«كأس الملك»: الهلال والقادسية والرياض والفيحاء إلى ثمن النهائي

لم يجد الهلال صعوبة في الفوز على مضيفه الرائد، ليتقدم الفريق إلى دور الـ16 بكأس الملك لكرة القدم، الاثنين.

وسجل روبن نيفيز هدفاً واحداً في كل شوط، ليقود الهلال للفوز 2 - صفر وتجاوز عقبة الرائد في دور الـ32. وافتتح لاعب خط الوسط التسجيل للهلال في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البرتغالي الهدف الثاني قبل 10 دقائق على النهاية بتسديدة قوية من داخل المنطقة.

لاعبو القادسية يحتفلون بالفوز الكبير على الطائي (نادي القادسية)

وفي باقي مباريات اليوم، أمطر القادسية شباك الطائي بخمسة أهداف، ليحقق فوزاً سهلاً ويضمن مقعده في دور الـ16.

وافتتح المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيغي أهداف المباراة في الدقيقة 16، بعدما استغل ركلة حرة نفذت بشكل سريع ليضع الكرة في الشباك وسط غفلة حارس مرمى الطائي.

وضاعف بونسو باه تقدم القادسية في الدقيقة 34، بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافعي الطائي ووضع الكرة بسهولة في المرمى.

وعزز ريتيغي تقدم القادسية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعدما استقبل تمريرة باه العرضية بتسديدة مباشرة في الشباك.

وسجل محمد القحطاني الهدف الرابع مباشرة بعد نهاية الاستراحة، بعدما تسلم الكرة وراوغ حارس مرمى الطائي ليضعها بهدوء في الشباك، قبل أن ينهي جاستون ألفاريز خماسية القادسية في الوقت بدل الضائع.

احتفال لاعبي الرياض بالفوز (تصوير: سعد الدوسري)

وتقدّم الرياض في كأس الملك، بعد فوزه 2 - صفر على الزلفي، بعدما سجل لياندرو أنتونيس هدفاً واحداً في كل شوط ليقود فريقه للفوز.

وافتتح أنتونيس التسجيل في الدقيقة 25 بضربة رأس من مسافة قريبة، إثر ركلة حرة نفذها بيرنارد مينساه من الناحية اليمنى، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 74 من مسافة قريبة.

فرحة لاعبي الفيحاء بالتقدم في كأس الملك (تصوير: عيسى الدبيسي)

كما فاز الفيحاء 2 - صفر على مضيفه العدالة، بفضل ثنائية هوغو مورا قرب نهاية الشوط الأول، ليواصل مشواره في البطولة.