجيل فان دايك قائد هولندا أصيب في مواجهة السويد (رويترز)

شعر فيرجيل فان دايك قائد هولندا ببعض الألم بعد تعرضه لإصابة طفيفة خلال فوز منتخب بلاده الساحق 5-1 على السويد في كأس العالم لكرة القدم السبت، ويأمل ألا تكون الإصابة خطيرة بما يكفي لإبعاده عن مباراة فريقه الأخيرة في دور المجموعات ضد تونس.

واستعادت هولندا توازنها بعد تعادلها 2-2 في المباراة الافتتاحية، لتكبد السويد هزيمة ساحقة في اللقاء الذي أقيم في هيوستن، وتطمح إلى حسم صدارة المجموعة السادسة عندما تواجه تونس، التي خرجت من البطولة رسمياً، في كانساس سيتي يوم الجمعة في ختام دور المجموعات.

ونقلت شبكة «إن أو إس» الهولندية عن فان دايك قوله: «تلقيت ضربة قوية في فخذي، ولم أشعر به، لذا كان الأمر غريباً بعض الشيء، لكنه على الأرجح ضغط في العصب. أعتقد أن الأمر ليس سيئاً للغاية، لكننا سنرى قريباً».

ولا يزال المدافع فان دايك أحد أهم اللاعبين في تشكيلة المدرب رونالد كومان، ويمكن أن يصبح أكثر لاعب هولندي يشارك في مباريات كأس العالم قائداً للفريق، إذا لعب المباراة المقبلة ضد تونس.

وشارك فان دايك في سبع مباريات في كأس العالم قائداً، متساوياً مع أساطير هولندا يوهان كرويف وجيوفاني فان برونكهورست وفرانك دي بور ورود كرول، وإذا قاد الفريق في المباراة المقبلة في كأس العالم، فسوف يتصدر القائمة.

ولم يكن فان دايك الوحيد الذي تعرض لإصابة مقلقة، إذ كانت مشاركة فرينكي دي يونغ لاعب الوسط أمام السويد محل شك، لكنه لعب قرابة ساعة قبل استبداله.

وقال دي يونغ: «حدث تصادم في التدريبات، وكنت طرفاً فيه. تعرضت لبعض الإصابات جراء ذلك، لكن في النهاية، كان الأمر على ما يرام. سنرى كيف ستكون الاستجابة، لكنني واثق أن الأمر ليس مقلقاً».

وبفوزها أمام السويد، رفعت هولندا سجلها الخالي من الهزائم في كأس العالم إلى 14 مباراة، باستثناء ركلات الترجيح. لتتجاوز بذلك رقم البرازيل بين عامي 1958 و1966، لتصبح صاحبة أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخ البطولة.

وكانت آخر مرة خسرت فيها هولندا مباراة بشكل مباشر هي نهائي عام 2010 أمام إسبانيا، عندما خسرت 1-صفر في جنوب أفريقيا.

وتتصدر هولندا المجموعة السادسة بعد مرور جولتين برصيد أربع نقاط، متساوية مع اليابان بفارق أهداف يبلغ (+4)، على الرغم من أن هولندا سجلت هدفاً واحداً أكثر.

وستلعب اليابان ضد السويد في ختام دور المجموعات، ولا يزال بإمكانها تصدر المجموعة على الرغم من هزيمتها الثقيلة أمام هولندا، وذلك إذا فازت على اليابان، وتعادلت تونس مع هولندا.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«دورة كوينز»: سيروندولو يتوّج باللقب بعد الإطاحة ببول

رياضة عالمية الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو يحتفل بلقب كوينز (إ.ب.أ)

«دورة كوينز»: سيروندولو يتوّج باللقب بعد الإطاحة ببول

فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو المصنف السابع 6 - 7 و6 - 4 و6 - 3 على الأميركي تومي بول بعد مباراة قوية في نهائي بطولة كوينز للتنس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية الغيابات تضرب تدريب «السيليساو» (رويترز)
رياضة عالمية

«مونديال 2026»: غيابات بالجملة عن تدريب البرازيل

تدرّب المنتخب البرازيلي لكرة القدم الأحد في غياب سبعة لاعبين، بينهم رباعي خط الدفاع الأساسي.

«الشرق الأوسط» (موريستاون )
رياضة عالمية السويسري سيدريك إيتن «يسار» انضم لفيردر بريمن (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

فيردر بريمن يضم السويسري الدولي إيتن

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم السويسري سيدريك إيتن، الذي سينضم للفريق في صفقة انتقال حر من فريق فورتونا دوسلدورف.

