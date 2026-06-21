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مونديال 2026: يامال في التشكيلة الأساسية لإسبانيا أمام السعودية

لامين يامال لحظة نزوله من الحافلة التي تقل منتخب إسبانيا لملعب أتلانتا (رويترز)
لامين يامال لحظة نزوله من الحافلة التي تقل منتخب إسبانيا لملعب أتلانتا (رويترز)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: يامال في التشكيلة الأساسية لإسبانيا أمام السعودية

لامين يامال لحظة نزوله من الحافلة التي تقل منتخب إسبانيا لملعب أتلانتا (رويترز)
لامين يامال لحظة نزوله من الحافلة التي تقل منتخب إسبانيا لملعب أتلانتا (رويترز)

سيشارك النجم لامين يامال أساسياً مع منتخب بلاده إسبانيا، في مواجهة السعودية، الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026 لكرة القدم، وذلك بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

وبعد أن شارك نحو عشرين دقيقة، الاثنين الماضي، أمام الرأس الأخضر، يدفع به مدرب «لا روخا» لويس دي لا فوينتي، أساسياً في مركز الجناح الأيمن.

ومن المتوقع أن يخوض الشاب الذي سيبلغ قريباً 19 عاماً، نحو ساعة من اللعب في أتلانتا، وفق ما أكده عشية المباراة مدرب أبطال أوروبا أمام الصحافة.

وبالإضافة إلى يامال، أجرى دي لا فوينتي 3 تغييرات مقارنة بالمباراة الافتتاحية التي انتهت بالتعادل السلبي أمام الرأس الأخضر المصنَّف 64 عالمياً: إشراك بيدرو بورو في مركز الظهير الأيسر، وإعادة بيدري إلى وسط الميدان، مع الاعتماد على داني أولمو وأليكس بايينا في الهجوم.

أما الجناح الآخر نيكو ويليامز الذي يعاني أيضاً من إصابة في الفخذ، فسيكون احتياطياً، كما في المباراة الماضية، وسيعوِّضه بايينا وليس فيران توريس.

وتخوض إسبانيا مواجهة السعودية بتشكيلة مؤلفة من: أوناي سيمون، مارك كوكوريّا، باو كوبارسي، إيميريك لابورت، بيدرو بورو، رودري، بيدري، لامين يامال، داني أولمو، أليكس بايينا، ميكيل أويارسابال.

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«دورة هاله»: تيافو يُتوّج باللقب على حساب فريتز

فرانسيس تيافو يحتفل بلقب هاله مع صديقته (رويترز)
فرانسيس تيافو يحتفل بلقب هاله مع صديقته (رويترز)
  • هاله: «الشرق الأوسط»
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  • هاله: «الشرق الأوسط»
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«دورة هاله»: تيافو يُتوّج باللقب على حساب فريتز

فرانسيس تيافو يحتفل بلقب هاله مع صديقته (رويترز)
فرانسيس تيافو يحتفل بلقب هاله مع صديقته (رويترز)

تُوّج الأميركي فرانسيس تيافو المصنف 26 عالمياً بلقب دورة هاله الألمانية لكرة المضرب (500 نقطة)، بفوزه الأحد في المباراة النهائية على مواطنه تايلور فريتز التاسع 6 - 4 و6 – 4، وذلك قبل أسبوع من انطلاق بطولة ويمبلدون.

وحقق تيافو البالغ 28 عاماً، لقبه الرابع في دورات المحترفين، والأول في فئة 500 نقطة. ويعود آخر تتويج له إلى عام 2023 على الملاعب العشبية في دورة شتوتغارت الألمانية. ومذّاك، مُني بأربع هزائم في المباريات النهائية، بما في ذلك نهائي دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة أمام الإيطالي يانيك سينر في 2024.

وخلال هذا الأسبوع في هاله في وسط ألمانيا، تفوّق تيافو على ثلاثة لاعبين من العشرة الأوائل عالمياً هم الإيطالي فلافيو كوبولي العاشر ووصيف بطولة رولان غاروس، في الدور الأول، والكندي فيليكس أوجيه - ألياسيم الرابع في ربع النهائي، ثم فريتز في المباراة النهائية.

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الرياضة تنس ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

مالاغو الأوفر حظاً لتولّي رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

جوفاني مالاغو (رويترز)
جوفاني مالاغو (رويترز)
  • روما: «الشرق الأوسط»
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  • روما: «الشرق الأوسط»
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مالاغو الأوفر حظاً لتولّي رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

جوفاني مالاغو (رويترز)
جوفاني مالاغو (رويترز)

سيكون للاتحاد الإيطالي لكرة القدم رئيس جديد يوم الاثنين، من المرجح جداً أن يكون جوفاني مالاغو الرئيس السابق للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026، الذي سيتعين عليه بشكل خاص إعادة إحياء منتخب حُرم من المشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة توالياً.

ومنذ خسارة بطل العالم أربع مرات في نهائي الملحق الأوروبي أمام البوسنة والهرسك (1-1 بعد التمديد، 1-4 بركلات الترجيح) في 31 مارس (آذار) في زينيتسا، تعيش كرة القدم الإيطالية أزمة غير مسبوقة.

