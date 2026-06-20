رغم خماسية السويد... كومان ينتظر مزيداً من التحسن لهولندا

يؤمن رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، بأنه كان هناك مجال للتحسن أكثر، في مباراة فريقه ضد السويد بنهائيات كأس العالم.

وحقق المنتخب الهولندي فوزاً ساحقاً على السويد بنتيجة 5 / 1 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال كومان عقب المباراة: «كنا نريد الفوز بالمباراة الأولى، لكن ما حدث أننا تعادلنا 2 / 2 ضد اليابان، لذا كانت هناك ضغوط علينا اليوم لأننا لا نريد أن نؤجل الحسم حتى الجولة الأخيرة».

وأضاف: «قدمنا أداء جيداً في الكثير من أوقات المباراة، لكن رغم الفوز 5 / 1 يمكنك أن ترى أننا احتجنا للكثير من الوقت من أجل مواكبة أسلوب لعب المنافس عندما أصبح مختلفاً، إنه انتصار جيد، ونتيجة جيدة، لكن هناك لحظات تجعلنا نقول إنه كان هناك مجال للتحسن».

وأبدى كومان سعادته بمستوى لاعبه برايان بروبي، الذي حصل على ثقة استغلها لتسجيل هدفين، حيث قال في تصريحات نقلها موقع «إن أو إس» الهولندي: «بداية المباراة كانت رائعة، منحتنا الثقة».