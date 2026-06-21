عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:54 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

جوناثان تاه: بدلاء ألمانيا لعبوا دور البطولة أمام كوت ديفوار

جوناثان تاه في صراع على الكرة مع أيوني مهاجم كوت ديفوار (د.ب.أ)
جوناثان تاه في صراع على الكرة مع أيوني مهاجم كوت ديفوار (د.ب.أ)
  • تورنتو : «الشرق الأوسط»
TT
  • تورنتو : «الشرق الأوسط»
TT

جوناثان تاه: بدلاء ألمانيا لعبوا دور البطولة أمام كوت ديفوار

جوناثان تاه في صراع على الكرة مع أيوني مهاجم كوت ديفوار (د.ب.أ)
جوناثان تاه في صراع على الكرة مع أيوني مهاجم كوت ديفوار (د.ب.أ)

قال جوناثان تاه، مدافع منتخب ألمانيا، إن البدلاء لعبوا دور البطولة في الفوز 2 - 1 على كوت ديفوار، مساء السبت، في الجولة الثانية لكأس العالم.

وقال تاه، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «كان لدينا كل ما يلزم للنجاح في بطولة كبيرة، خاصة عقلية الفوز وروح الفريق».

أضاف: «لم نستسلم، بل واصلنا التقدم، والبدلاء أضافوا روحاً جديدة على المباراة».

وختم مدافع بايرن ميونيخ: «دينيز أونداف يستحق إشادة خاصة، بعدما قدّم أداءً مذهلاً».

وضمن هذا الفوز أول تأهل لألمانيا من دور المجموعات منذ تتويجها بلقب مونديال 2014 في البرازيل، الذي أعقبه خروج من الدور الأول مرتين متتاليتين في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022.

وسيختتم المنتخب الألماني مشواره في الدور الأول بمواجهة الإكوادور يوم الخميس المقبل.

مواضيع
كأس العالم كندا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مدرب الرأس الأخضر: نسعى لأن نكون مصدر إلهام للمنتخبات المستضعفة في أفريقيا

رياضة عالمية بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر خلال المؤتمر (أ.ب)

مدرب الرأس الأخضر: نسعى لأن نكون مصدر إلهام للمنتخبات المستضعفة في أفريقيا

يأمل بوبيشتا، مدرب الرأس الأخضر، أن يكون سعي فريقه لإثبات قدرته على المنافسة في كأس العالم مصدر إلهام للفرق المستضعفة في جميع أنحاء أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (ميامي )
رياضة عالمية بيلسا خلال المؤتمر (رويترز)
رياضة عالمية

بيلسا: «استراحة الترطيب» لا تضيف شيئاً لكرة القدم... بل تسلبها الكثير

قال مارسيلو بيلسا، مدرب منتخب أوروغواي، إن استراحة الترطيب التي استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خلال مباريات كأس العالم لا تضيف شيئاً إلى كرة القدم.

«الشرق الأوسط» (ميامي)
رياضة عالمية هاري كين (د.ب.أ)
رياضة عالمية

كين يحفز لاعبي إنجلترا في كأس العالم بـ«الموسيقى الريفية»

كشف دان بيرن، مدافع منتخب إنجلترا، أن هاري كين قائد الفريق يشعل حماس لاعبي المنتخب الإنجليزي أثناء المشاركة في كأس العالم من خلال قائمة أغاني الموسيقى الشعبية.

«الشرق الأوسط» (كانساس سيتي)
رياضة عالمية فاي يوجه لاعبيه خلال استراحة الترطيب (أ.ب)
رياضة عالمية

مدرب كوت ديفوار: خسارتنا أمام ألمانيا «درس»

قال إيميرس فاي، مدرب كوت ديفوار، إنه يشعر بالإحباط إثر هزيمة فريقه 2-1 أمام ألمانيا في مباراة متقاربة بكأس العالم.

