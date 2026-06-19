المونديال يضع زملاء نيويورك سيتي في مواجهة مباشرة

قال أيدن أونيل، لاعب وسط المنتخب الأسترالي لكرة القدم، إنَّ إثارة كأس العالم 2026 كانت سبباً رئيسياً في ترك اللعب ببلجيكا والانتقال إلى الولايات المتحدة في أوج تألقه.

وانضم أونيل إلى فريق نيويورك سيتي إف سي خلال موسم 2025 بالدوري الأميركي، وتشارك غرفة خلع الملابس مع زميله الأسترالي كاي تروين، وكثير من اللاعبين الأميركيين بمَن في ذلك مات فريز، حارس مرمى منتخب الولايات المتحدة.

وبعد موسم ونصف الموسم بوصفهما زميلين، وجد أونيل وفريز نفسيهما في أكبر محطة

بمسيرتيهما الكروية. لكنهما سيكونان متنافسَين هذه المرة، عندما تلتقي أستراليا الولايات المتحدة، يوم الجمعة، في سياتل.

وقال أونيل: «متحمسان للعب ضد بعضنا بعضاً. سيكون من الرائع بالتأكيد أن أتفوق عليه».

وعندما اتخذ المدرب توني بوبوفيتش قراراً جريئاً باستبعاد المخضرمَين ماثيو رايان وجاكسون إيرفاين من التشكيلة الأساسية لأستراليا في المباراة الافتتاحية أمام تركيا، سرعان ما أصبح أونيل قائد خط الوسط المكون من 4 لاعبين في منتخب أستراليا.

وفي المقابل، حصل فريز على فرصة المشارَكة أساسياً في أول مباراة له على الإطلاق في كأس العالم أمام باراغواي.

وتألَّق أونيل وفريز في أول مباراة لهما بالمونديال، وحقَّقا الفوز. عندما يلتقي الثنائي في وقت لاحق من الجمعة، ستُحدِّد نتيجة المباراة متصدر المجموعة الرابعة.

وأضاف تروين، المدافع الذي يلعب أيضاً في صفوف نيويورك سيتي إف سي، ومنتخب

أستراليا المشارِك في كأس العالم، لكنه لم يشارك في المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على تركيا بهدفين نظيفين: «لم أرغب في الفوز بمباراة أكثر من رغبتي في الفوز بهذه المباراة».

ووصل نيويورك سيتي إف سي إلى الدور قبل النهائي من الأدوار الإقصائية لكأس الدوري الأميركي عام 2025 بوجود أونيل وفريز ضمن التشكيلة الأساسية. وفي عام 2026 انضم تروين، القادم من أستراليا، إليهما في التشكيلة الأساسية، ويحتل الفريق حالياً أحد المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية خلال فترة توقف الدوري؛ بسبب كأس العالم.