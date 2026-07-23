عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
العالم أوروبا

تحقيق في هجوم على كنيس يهودي ببريطانيا يكشف عن نوايا لضرب هدفٍ ثانٍ

عناصر شرطة خارج مبنى في مانشستر 23 يوليو 2026 (إ.ب.أ)
عناصر شرطة خارج مبنى في مانشستر 23 يوليو 2026 (إ.ب.أ)
TT
TT

تحقيق في هجوم على كنيس يهودي ببريطانيا يكشف عن نوايا لضرب هدفٍ ثانٍ

عناصر شرطة خارج مبنى في مانشستر 23 يوليو 2026 (إ.ب.أ)
عناصر شرطة خارج مبنى في مانشستر 23 يوليو 2026 (إ.ب.أ)

قضت محكمة بريطانية، الخميس، بالسجن مدى الحياة على رجل خطط لهجوم إرهابي على أكاديمية عسكرية بريطانية، مع صديق نفّذ لاحقاً طعناً جماعياً دموياً في كنيس يهودي.

ولم يشارك محمد بشير في هجوم مانشستر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في يوم الغفران، لكن التحقيق في تلك الجريمة كشف عن أدلة على أنه هو ومنفذ الطعن خطّطا لعنف مماثل ضد أكاديمية الدفاع البريطانية غرب لندن التي يتم فيها تدريب القوات البريطانية.

وكان صديقه يعتقد أن بريطانيا تقوم بتدريب قوات الدفاع الإسرائيلية.

وأقرّ بشير (31 عاماً) بالذنب في محكمة مانشستر الملكية بتهمة التحضير لعمل إرهابي. وسيتعيّن عليه قضاء 17 عاماً على الأقل خلف القضبان قبل أي احتمال للإفراج عنه.

وقالت دائرة الادعاء الملكية، في بيان: «محمد بشير جهادي متمرس وشخص خطير كان يخطط لهجوم كان من الممكن أن يتسبب في حدوث دمار، وتكشف أفعاله التزاماً متعمداً ومستمراً بالتطرف العنيف».

واكتشفت الشرطة مؤامرة الأكاديمية العسكرية أثناء التحقيق في الهجوم الذي وقع يوم 2 أكتوبر، الذي نفّذه جهاد الشامي، الذي قاد سيارته نحو أشخاص تجمعوا خارج كنيس هييتون بارك كونغريغيشن في مانشستر في أكثر الأيام قداسة في التقويم اليهودي، وطعن رجلاً حتى الموت.

وتوفي رجل آخر بعد إصابته برصاص الشرطة عن طريق الخطأ، بينما كان هو ومصلون آخرون يسدون باباً لمنع الشامي من الدخول. ونقل 3 رجال آخرين إلى المستشفى بإصابات خطيرة.

مواضيع
أخبار العالم القضاء الإرهاب بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ماكرون: فرنسا طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الحرائق

أوروبا سياح يشاهدون حريقاً كبيراً يلتهم منطقة غابات قرب خليج أركاشون في مقاطعة جيروند وسط تفاقم ظروف الجفاف في أعقاب موجة حر ونقص في المياه في معظم أنحاء فرنسا - 24 يوليو 2026 (رويترز)

ماكرون: فرنسا طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الحرائق

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن فرنسا طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع حريق غابات كبير بالقرب من ساحل البلاد المطل على المحيط الأطلسي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الولايات المتحدة​ الروائي سلمان رشدي يحضر العرض الأول للفيلم الوثائقي «سكين: محاولة قتل سلمان رشدي» خلال مهرجان صندانس السينمائي في 25 يناير 2026 في ذا راي في بارك سيتي بولاية يوتا الأميركية (أ.ب)
الولايات المتحدة​

سلمان رشدي يدلي بشهادته في محاكمة جديدة لمهاجمه بتهمة الإرهاب

أدلى الكاتب سلمان رشدي بشهادته، الخميس، في محاكمة جديدة للشاب الذي حاول قتله طعناً خلال مشاركته في مناسبة بمعهد ثقافي في نيويورك عام 2022.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا طائرة هليكوبتر من طراز «شينوك» تحلّق خلال عرض عسكري بمناسبة عيد استقلال اليونان... في أثينا يوم 25 مارس 2026 (رويترز)
أوروبا

اليونان تقرّ شراء منظومة دفاعية من إسرائيل مقابل 2.8 مليار يورو

أقرّت اليونان، الخميس، خططاً لشراء قبّة «درع أخيل» الدفاعية؛ المضادّة للصواريخ والمسيّرات والطائرات، من إسرائيل لقاء مبلغ قدره 2.8 مليار يورو...

«الشرق الأوسط» (أثينا)
العالم مارة يسيرون حاملين المظلات في شارع جيزو-دوري التجاري بسبب موجة حر شديدة بطوكيو يوم 23 يوليو 2026 (رويترز)
العالم

نقل المئات إلى المستشفيات جراء «كارثة» الحر الشديد في اليابان

نُقل أكثر من 450 شخصاً في طوكيو إلى المستشفيات خلال يوم واحد؛ للعلاج من مشكلات مرتبطة بالإجهاد الحراري.

«الشرق الأوسط» (طوكيو - باريس)
أوروبا اللواء ميخايلو دراباتي يحضر اجتماعاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا في كييف... 20 يوليو 2026 (رويترز)
أوروبا

من هو ميخايلو دراباتي القائد الجديد للجيش الأوكراني؟

تولّى ميخايلو دراباتي قيادة الجيش الأوكراني وسط أزمة سياسية، مدعوماً بسمعة إصلاحية وشعبية واسعة، فيما يواجه تحديات عسكرية وتنظيمية وتوقعات مرتفعة في الحرب.

«الشرق الأوسط» (كييف)