«الشرق الأوسط» (تورونتو )
رياضة عالمية ناغلسمان يحيي أونداف بعد نهاية المباراة (رويترز)
رياضة عالمية

ناغلسمان يعتمد أونداف أساسياً بعد تألقه أمام كوت ديفوار

قال يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، إن دينيز أونداف قد يحظى بفرصة للمشاركة أساسياً لأول مرة في كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (تورونتو)
الرياضة رياضة عالمية

مدرب الرأس الأخضر: نسعى لأن نكون مصدر إلهام للمنتخبات المستضعفة في أفريقيا

بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر خلال المؤتمر (أ.ب)
بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر خلال المؤتمر (أ.ب)
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT

مدرب الرأس الأخضر: نسعى لأن نكون مصدر إلهام للمنتخبات المستضعفة في أفريقيا

بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر خلال المؤتمر (أ.ب)
بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر خلال المؤتمر (أ.ب)

يأمل بوبيشتا، مدرب الرأس الأخضر، أن يكون سعي فريقه لإثبات قدرته على المنافسة في كأس العالم مصدر إلهام للفرق المستضعفة في جميع أنحاء أفريقيا، ليؤمنوا بأنه لا حدود لأحلامهم.

وقطع الفريق شوطاً طويلاً في إثبات وجهة نظره عندما قدّم، في أول مشاركة له في كأس العالم، أداءً دفاعياً رائعاً ليحسم التعادل سلبياً أمام إسبانيا، حاملة لقب بطولة أوروبا، يوم الاثنين الماضي.

ويواجه الفريق يوم الأحد أوروغواي، القوة القادمة من أميركا الجنوبية، في استاد ميامي ساعياً إلى الحفاظ على مساره نحو تحقيق هدفه، المتمثل في بلوغ مراحل خروج المغلوب عن المجموعة الثامنة.

وقال بوبيشتا: «نحن لا نمثل الرأس الأخضر فحسب، بل نمثل أفريقيا أيضاً، بكل المشكلات التي تعاني منها قارتنا».

وأضاف: «أن يتمكن بلد مثل بلدنا من تحقيق هذا الحلم والحضور إلى هنا للتنافس مع أفضل الفرق في العالم، يعني أن أي طفل في أفريقيا... يمكنه أن يحلم بهذا الحلم. الهدف هو أن يساعدهم هذا الحلم على الإيمان بقدرتهم على تحقيق أي هدف».

وأضاف بوبيشتا أن مشاركة فريقه في كأس العالم تهدف أيضاً إلى وضع الرأس الأخضر، ليس أولئك الذين ولدوا في الجزر فقط، بل في الشتات أيضاً، في مكانة راسخة على الخريطة العالمية.

وتابع: «أمضينا سنوات عديدة في العمل والبحث والسعي حتى يصبح بلدنا معروفاً للعالم».

واستطرد: «يمكنكم أن تروا مدى سعادة شعبنا في كل مكان بفضل ما حقّقه المنتخب. ولكن الأهم من ذلك أن منتخبنا الوطني يجسد هويتنا (التنظيم، والكفاح)، من أجل تحقيق الأهداف حتى مع إدراك صعوبتها والقتال لتحقيقها بشخصية وعزيمة».

وقال بوبيشتا إن اللاعبين كانوا واثقين من الاستراتيجيات التي أبقت إسبانيا دون تسجيل أهداف، لكنه أشار إلى أن الفريق سيسعى إلى اللعب بشكل هجومي أكثر قليلاً ضد أوروغواي وفي مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد السعودية.

وقال: «كنا نودّ أن نقدم المزيد على الصعيد الهجومي، لكن علينا أن ندرك مستوى إسبانيا».

وأضاف: «من الواضح أننا نشعر بأننا قادرون على تقديم المزيد هجومياً، وسنحاول القيام بذلك في المباراتين المقبلتين».

مواضيع
كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

بيلسا: «استراحة الترطيب» لا تضيف شيئاً لكرة القدم... بل تسلبها الكثير

بيلسا خلال المؤتمر (رويترز)
بيلسا خلال المؤتمر (رويترز)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT

بيلسا: «استراحة الترطيب» لا تضيف شيئاً لكرة القدم... بل تسلبها الكثير

بيلسا خلال المؤتمر (رويترز)
بيلسا خلال المؤتمر (رويترز)

قال مارسيلو بيلسا، مدرب منتخب أوروغواي، إن استراحة الترطيب التي استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خلال مباريات كأس العالم لا تضيف شيئاً إلى كرة القدم، بل إنها تقوض جوهر ثقافتها.

