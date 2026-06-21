مونديال 2026: يامال في التشكيلة الأساسية لإسبانيا أمام السعودية

سيشارك النجم لامين يامال أساسياً مع منتخب بلاده إسبانيا، في مواجهة السعودية، الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026 لكرة القدم، وذلك بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

وبعد أن شارك نحو عشرين دقيقة، الاثنين الماضي، أمام الرأس الأخضر، يدفع به مدرب «لا روخا» لويس دي لا فوينتي، أساسياً في مركز الجناح الأيمن.

ومن المتوقع أن يخوض الشاب الذي سيبلغ قريباً 19 عاماً، نحو ساعة من اللعب في أتلانتا، وفق ما أكده عشية المباراة مدرب أبطال أوروبا أمام الصحافة.

وبالإضافة إلى يامال، أجرى دي لا فوينتي 3 تغييرات مقارنة بالمباراة الافتتاحية التي انتهت بالتعادل السلبي أمام الرأس الأخضر المصنَّف 64 عالمياً: إشراك بيدرو بورو في مركز الظهير الأيسر، وإعادة بيدري إلى وسط الميدان، مع الاعتماد على داني أولمو وأليكس بايينا في الهجوم.

أما الجناح الآخر نيكو ويليامز الذي يعاني أيضاً من إصابة في الفخذ، فسيكون احتياطياً، كما في المباراة الماضية، وسيعوِّضه بايينا وليس فيران توريس.

وتخوض إسبانيا مواجهة السعودية بتشكيلة مؤلفة من: أوناي سيمون، مارك كوكوريّا، باو كوبارسي، إيميريك لابورت، بيدرو بورو، رودري، بيدري، لامين يامال، داني أولمو، أليكس بايينا، ميكيل أويارسابال.