«الشرق الأوسط» (بريمن)
رياضة عالمية ويليام صاليبا مدافع آرسنال ومنتخب فرنسا (رويترز)
رياضة عالمية

«مونديال 2026»: صاليبا «يتحمل الألم» من أجل حصد اللقب

قال ويليام صاليبا مدافع منتخب فرنسا إنه كان يتحامل على نفسه بسبب الألم ليلعب على مدار عدة أشهر.

«الشرق الأوسط» (فيلادلفيا )
رياضة عالمية مارسيلو بييلسا المدير الفني لمنتخب أوروغواي (رويترز)
رياضة عالمية

«مونديال 2026»: بييلسا ينتقد «فترات شرب المياه»

انتقد مارسيلو بييلسا، المدير الفني لمنتخب أوروغواي لكرة القدم، بشدة، فترات التوقف لشرب المياه في بطولة كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (ميامي )
الرياضة رياضة عالمية

«دورة كوينز»: سيروندولو يتوّج باللقب بعد الإطاحة ببول

الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو يحتفل بلقب كوينز (إ.ب.أ)
الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو يحتفل بلقب كوينز (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة كوينز»: سيروندولو يتوّج باللقب بعد الإطاحة ببول

الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو يحتفل بلقب كوينز (إ.ب.أ)
الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو يحتفل بلقب كوينز (إ.ب.أ)

فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو المصنف السابع 6 - 7 و6 - 4 و6 - 3 على الأميركي تومي بول بعد مباراة قوية في نهائي بطولة كوينز للتنس الأحد، ليتوج بأكبر لقب في مسيرته.

وأهدر سيروندولو ثلاث نقاط لحسم المباراة في شوط إرسال بول عندما كانت النتيجة 5 - 2 في المجموعة الثالثة، لكنه حسم انتصاره في شوط إرساله التالي، ليتوج بأول ألقابه في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين من فئة 500 نقطة.

الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو في صورة تذكارية مع وصيفه الأميركي تومي بول (إ.ب.أ)

وسقط الأرجنتيني أرضاً وهو يشعر بالارتياح، بعد أن لعب ضربة قوية أنهت أطول مباراة نهائية في تاريخ البطولة، والتي استمرت ثلاث ساعات ودقيقتين.

وأصبح سيروندولو أول لاعب أرجنتيني يفوز ببطولة كوينز التحضيرية قبل بطولة ويمبلدون، وحقق هذا الإنجاز بصعوبة شديدة، إذ فاز بأربع من خمس مباريات خاضها في البطولة بعد خمس مجموعات.

مواضيع
الرياضة تنس بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: غيابات بالجملة عن تدريب البرازيل

الغيابات تضرب تدريب «السيليساو» (رويترز)
الغيابات تضرب تدريب «السيليساو» (رويترز)
  • موريستاون : «الشرق الأوسط»
TT
  • موريستاون : «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: غيابات بالجملة عن تدريب البرازيل

الغيابات تضرب تدريب «السيليساو» (رويترز)
الغيابات تضرب تدريب «السيليساو» (رويترز)

تدرّب المنتخب البرازيلي لكرة القدم الأحد في غياب سبعة لاعبين، بينهم رباعي خط الدفاع الأساسي، استعداداً لمباراته المقررة الأربعاء أمام اسكوتلندا في إيست راذرفورد (نيوجيرسي/نيويورك)، حيث يسعى إلى حسم تأهله إلى دور الـ32 لكأس العالم 2026.

وبالإضافة إلى الظهيرين دانيلو ودوغلاس سانتوس وقلبَي الدفاع ماركينيوس وغابريال ماغالايش، بدأ «السيليساو» بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريباته في مجمّع «ريد بول» في نيويورك بمدينة مورستاون (نيوجيرسي) من دون لاعب الوسط كاسيميرو والمهاجم ماتيوس كونيا والجناح رافينيا.

وأوضح مصدر في الاتحاد البرازيلي للعبة للصحافيين أن اللاعبين السبعة خضعوا لتمارين استشفائية في صالة اللياقة البدنية.

وتعرّض رافينيا لإصابة في فخذه اليمنى خلال الفوز على هايتي (3-0) الجمعة في فيلادلفيا، وأُعلن غيابه عن المواجهة المرتقبة أمام الاسكوتلنديين، وهي الأخيرة في المجموعة الثالثة لبطل العالم خمس مرات.