واستحدث الفيفا فترات راحة لمدة 3 دقائق في منتصف كل شوط بسبب درجات الحرارة المرتفعة في المدن المضيفة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكن هذه الفترات أثارت آراء متباينة بين اللاعبين والمدربين.

ويقول المنتقدون إن هذه الاستراحات، التي تقسم المباراة فعلياً إلى 4 أرباع، تتيح ببساطة لمحطات البثّ الاستفادة من الفواصل الإعلانية التي تزيد مدتها عن دقيقتين.

وقال بيلسا للصحافيين: «اللعب 4 مرات بدلاً من مرتين يغير مفهوم ما تم بناؤه ثقافياً للنظر إلى كرة القدم. هذا التغيير الثقافي لا يضيف شيئاً، بل يسلب الكثير. سأقول إن كرة القدم كانت لها خصائص مميزة قبل هذا القرار، والآن أصبحت لها خصائص أخرى. الناس يقعون في حب هذه اللعبة بسبب سماتها المميزة. بالطبع، نثني على تقنيات مثل حكم الفيديو المساعد ونقدرها. فالتكنولوجيا توفر المزيد من الفرص. وهناك نية أخرى وراء هذه الفواصل، والاستنتاجات التي أقدمها هنا ليست من بنات أفكاري حقاً. بل إنني أردد ما أسمعه أيضاً».

وتلتقي أوروغواي مع الرأس الأخضر في الجولة الثانية من دور المجموعات، في ظل تنافس شديد على صدارة المجموعة الثامنة، إذ تتساوى الفرق الأربعة في النقاط برصيد نقطة واحدة لكل منها.

وتعادل منتخب الرأس الأخضر سلبياً مع إسبانيا، بطلة أوروبا، بفضل أداء دفاعي بارع، وقال بيلسا إن أوروغواي ستستخلص الدروس من الكتلة الدفاعية المنخفضة التي واجهتها في التعادل 1-1 مع السعودية.

وأوضح بيلسا: «سيطرنا على الكرة بشكل كبير، لكننا لم نخلق سوى فرص قليلة جداً في الشوط الأول»، مضيفاً أن الفريق يعرف بالفعل الصورة التي عليه اللعب بها.

وأضاف: «في الشوط الثاني، تعاملنا مع الكرة بسرعة وبنزعة هجومية وديناميكية بطبيعتها مع مستوى مرتفع من الحركة».

مواضيع
كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

كين يحفز لاعبي إنجلترا في كأس العالم بـ«الموسيقى الريفية»

هاري كين (د.ب.أ)
هاري كين (د.ب.أ)
  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

كين يحفز لاعبي إنجلترا في كأس العالم بـ«الموسيقى الريفية»

هاري كين (د.ب.أ)
هاري كين (د.ب.أ)

كشف دان بيرن، مدافع منتخب إنجلترا، أن هاري كين قائد الفريق يشعل حماس لاعبي المنتخب الإنجليزي أثناء المشاركة في كأس العالم من خلال قائمة أغاني الموسيقى الشعبية (موسيقى الريف).

تحدث كين عن إعجابه بأداء الجماهير لأغنية «وندروول» الشهيرة لفرقة أواسيس بعد الفوز 4 - 2 على كرواتيا في افتتاح مشوار الفريقين بمونديال 2026، لكن موسيقى الريف الصاخبة هي ما تحفز قائد منتخب إنجلترا بشكل أكبر.

أضاف بيرن، عبر وكالة الأنباء البريطانية، أن كين من أشد المعجبين بموسيقى الريف الحديثة، وأن قائمة أغانيه المختارة تضم مغني الريف مورجان والين، وديلان جوسيت، وزاك برايان، ولوك برايان، وفرقة ذا باند بيري، ووايت فلوريس، وكين براون، ولوك كومبس.

وحضر كين، وبيرن، وحارس المرمى جيسون ستيل، حفلاً للمغنية إيلا لانغلي في ضواحي كانساس سيتي، الجمعة.

وقال بيرن، مدافع نيوكاسل، إنه حضر الحفل مرتدياً زي رعاة البقر.

وبعد هذا الحفل، ركّز منتخب إنجلترا على استئناف تدريباته استعداداً لمواجهة غانا يوم الثلاثاء المقبل في بوسطن.

مواضيع
كأس العالم أميركا