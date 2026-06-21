جوناثان تاه: بدلاء ألمانيا لعبوا دور البطولة أمام كوت ديفوار

قال جوناثان تاه، مدافع منتخب ألمانيا، إن البدلاء لعبوا دور البطولة في الفوز 2 - 1 على كوت ديفوار، مساء السبت، في الجولة الثانية لكأس العالم.
وقال تاه، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «كان لدينا كل ما يلزم للنجاح في بطولة كبيرة، خاصة عقلية الفوز وروح الفريق».
أضاف: «لم نستسلم، بل واصلنا التقدم، والبدلاء أضافوا روحاً جديدة على المباراة».
وختم مدافع بايرن ميونيخ: «دينيز أونداف يستحق إشادة خاصة، بعدما قدّم أداءً مذهلاً».
وضمن هذا الفوز أول تأهل لألمانيا من دور المجموعات منذ تتويجها بلقب مونديال 2014 في البرازيل، الذي أعقبه خروج من الدور الأول مرتين متتاليتين في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022.
وسيختتم المنتخب الألماني مشواره في الدور الأول بمواجهة الإكوادور يوم الخميس المقبل.