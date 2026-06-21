ناغلسمان يعتمد أونداف أساسياً بعد تألقه أمام كوت ديفوار

قال يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، إن دينيز أونداف قد يحظى بفرصة للمشاركة أساسياً لأول مرة في كأس العالم بعدما سجّل هدفين في الفوز 2-1 على كوت ديفوار ليضمن فريقه مكاناً في أدوار خروج المغلوب لأول مرة منذ 2014.

وكان مهاجم شتوتغارت شارك بديلاً وقاد انتفاضة ألمانيا التي كانت متأخرة 1-صفر، يوم السبت، في ملعب تورونتو المكتظ بالجماهير، بعد أن سجّل هدفاً أيضاً كبديل في المباراة الافتتاحية أمام كوراساو.

وقال ناغلسمان للصحافيين: «ربما يبدأ المباراة في المرة المقبلة... أعتقد أن كل لاعب يتمنى أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية، لكنني أعتقد أنه سعيد جداً بوضعه الحالي».

وقدّم أونداف أداءً مقنعاً يستحق على إثره الانضمام إلى التشكيلة الأساسية، ورفع رصيده إلى 9 أهداف في 8 مباريات خاضها مع المنتخب الألماني. وأقرّ ناجلزمان، الذي تعرض لضغوط من أجل الاعتماد على أونداف في التشكيلة الأساسية، بتألق المهاجم، لكنه ظل حذراً بشأن تعطيل إيقاعه. وشدّد المدرب على أن تسجيل الأهداف هو الأهم، وقد لا يرغب في إفساد انسيابية المهاجم.

وأونداف، الذي احتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني خلف هاري كين الموسم المنصرم، أول لاعب ألماني يسجل في أول مباراتين يخوضهما في كأس العالم منذ ميروسلاف كلوزه في عام 2002.