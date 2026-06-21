«مونديال 2026»: صاليبا «يتحمل الألم» من أجل حصد اللقب

قال ويليام صاليبا مدافع منتخب فرنسا إنه كان يتحامل على نفسه بسبب الألم ليلعب على مدار عدة أشهر، لكن ما كان يلهمه للمواصلة هو فرصة كتابة التاريخ.

وساعد صاليبا آرسنال على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لأول مرة منذ 22 عاماً هذا الموسم، ولكن الفريق خسر فرصة تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بالهزيمة أمام باريس سان جيرمان في النهائي بركلات الترجيح.

ويستهدف صاليبا الآن (25 عاماً) الفوز بلقب كأس العالم مع فرنسا؛ إذ بدا الفريق مرشحاً للقب، بعد بداية قوية والفوز على السنغال بنتيجة 3/ 1 في أول مباراة.

وقال صاليبا قبل مباراة يوم الاثنين ضد العراق: «لقد عانيت من بعض المشاكل البسيطة على مدار عدة أشهر، كنت أتحامل على نفسي؛ لأننا كنا ننافس على لقبَي دوري الأبطال والدوري الإنجليزي، لكن الجهاز الفني تعامل مع الأمر بشكل رائع للغاية».

وقال أيضاً في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «كأس العالم يأتي مرة واحدة كل 4 سنوات؛ لذا يجب عليك أن تتحامل على نفسك. لست سليماً بنسبة 100 في المائة، لكن هناك الكثير من اللاعبين ليسوا كذلك أيضاً، فلا عذر لك».