بايرن ميونيخ يختتم جولته الصيفية بفوز على أستون فيلا

اختتم بايرن ميونيخ الألماني جولته الصيفية التحضيرية للموسم الجديد في آسيا بفوز ثمين 2-1 على أستون فيلا في مباراة ودية أقيمت اليوم الجمعة في هونغ كونغ.

تقدم بايرن 1-صفر قبل نهاية الشوط الأول بعد أن افتتح الكوري الجنوبي كيم مين جاي التسجيل في الدقيقة 37.

وضاعف الكولومبي لويس دياز النتيجة بتسديدة صاروخية في سقف المرمى في الدقيقة 74، قبل أن يقلص أستون فيلا الفارق بهدف سجله البرازيلي جواو غوميز في الدقيقة 83.

وشملت جولة بايرن الصيفية أيضاً محطة في كوريا الجنوبية، حيث فاز على جيجو إس كيه 2-1، الثلاثاء.

وغاب عن الفريق أبرز النجوم، مثل الإنجليزي هاري كين، والفرنسي ميكايل أوليسيه، اللذين ما زالا في إجازة بعد كأس العالم. كما غاب عن الفريق كل من سيرج غنابري وجمال موسيالا والكندي ألفونسو ديفيز ولينرت كارل لانشغالهم ببرامج لياقة بدنية فردية.

ويخوض بايرن مباراتين وديتين إضافيتين ضد لايبزيغ يوم 15 أغسطس (آب)، وهايدنهايم في الثامن عشر من الشهر نفسه، قبل انطلاق الموسم بمواجهة بوروسيا دورتموند يوم 22 أغسطس ضمن منافسات كأس فرانز بيكنباور «السوبر الألماني».