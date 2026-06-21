أونداف بعد ثنائيته في كوت ديفوار: أستطيع التسجيل في كل المباريات

فاز المهاجم الألماني دينيز أونداف بجائزة رجل المباراة التي انتهت بفوز ثمين لبلاده على كوت ديفوار بنتيجة 2 - 1، مساء السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم 2026.

بدأ أونداف اللقاء على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 60 مكان زميله الشاب، جمال موسيالا، والنتيجة تشير إلى تقدم الأفيال بهدف فرانك كيسي في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وبعد نزوله، سجّل أونداف هدفي ألمانيا بعد تمريرتين حاسمتين من البديل الآخر نديم أميري وفيليكس نيميشا في الدقيقتين 68 و94.

ورفع دينيز أونداف رصيده إلى 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين في مونديال 2026 بعدما ساهم في الفوز الكاسح على كوراساو بنتيجة 7 - 1 في الجولة الأولى.

وصرّح أونداف عبر قناة «زد دي إف»، عقب تحقيق ألمانيا أول فوزين متتاليين منذ مونديال 2006: «أحاول الاستفادة من ثقتي بنفسي داخل أرض الملعب، وأعلم جيداً أنني قادر على التسجيل في كل مباراة».

أضاف مهاجم شتوتغارت: «لا أشعر بأي توتر، إنها مجرد مباراة كرة قدم، نحن نسير على الطريق الصحيح، لكن كل المنافسين أقوياء، سنحافظ على هذه الروح المعنوية العالية، فهي ميزة إيجابية لفريقنا».

وأضاف المهاجم الألماني: «من المهم أن يدرك جميع اللاعبين أنه حتى البدلاء بإمكانهم حسم المباريات، إنها رسالة مهمة للغاية للفريق».

وختم تصريحاته: «لقد أظهرنا شخصية قوية اليوم، وأثبتنا أننا نريد الوصول لأقصى طموح ممكن».