«دورة كوينز»: ناكاشيما يعبر للدور قبل النهائي

حقق براندون ناكاشيما أكبر انتصار له هذا الموسم، بالفوز على أليكس دي مينور، المصنف الأول، 7 / 5 و6 / 3 في بطولة كوينز للتنس للرجال، ليصل للدور قبل النهائي للمرة الثالثة هذا الموسم.

وقال ناكاشيما في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين: «في أي وقت تفوز على من المصنفين الأوائل، يكون هذا إنجازاً ضخماً. أشعر أنني في حالة جيدة على العشب في جميع المباريات التي خضتها هنا. أنا سعيد بمستواي الجيد».

وحقق ناكاشيما (24 عاماً) ثلاثة انتصارات في مسيرته على اللاعبين المصنفين العشرة الأوائل، وتقدم في المواجهات المباشرة أمام دي مينور 2 / 1.

ولم يخسر ناكاشيما أي مجموعة حتى الآن في البطولة، وسيلتقي في الدور التالي مع فرانسيسكو سيروندولو أو آرثر فيري.

ويبحث ناكاشيما، المصنف الـ30 على العالم، عن التتويج بأول ألقابه هذا الموسم والثاني له في مسيرته بعدما فاز بلقب بطولة سان دييغو في 2022.