وسيخضع نجم برشلونة الذي عانى من إصابات عدة في هذه الساق خلال الموسم، لـ«علاج مكثّف» في محاولة للتعافي سريعاً، حسب ما أفاد به الاتحاد البرازيلي.

لكن الاتحاد لم يحدّد موعداً لعودة اللاعب البالغ 29 عاماً، ما قد يهدد مشاركته في بقية مشوار المونديال.

وأشرف أنشيلوتي (67 عاماً) على حصة الأحد، موجهاً عمل 16 لاعباً ميدانياً حضروا التدريب، بينهم النجم المخضرم نيمار الذي يُؤمّل مشاركته أمام اسكوتلندا بعد أكثر من شهر من الغياب بسبب إصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى.

في المقابل، أجرى حراس المرمى الثلاثة، أليسون بيكر وإيدرسون وويفرتون، تدريبات خاصة تحت إشراف طاقم مدربي حراس المرمى بقيادة كلاوديو تافاريل المتوّج مع «السيليساو» بكأس العالم 1994.

وتتصدّر البرازيل المجموعة الثالثة بفارق الأهداف أمام المغرب، وهي على مشارف التأهل إلى دور الـ32، إذ يكفيها التعادل الأربعاء أمام اسكوتلندا لبلوغ الأدوار الإقصائية.

لكن منتخب «السامبا» يطمح إلى تحقيق الفوز من أجل دخول المرحلة المقبلة في ظروف أفضل.

أما اسكوتلندا (3 نقاط) فتحتاج على الأقل إلى التعادل من أجل الحفاظ على آمالها في التأهل أحد أفضل أصحاب المركز الثالث، أو الفوز لانتزاع بطاقة التأهل مباشرة.

وفي المباراة الأخرى من المجموعة، يلتقي المغرب مع هايتي التي ودعت البطولة، في أتلانتا في التوقيت نفسه.

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضية برازيلية كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

فيردر بريمن يضم السويسري الدولي إيتن

السويسري سيدريك إيتن «يسار» انضم لفيردر بريمن (أ.ف.ب)
السويسري سيدريك إيتن «يسار» انضم لفيردر بريمن (أ.ف.ب)
  • بريمن: «الشرق الأوسط»
TT
  • بريمن: «الشرق الأوسط»
TT

فيردر بريمن يضم السويسري الدولي إيتن

السويسري سيدريك إيتن «يسار» انضم لفيردر بريمن (أ.ف.ب)
السويسري سيدريك إيتن «يسار» انضم لفيردر بريمن (أ.ف.ب)

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم السويسري سيدريك إيتن، الذي سينضم للفريق في صفقة انتقال حر من فريق فورتونا دوسلدورف، الذي هبط من دوري الدرجة الثانية.

ولم يعلن بريمن عن أي تفاصيل خاصة بالتعاقد، حيث أشارت عدة تقارير إلى أنه يمتد حتى 2029، كما أن عقد إيتن مع دوسلدورف لم يكن يتضمن بنداً يسمح باستمراره مع الفريق في الدرجة الثالثة.

وسجل إيتن (29 عاماً) 16 هدفاً في 32 مباراة لعبها مع دوسلدورف في الموسم الماضي. وحالياً يوجد اللاعب مع المنتخب السويسري في كأس العالم المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسيعمل إيتن مجدداً تحت قيادة المدرب دانييل تيون، الذي أشرف عليه في دوسلدورف حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن يتولى تدريب فيردر بريمن في مارس (آذار) الماضي.

وقال تيون: «أعرف سيدريك منذ فترة عملنا معاً في دوسلدورف. إنه مهاجم صريح طويل القامة وقوي بدنياً، يجيد الاحتفاظ بالكرة ويملك حساً تهديفياً مميزاً. إمكانياته ستمنحنا خيارات إضافية في الخط الأمامي».

من جانبه قال إيتن: «فيردر بريمن ناد كبير يمتلك تاريخاً عريقاً، وسارت محادثاتي مع النادي بشكل ممتاز. كما أجريت حديثاً رائعاً مع المدرب الذي سبق أن عملت معه في دوسلدورف».

وأضاف: «أدركت سريعاً أن هذه هي الخطوة التي أرغب في اتخاذها. كما تحدثت مع بعض اللاعبين الذين سبق لهم اللعب هنا، وكل ما سمعته كان إيجابياً للغاية. أنا سعيد للغاية بأن أصبح لاعباً في فيردر بريمن، ولا أستطيع الانتظار لخوض مباراتي الأولى على ملعب فيسير شتاديون».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا