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الرياضة رياضة عالمية

السامبا البرازيلية تعزف بثلاثية في شباك هايتي

كونيا يحتفل مع فينيسيوس بعد هدفه الثاني في هايتي (أ.ف.ب)
كونيا يحتفل مع فينيسيوس بعد هدفه الثاني في هايتي (أ.ف.ب)
  • فيلادلفيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادلفيا: «الشرق الأوسط»
TT

السامبا البرازيلية تعزف بثلاثية في شباك هايتي

كونيا يحتفل مع فينيسيوس بعد هدفه الثاني في هايتي (أ.ف.ب)
كونيا يحتفل مع فينيسيوس بعد هدفه الثاني في هايتي (أ.ف.ب)

قاد فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا منتخب البرازيل إلى تصحيح مساره بعد تعادل أمام المغرب في مستهل مشواره ضمن كأس العالم 2026، بتخطّيه هايتي 3-0 الجمعة على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا بالولايات المتحدة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ليقترب بذلك من بلوغ دور الـ32.

وتألّق فينيسيوس بمساهمته في الهدفين الأولين اللذين حملا توقيع كونيا (23 و36)، قبل تسجيله بنفسه الهدف الثالث (45+3).

ووضعت البرازيل قدماً في دور الـ32، بعدما رفعت رصيدها إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، متفوقة على المغرب الفائزة في وقت سابق على اسكوتلندا 1-0، بفارق الأهداف في المركز الثاني.

وتأتي اسكوتلندا، التي تواجه البرازيل في مباراة حاسمة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما تقبع هايتي في المركز الأخير من دون نقاط، وودّعت النهائيات رسمياً.

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الباراغوياني ميغل ألميرون وحسرة كبيرة بعد طرده (أ.ف.ب)
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT

ألميرون... أول لاعب يُطرد بقانون «تغطية الفم»

الباراغوياني ميغل ألميرون وحسرة كبيرة بعد طرده (أ.ف.ب)
الباراغوياني ميغل ألميرون وحسرة كبيرة بعد طرده (أ.ف.ب)

بات الباراغوياني ميغل ألميرون أول لاعب في تاريخ كأس العالم لكرة القدم يطرد بسبب تغطية الفم خلال حديثه مع لاعب آخر، وذلك قبل نهاية الشوط الأول من مباراة بلاده مع تركيا يوم الجمعة في سان فرنسيسكو.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدُّم البارغواي 1-0، عندما تقدم ألميرون من التركي ميرت مولدور، ووجه له بضع كلمات، فاعترض الأخير لدى الحكم السلفادوري إيفان بارتون الذي لجأ إلى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر)، ورفع في وجهه البطاقة الحمراء.

وأعلن الاتحاد الدولي في أبريل (نيسان) أنه بات بإمكانه الآن طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم «في مواجهة مع المنافس».

جاء هذا الإعلان عقب حادثة وقعت خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا في فبراير (شباط)، عندما غطى الأرجنتيني جانلوكا بريستياني لاعب وسط بنفيكا البرتغالي فمه أثناء حديثه مع البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني.

اتُهم بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية للبرازيلي، وتلقى لاحقاً عقوبة الإيقاف ست مباريات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ «بسبب سلوك تمييزي».

قال رئيس «فيفا» جاني إنفانتينو في مارس (آذار): «إذا لم يكن لديك ما تخفيه، فلا تخفِ فمك عندما تقول شيئاً. هذا كل شيء، الأمر بهذه البساطة».

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فيفا كرة القدم كأس العالم باراغواي تركيا
الرياضة رياضة عالمية

أنشيلوتي: نيمار سيكون متاحاً أمام اسكوتلندا

كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل (أ.ف.ب)
كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل (أ.ف.ب)
  • فيلادلفيا : «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادلفيا : «الشرق الأوسط»
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أنشيلوتي: نيمار سيكون متاحاً أمام اسكوتلندا

كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل (أ.ف.ب)
كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل (أ.ف.ب)

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل أن نجم وقائد الفريق نيمار دا سيلفا من المتوقع أن يعود من إصابة عضلة الساق التي يعاني منها، ويلعب مع المنتخب مباراته الأخيرة بدور المجموعات من كأس العالم لكرة القدم.

وغاب نيمار عن أول مباراتين للبرازيل في المونديال، بما في ذلك الفوز على هايتي يوم الجمعة بنتيجة 3-صفر.

وقال أنشيلوتي إن نيمار سيخوض تدريبات منفردة يوم السبت، ثم يتدرب مع الفريق يوم الاثنين، ليكون متاحاً بعد ذلك للمشاركة في المباراة الثالثة للمجموعة الثالثة ضد اسكوتلندا، والتي تقام في ميامي بفلوريدا يوم الأربعاء.

ويتصدر نيمار قائمة الهدافين التاريخيين للبرازيل برصيد 79 هدفاً في 129 مباراة دولية.

ولم يخض نيمار (34 عاماً) مراناً كاملاً مع البرازيل منذ انضمامه للقائمة، بسبب استمرار مرحلة تعافيه من إصابة الساق.

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نيمار رياضة كأس العالم البرازيل
الرياضة رياضة عالمية

غالارزا يزيح الصيباري ... ويخطف أسرع أهداف مونديال 2026

غالارزا يزيح الصيباري ... ويخطف أسرع أهداف مونديال 2026
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غالارزا يزيح الصيباري ... ويخطف أسرع أهداف مونديال 2026

غالارزا يزيح الصيباري ... ويخطف أسرع أهداف مونديال 2026

سجل ماتياس غالارزا لاعب منتخب باراغواي أسرع أهداف النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة في الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا.

وجاء هدف غالارزا في الثانية 64، متفوقاً بذلك على الهدف الذي سجله في وقت سابق لاعب المغرب إسماعيل الصيباري في مرمى اسكوتلندا خلال مباراة المنتخبين بالمجموعة الثالثة.

وأطلق لاعب باراغواي تسديدة قوية من مسافة بعيدة سكنت شباك الحارس التركي، لتعلن عن تقدم المنتخب اللاتيني، الذي كان قد خسر مباراته الأولى بالمونديال ضد الولايات المتحدة 1-4.

وكان منتخب تركيا قد خسر بدوره صفر-2 أمام أستراليا لحساب المجموعة ذاتها.

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