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رغم خماسية السويد... كومان ينتظر مزيداً من التحسن لهولندا

كومان يراقب أداء لاعبيه خلال المباراة (أ.ف.ب)
كومان يراقب أداء لاعبيه خلال المباراة (أ.ف.ب)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT

رغم خماسية السويد... كومان ينتظر مزيداً من التحسن لهولندا

كومان يراقب أداء لاعبيه خلال المباراة (أ.ف.ب)
كومان يراقب أداء لاعبيه خلال المباراة (أ.ف.ب)

يؤمن رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، بأنه كان هناك مجال للتحسن أكثر، في مباراة فريقه ضد السويد بنهائيات كأس العالم.

وحقق المنتخب الهولندي فوزاً ساحقاً على السويد بنتيجة 5 / 1 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال كومان عقب المباراة: «كنا نريد الفوز بالمباراة الأولى، لكن ما حدث أننا تعادلنا 2 / 2 ضد اليابان، لذا كانت هناك ضغوط علينا اليوم لأننا لا نريد أن نؤجل الحسم حتى الجولة الأخيرة».

وأضاف: «قدمنا أداء جيداً في الكثير من أوقات المباراة، لكن رغم الفوز 5 / 1 يمكنك أن ترى أننا احتجنا للكثير من الوقت من أجل مواكبة أسلوب لعب المنافس عندما أصبح مختلفاً، إنه انتصار جيد، ونتيجة جيدة، لكن هناك لحظات تجعلنا نقول إنه كان هناك مجال للتحسن».

وأبدى كومان سعادته بمستوى لاعبه برايان بروبي، الذي حصل على ثقة استغلها لتسجيل هدفين، حيث قال في تصريحات نقلها موقع «إن أو إس» الهولندي: «بداية المباراة كانت رائعة، منحتنا الثقة».

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ألميرون يعيش كابوس «التعديلات الجديدة» في المونديال

ألميرون لحظة تعرضه للطرد (أ.ف.ب)
ألميرون لحظة تعرضه للطرد (أ.ف.ب)
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
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ألميرون يعيش كابوس «التعديلات الجديدة» في المونديال

ألميرون لحظة تعرضه للطرد (أ.ف.ب)
ألميرون لحظة تعرضه للطرد (أ.ف.ب)

كانت جماهير باراغواي تضع كامل ثقتها في صانع اللعب ميغيل ألميرون لقيادة حملتها في كأس العالم، لكن مشاركة لاعب أتلانتا يونايتد في البطولة تحولت إلى كابوس بسبب تعديلات قوانين اللعبة التي بدأ تطبيقها في النسخة المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحصل ألميرون لاعب نيوكاسل يونايتد السابق على بطاقة حمراء مباشرة لتغطيته فمه خلال محادثة مع اللاعب التركي مرت مولدور السبت، في أول حالة تُطبق فيها القاعدة الجديدة في كأس العالم.

وطُرد ألميرون في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عقب هذه المحادثة، وأكدت تقنية حكم الفيديو المساعد القرار، في حين كانت باراغواي متقدمة 1-صفر في مباراة الفريقين بالمجموعة الرابعة.

ويحصل اللاعبون الذين يغطون أفواههم بيدهم أو ذراعهم أو قميصهم، في المواقف التي تنطوي على مواجهة، على بطاقة حمراء. ودخلت هذه القاعدة حيز التنفيذ بعد اتهام جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، بإطلاق عبارات تمييزية ضد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، وهو يغطي فمه.

وعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بريستياني بالإيقاف ست مباريات، وجرى تمديد العقوبة لتشمل جميع المباريات على مستوى العالم. لكن تلك لم تكن المرة الأولى التي تؤدي فيها تعديلات القوانين التي أجراها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على قوانين اللعبة إلى معاقبة ألميرون في كأس العالم.

وتلقى ألميرون بطاقة صفراء في الدقيقة 53 خلال خسارة باراغواي 4-1 من الولايات المتحدة في المباراة الافتتاحية، بعد أن حصل على خطأ لصالحه في البداية.

ومع تعديل بروتوكول حكم الفيديو المساعد لزيادة صلاحياته في التدخل في الحالات غير الواضحة، طلب القائمون على التكنولوجيا من الحكم التحقق من الواقعة على شاشة بجانب الملعب اتضح من خلالها أن ألميرون تعمد السقوط، ليعدل الحكم عن قراره ويشهر البطاقة الصفراء للاعب باراغواي.