وفي أعقاب هذه النكسة، قدم غابرييلي غرافينا، رئيس الاتحاد منذ 2018، استقالته، وحذا حذوه بعد ساعات قليلة مدير المنتخب جانلويجي بوفون، ثم المدرب جينارو غاتوزو الذي كان يتولى منصبه منذ يونيو (حزيران) 2025.

ومن المفترض أن تتيح الجمعية الانتخابية للاتحاد التي ستنعقد في فندق كبير في روما، انطلاق عملية إعادة بناء كرة القدم الإيطالية في خضم مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقد أعلن مرشحان ترشحهما للمنصب، هما مالاغو وجانكارلو أبيتي الذي سبق أن ترأس الاتحاد بين 2007 و2014. وما لم يحدث تحول كبير، يرجح أن تميل الكفة بشكل واضح لصالح مالاغو (67 عاماً).

وحظي الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية بين 2013 و2025، بدعم أندية الدوري الإيطالي (سيري آ) ورابطتي اللاعبين المدربين التي تمثل 18في المائة و20 في المائة و10 في المائة على التوالي من الأصوات.

وسيواجه الرئيس الجديد تحديات كبيرة: سيتعيّن عليه سريعاً تعيين مدرب جديد قد يكون أنتونيو كونتي أو روبرتو مانشيني، وكلاهما سبق لهما شغل هذا المنصب.

كما سيكون مطالباً بإصلاح نظام تكوين اللاعبين الذي يُعتبر مسؤولاً عن الإخفاقات المتكررة للمنتخب، إضافة إلى إدارة ملف كأس أوروبا 2032 الذي تستضيفه إيطاليا بالشراكة مع تركيا، وهو ملف شائك بسبب الحالة المتهالكة للملاعب الإيطالية.

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الدوري الإيطالي رياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا كأس أوروبا كأس العالم إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

رئيس «ميونيخ 1860»: النادي سيضطر إلى إشهار الإفلاس

النادي هبط إلى دوري الدرجة الـ4 بعد فشله في الوفاء بمتطلبات ترخيص الـ3 (رويترز)
النادي هبط إلى دوري الدرجة الـ4 بعد فشله في الوفاء بمتطلبات ترخيص الـ3 (رويترز)
  • ميونيخ ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميونيخ ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس «ميونيخ 1860»: النادي سيضطر إلى إشهار الإفلاس

النادي هبط إلى دوري الدرجة الـ4 بعد فشله في الوفاء بمتطلبات ترخيص الـ3 (رويترز)
النادي هبط إلى دوري الدرجة الـ4 بعد فشله في الوفاء بمتطلبات ترخيص الـ3 (رويترز)

قال رئيس نادي «ميونيخ 1860»، غيرنوت مانغ، الأحد، إن النادي؛ بطل الدوري الألماني سابقاً، سوف يضطر إلى التقدم بطلب لإشهار الإفلاس، لكن ذلك قد يمنح النادي فرصة كبيرة للعودة بقوة.

وهبط النادي إلى دوري الدرجة الـ4 بعد فشله في الوفاء بمتطلبات الترخيص اللازمة للمشاركة في الدرجة الـ3، وذلك عقب إلغاء المستثمر الأردني حسن إسميك قرضاً كان قد وعد بتقديمه.

وقرر النادي بعد ذلك إنهاء تعاونه مع إسميك، الذي يطعن على هذا القرار عبر فريقه القانوني، بينما يستأنف «ميونيخ 1860» قرار هبوطه أمام الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وقال مانغ، خلال الجمعية العمومية للنادي الأحد: «وفقاً للوضع الحالي، فستضطر شركة كرة القدم (كيه جي إيه إيه) إلى التقدم بطلب لإشهار الإفلاس الأسبوع المقبل».

وألقى مانغ باللوم على تصرفات إسميك، موضحاً أنه «أصر، على سبيل المثال، على إدخال مستثمر آخر لم يُكشف عن هويته، كما أن مصدر أمواله كان مجهولاً، ولكن بما أن أعضاء مجلس الرقابة المتطوعين يتحملون مسؤولية شخصية قانونية، بما في ذلك في حال وقوع مخالفات تتعلق بغسل الأموال؛ فإنه لم يكن أمام النادي خيار سوى رفض هذا المقترح».

ويعدّ نادي «ميونيخ 1860» أحد الأعضاء المؤسسين لـ«الدوري الألماني (بوندسليغا)» عام 1963، وقد تُوج بلقب الدوري عام 1966، كما أحرز النادي لقب «كأس ألمانيا» مرتين، وبلغ نهائي «بطولة كأس الكؤوس الأوروبية» عام 1965.

لكن «ميونيخ 1860» لم يلعب في دوري الدرجة الأولى منذ عام 2004، وهو يشارك في دوري الدرجة الـ3 منذ عام 2018.

وظل إسميك شخصية مثيرة للجدل منذ بدأ الاستثمار في النادي عام 2011.

وقال مانغ إن الوضع الجديد يمثل «أعظم فرصة لنادي (ميونيخ 1860) منذ سنوات طويلة جداً»، مضيفاً: «لدينا فرصة فريدة لوضع مستقبل نادينا بين أيدينا».

وقال إن الصورة ستكون أوضح خلال أسبوعين، وإن الإدارة ستجري محادثات مع اللاعبين، ثم «ستبني فريقاً قوياً يليق بهذا النادي ويعكس مكانته على أرض الملعب».

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