وقال كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) للصحافيين هذا الشهر: «وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على مجموعة من التغييرات المهمة في قوانين اللعبة، وستكون كأس العالم 2026 أول بطولة كبرى تشهد تطبيقها. تهدف هذه التعديلات لمكافحة التمييز، والحد من إضاعة الوقت، وتعزيز وتيرة المباراة، وتحسين تجربة اللاعبين والمشجعين على حد سواء».

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

النمساوي لايمر: ميسي الأفضل في العالم

لايمر خلال مشاركته في مباراة الأردن (إ.ب.أ)
لايمر خلال مشاركته في مباراة الأردن (إ.ب.أ)
  • زيورخ: «الشرق الأوسط»
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  • زيورخ: «الشرق الأوسط»
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النمساوي لايمر: ميسي الأفضل في العالم

لايمر خلال مشاركته في مباراة الأردن (إ.ب.أ)
لايمر خلال مشاركته في مباراة الأردن (إ.ب.أ)

أكد النجم النمساوي كونراد لايمر أن مواجهة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهائيات كأس العالم 2026 تمثل التحدي الأكبر لمنتخب بلاده الموجود في المجموعة العاشرة القوية رفقة الأرجنتين والجزائر والأردن.

وأوضح لاعب بايرن ميونيخ الألماني في مقابلة خاصة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن اللعب ضد حامل اللقب يمنح فريقه دافعاً استثنائياً، واصفاً ميسي بأنه اللاعب الأفضل في العالم، ومشدداً على أن مواجهة نجوم من هذا الطراز العالمي هي المقياس الحقيقي الذي يكشف للمنتخب النمساوي مدى قوته وقدرته على مقارعة الكبار في المحفل العالمي.

وأشار النجم البالغ من العمر 28 عاماً إلى أن طموحاته مع منتخب بلاده في أول مشاركة له بالمونديال، لا حدود لها رغم صعوبة المجموعة، مبيناً أن النمسا تمتلك توليفة قوية وتناغماً كبيراً بين عناصرها تحت قيادة المدرب رالف رانجنيك.

وأشاد لايمر بالدور القيادي والمحوري لقائد الفريق ديفيد ألابا، مؤكداً أنه اللاعب الأعظم في تاريخ كرة القدم النمساوية بالنظر إلى مسيرته الحافلة بالألقاب، وأن وجوده يمنح زملاءه ثقة مطلقة وتوجيهات حاسمة داخل الملعب وخارجه للذهاب بعيداً، وتخطي مرحلة المجموعات في المونديال الحالي.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

عواصف رعدية تحتجز جماهير هولندا والسويد في مدرجات الملعب

الجماهير اضطرت للبقاء في الملعب بعد نهاية اللقاء (أ.ب)
الجماهير اضطرت للبقاء في الملعب بعد نهاية اللقاء (أ.ب)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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عواصف رعدية تحتجز جماهير هولندا والسويد في مدرجات الملعب

الجماهير اضطرت للبقاء في الملعب بعد نهاية اللقاء (أ.ب)
الجماهير اضطرت للبقاء في الملعب بعد نهاية اللقاء (أ.ب)

أصدرت السلطات التنظيمية في مدينة هيوستن الأميركية توجيهات عاجلة للجماهير بضرورة الاحتماء والبقاء داخل المدرجات عقب نهاية مباراة هولندا والسويد، السبت، في كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز كاسح للطواحين بنتيجة 5-1، وذلك نظرًا لظهور وميض البرق والعواصف الرعدية في المنطقة المحيطة بالملعب.

وفور إطلاق صافرة النهاية، أطلقت الإذاعة الداخلية لاستاد هيوستن (ملعب إن آر جي) نداءات تحذيرية، كما ظهرت لوحات الفيديو العملاقة في كلا جانبي الملعب وهي تطالب الحضور البالغ عددهم قرابة 69 ألف مشجع، بعدم المغادرة حتى زوال الخطر.

واستغلت الجماهير الهولندية التي شكلت الأغلبية الساحقة في المدرجات هذا الانتظار للاحتفال بالفوز العريض، حيث واصلت الرقص والهتاف وسط الأجواء الموسيقية بانتظار الضوء الأخضر للمغادرة بأمان، في الوقت الذي أشارت فيه التوقعات الجوية إلى استمرار هطول الأمطار لنحو ساعة كاملة عقب نهاية اللقاء.

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